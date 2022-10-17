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Поднебесная будет готовиться к региональным войнам. Лидер КНР смещает акценты в оборонной политике страны, - НГ
00:49 18.10.2022

Владимир Скосырев

17.10.22

Выступление Си Цзиньпина перед высшими чиновниками КПК на съезде партии в воскресенье вызвало массу комментариев в прессе. Обозреватели обнаружили, в частности, что в полном тексте доклада упоминаются слова "региональные войны", о которых не было речи в Белой книге по национальной обороне в 2019 году и в отчете предыдущему съезду партии. Относится ли этот термин к Тайваню или к спорам Китая с другими странами на морях или с Индией? Эксперты разошлись в оценках. При этом они отмечают, что китайским военнослужащим не хватает боевого опыта для выполнения боевых задач. Этот недостаток они пытаются исправить, участвуя в совместных учениях с частями армии России и многих других стран.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна ускорить обучение воинов и освоение новых стратегий, чтобы стать вооруженными силами мирового класса. Быстрая модернизация структуры, личного состава технологических стандартов НОАК под абсолютным руководством партии – это ключ к защите суверенитета и безопасности страны. Об этом говорил лидер КНР в докладе ХХ съезду. При этом в полной версии доклада, не секретной, но не прочитанной в первый день съезда, вероятно, из-за объема этого документа, упомянуто, что военные должны быть готовы воевать и побеждать в региональных войнах.

Как пишет South China Morning Post, этот упор на региональные конфликты резко отличается от того, что Си Цзиньпин говорил в докладе предыдущему съезду пять лет назад, и от его выступления по вопросам истории партии в прошлом году. Тогда он тоже подчеркивал, что НОАК должна побеждать, но не уточнял, в какого масштаба войнах. В Белой книге по национальной обороне 2019 года, где излагалась оборонная стратегия КНР, вообще не используется выражение "региональная война".

По мнению комментаторов в Гонконге, Си не упомянул этот термин в выступлении перед делегатами, поскольку хотел сконцентрировать внимание на том, что Пекин сделает все от него зависящее для мирного воссоединения Тайваня, в то же время не отказываясь от варианта силовой операции.

Но как бы то ни было, в тексте доклада, опубликованном после выступления, термин фигурирует. Это отражает реальность, которая состоит в том, что Пекин втянут в конфликты со многими соседями в Южно-Китайском море. Пекин издал карты, где проведена пунктирная линия, обозначающая, что большая часть вод этого моря принадлежит Китаю. Арбитражный суд в Гааге в 2016 году признал эти претензии незаконными. Пекин не признает этого вердикта.

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Китайские военные приветствуют перемены
в политике партии. Фото с сайта www.mod.gov.cnПо словам Ли Наня, приглашенного профессора в Национальном университете Сингапура, возвращение термина "региональная война" в "словарь" официальных документов – хороший знак. Он означает, что китайская армия будет сфокусирована на конфликтах меньшего масштаба. Отсутствие этого термина в документах "наталкивало на мысль, что Пекин хочет расширить возможности НОАК вести боевые действия, превосходящие масштабы локального конфликта".
Сун Чжунпин, военный специалист, выступающий на ТВ в Пекине, комментирует, по понятным причинам, выступление генсека более осторожно. Сун утверждает, что НОАК будет применять свое боевое мастерство в "новой области". Но полковник китайской армии в отставке Юэ Ган говорит, что местные, или региональные, конфликты – это самые вероятные для НОАК сценарии: "Необходимо в них побеждать". Из доклада генсека также следует, что китайские солдаты будут продолжать участвовать в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Как передает Reuters, после съезда грядут перестановки в Центральном военном совете (ЦВС), который возглавляет Си Цзиньпин. ЦВС руководит всеми вооруженными силами республики – Народно-освободительной армией, войсками Народной вооруженной милиции (китайский аналог Росгвардии) и народным ополчением. Центральному военному совету придется озаботиться тем, чтобы расширить число военных баз за пределами КНР и получить доступ к новым портам для растущих ВМС Китая. Пока что Пекин имеет всего одну базу за рубежом – в африканской стране Джибути.

Но еще большей проблемой становится нехватка боевого опыта у военнослужащих. По возрасту ЦВС должны будут покинуть единственные два генерала, которые участвовали в боях во время кампании против Вьетнама, начавшейся со вторжения в эту страну в 1979 году и тянувшейся до конца 1980-х. Джеймс Чар, ученый из Школы международных исследований в Сингапуре, утверждает, что Китай недостаточно опытен в проведении совместных операций разных родов войск.

Иную точку зрения высказал в беседе с "НГ" Павел Каменнов, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН. "Думаю, упомянув региональные войны, Си Цзиньпин имел в виду прежде всего конфликт из-за Тайваня. Возможно, имеются в виду споры и в Южно-Китайском море, а также с Индией. Но сами страны Юго-Восточной Азии, например Вьетнам, Филиппины, конфликтовать с Китаем не хотят. Они признают за ним роль лидера де факто. С Индией у Китая остается много неурегулированных вопросов. Но обе страны заявляют, что это не должно препятствовать нормальным торгово-экономическим и культурным связям.

Что касается нехватки боевого опыта у китайской армии, то это верно. Но китайцы пытаются компенсировать этот недостаток с помощью военных учений своих вооруженных сил, учений совместно с армией России и других иностранных государств".

Источник - НГ
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