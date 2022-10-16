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Гость из Гонконга: как уберечься от нового штамма гриппа
00:52 18.10.2022

В России зафиксирован первый случай вирусной инфекции H3N2

Екатерина Милицкая

На днях в России был зафиксирован первый случай вируса гриппа типа А/H3N2, или так называемого гонконгского гриппа. Чем неприятен данный штамм, как распознать его и как уберечь себя от тяжелого течения болезни, рассказывают "Известия".

Почему H3N2 так тревожит специалистов

Штамм H3N2 вируса гриппа типа А известен тем, что именно он стал причиной третьей пандемии гриппа ХХ века, начавшейся в Гонконге в конце 1968 года. Жертвами пандемии, по приблизительным подсчетам, стали до 4 млн человек. Что же касается медицинского аспекта, то, чтобы разобраться в нем, следует начать с того, какие вирусы гриппа вообще существуют.

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"У гриппа типа А три подтипа - H1N1, H3N2 и H1N2, еще есть грипп типа B. Буквы H и N в названиях обозначают белки гемагглютинин и нейраминидазу, - рассказывает врач, кандидат медицинских наук Денис Никитин. - Особенность вирусов гриппа в том, что эти белки каждый год изменяются, поэтому вирус гриппа А/H3N2 прошлого года немного отличается от нынешнего. Вирус гриппа А/H3N2, недавно завезенный в Россию, - это новая разновидность хорошо известного вируса. Любой грипп опасен осложнениями, но грипп A/H3N2 вызывает больше тяжелых осложнений, приводящих к госпитализации, чем другие подтипы, причем не только у ослабленных или пожилых людей. В этом году A/H3N2 уже вызывал в Южном полушарии достаточно много тяжелых случаев. Сейчас этот грипп приходит и к нам, и специалисты заранее предупреждают, что сезонная эпидемия может быть непростой".

Как отличить новый штамм по симптомам

По словам экспертов, грипп H3N2 отличается коротким инкубационным периодом и стремительным развитием болезни - температура возникает и нарастает стремительно, как и другие традиционные симптомы гриппа - ломота в мышцах и суставах, головная боль, покраснение и резь в глазах. Впрочем, инкубационный период пациент у себя не распознает, а высокая температура в начале болезни отличает многие гриппозные штаммы. Так что, уверяют специалисты, не стоит пытаться определить, гонконгский грипп вас сразил или какой-то другой, тем более для лечения это не имеет принципиального значения. "В любой эпидемии гриппа всегда встречаются и разные типы, и разные подтипы, - объясняет Денис Никитин. - Но отличить один тип и подтип гриппа от другого по симптомам не получится, они похожи. Да это и не нужно, такая информация нужна только специалистам, которые изучают распространение гриппа и дают прогнозы, какой подтип будет доминировать в следующем сезоне".

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Меры профилактики, которые помогут избежать заражения, стандартны и хорошо знакомы каждому по пандемии коронавируса. "Мыть руки, приходя с улицы, стараться избегать скоплений людей (доставка лучше похода в магазин), не ходить на работу, если заболеваете, чтобы не содействовать распространению вируса, - рассказывает Денис Никитин. - Разнообразные народные средства - чеснок, чай с имбирем, мед с молоком, малиновое варенье и тому подобное никак не помогают предотвратить болезнь или ее осложнения, зато обладают мощным психологическим эффектом самовнушения. Поэтому, если вы привыкли к ним, можно не отказываться. А вот самолечение настоящими противовирусными препаратами может быть по-настоящему опасным. Их принимают только по назначению и под контролем врача, и только в тяжелых случаях. Главным же способом защиты от гриппа остается вакцинация. Это единственный способ не только снизить риск заболевания, но и надежно предотвратить тяжелые осложнения, особенно для групп риска".

Какие прививки дадут защиту от штамма H3N2

Самые распространенные на сегодняшний день в российских лечебных учреждениях прививки - трехвалентные (от гриппа A/H1N1, A/H3N2 и B) и четырехвалентные (от гриппа A/H1N1, A/H3N2 и двух вариантов гриппа B). Нетрудно заметить, что обе они защищают от штамма H3N2, поэтому с данной точки зрения можно выбирать любую из имеющихся прививок - от данного вида вируса она вас защитит.

Вирус гриппа изменчив, поэтому и прививаться от него медики рекомендуют ежегодно. Однако эпидемиологи не зря работают над изучением распространения различных штаммов вируса, стараясь предугадать, от какой из них необходимо будет защищаться в следующем сезоне. Вот и в нынешнем году, утверждают эксперты, прививка предлагает достаточно надежную защиту от гонконгского гриппа. "Вакцины, которые используются в клиниках в этом году, содержат два варианта вируса гриппа типа А, один из которых генетически очень близок к нынешнему штамму H3N2, - говорит Оксана Свитич, директор НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова. - Подобная генетическая близость не гарантирует 100-процентной защиты от заболевания, однако предотвращает тяжелое течение болезни и появление серьезных осложнений. Поэтому прививаться следует обязательно, особенно тем, кто входит в группы риска, - людям с ослабленным иммунитетом и пожилым".

Не поздно ли делать прививку сейчас

Прививаться от гриппа не поздно практически никогда, утверждают специалисты. Для средней полосы наилучшим временем для прививки является осень, поэтому прививочная кампания в поликлиниках стартует обычно с начала сентября и продолжается до конца ноября. Но если вы сделаете прививку позднее, то вы сумеете защититься от нередкой весенней вспышки вируса.

Источник - Известия
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