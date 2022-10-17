"Братья Италии" не хотят делиться властью "по-братски". - Данила Моисеев

00:38 18.10.2022

17.10.2022



Джорджия Мелони формирует правительство без учета притязаний ее союзников

Данила Моисеев



В Италии на этой неделе ожидается, что президент страны Серджо Маттарелла даст мандат главе партии "Братья Италии" Джорджия Мелони на создание правительства. Однако, как и ожидалось, процесс переговоров между Мелони и ее союзниками по коалиции идет непросто. Особенно обострились отношения у лидера победившей партии с бывшим премьером и главой партии "Вперед, Италия", сенатором Сильвио Берлускони. Мелони пытается "прибрать к рукам" все важные посты в кабмине. Она не дает всемирно известному политику и медиамагнату возможность назначить своего человека на место министра юстиции, что могло бы помочь ему в его многочисленных судебных тяжбах.



Итальянские СМИ зафиксировали, как у себя на столе в Сенате Берлускони "случайно" на виду у фотографов написал на бумаге несколько нелестных эпитетов, адресованных Мелони. Он назвал ее "властной, высокомерной, агрессивной". Берлускони описал главу "Братьев Италии" как особу, "с которой невозможно ужиться" и "которая вообще не хочет меняться".



Оснований быть недовольным у него есть. Распределение постов в правительстве идет непросто. Но пока, по всей видимости, Мелони добивается своего. Например, у нее получилось утвердить председателем Сената однопартийца Иньяцио Ла Руссу. Последний был одним из основателей партии Мелони, до этого он в период с 2008 по 2011 год был министром обороны в правительстве Берлускони. Глава партии "Вперед, Италия" не хотел допускать его на новый пост. Однако Мелони сумела договориться с оппозицией, и большинством голосов Ла Русса был успешно утвержден. Ряд членов "Вперед, Италия" на голосовании не присутствовали. Также Мелони не хочет оставлять пост министра юстиции за членом партии Берлускони.



Глава партии "Лига" Маттео Сальвини пытается помирить членов коалиции. В своих публичных выступлениях он демонстрирует заинтересованность в том, чтобы первое полностью консервативное правительство со времен Второй мировой войны все-таки сумело начать свою работу.



"Я думаю, что гармония между Сильвио и Джорджией скоро вернется, и это позволит правительству создать фундамент для работы в течение пяти лет", – пытался он подбодрить партнеров по коалиции. Тем не менее Берлускони едва ли так просто помирится со своим, считай, протеже. Мелони в его четвертом кабинете получила должность министра по делам молодежи, и это немало способствовало ее популярности. Так что Берлускони, намекавший, что именно он дал ей возможность войти в большую политику, не так уж и сильно преувеличивает. Но, конечно, свой путь от полумаргинального лидера к потенциальному премьерству Мелони в целом сделала сама. "Братья Италии" еще недавно не были популярны. Своим успехом они обязаны, конечно, напору и харизме своей руководительницы.



Кстати, и сам Сальвини обделен Мелони едва ли не больше Берлускони. По информации AP, она выступила резко против того, чтобы глава "Лиги" получил пост министра внутренних дел. На этом посту он пребывал в 2018–2019 годах в кабмине под руководством Джузеппе Конте и теперь не прочь был вернуться на него.



Итоги всеобщих выборов, на которых "Братья Италии" получили 26% голосов, "Лига" – 8,8%, а "Вперед, Италия" – 8,3%, предвосхитили ведущую роль партии Мелони в формировании кабмина. Но она явно рассчитывает на то, чтобы кабинет оказался под ее полным контролем. События показывают, что Мелони практически "сминает" своих союзников, не желая давать им возможности определять политику в своем правительстве. Другое дело, смогут ли ей помешать. В итальянской прессе отмечается, что позиции оппонентов Мелони не особенно сильны. К ним есть веские претензии у их же сторонников.



"Сальвини не очень довольны в его партии из-за того, что партия под его руководством растеряла былое влияние, а также из-за недостаточного внимания к северным регионам страны, где сосредоточен электорат "Лиги". Из-за этого даже был создан "Комитет Северной Италии". Берлускони же, конечно, не радует, что его однопартийца не допустили до поста спикера ни в Палате депутатов, ни в Сенате. Но еще меньше это радует его сторонников", – отмечает профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова.



В разговоре с "НГ" эксперт подчеркнула, что правительство скорее всего будет создано, несмотря на все претензии к Мелони. Все-таки "Братья Италии" получили значительно больше голосов, нежели ее союзники. Зотова добавила, что Мелони – не просто умная женщина, она еще и готова к политической борьбе. Впрочем, этот факт на внешнеполитическом курсе страны пока не скажется. Ждать каких-либо перемен во взаимоотношениях Италии с Украиной и Россией в ближайшее время не стоит.



"Пока еще не ясно, как будут распределены посты в правительстве. Но в целом можно сказать, что внутренняя политика беспокоит коалицию больше, чем внешняя. На данном этапе остающееся при исполнении правительство Марио Драги выполняет свою работу неплохо, во всяком случае, к экономическому регулированию вопросов у итальянцев не возникает. Поэтому вмешиваться в его работу Мелони, Берлускони или Сальвини не будут", – сказала Зонова.