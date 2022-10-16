 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На Иссык-Куле нашли каменную статую высотой почти в 3 метра
00:58 18.10.2022

Turmush - В селе Ак-Булун Тюпского района Иссык-Кульской области при проведении пахотных работ обнаружена историческая находка – балбал (каменная статуя).

Как рассказал в комментарии Turmush 60-летний Эркин Турбаев, балбал он нашел вечером 15 октября 2022 года. При проведении пахотных работ для дальнейшей высадки картофеля он работал плугом. Вдруг плуг ударился об камень и сломался о что-то. Турбаев решил выкопать и посмотреть, что это такое. На глубине обнаружил каменную статую длиною более 2 метров.



По словам Турбаева, он арендует 80 соток земли между населенными пунктами Ак-Булак и Беловодское. «Решил вспахать землю при помощи плуга, чтобы подготовить к посевам картофеля на следующий год. Был почти вечер – плуг ударился о что-то. Подумали, что нужно выкопать, чтобы не сломать плуг вновь. Стали копать и наткнулись на двухметровый балбал. Эту землю мы вспахиваем многие годы. На мой взгляд, это большая историческая находка для села. Считаю это предвестником хорошего», - говорит он.

Историк из села Ак-Булун Жанболот Абдыкеримов рассказал, что на территории айыльного аймака могут быть расположены множество исторических памятников. «Между населенными пунктами Ак-Булун и Фрунзе расположены исторические курганы, которые относятся к 3 веку до н.э. Такие курганы есть в Фергане и Алматы. Есть исторические данные о том, что в восточной части Иссык-Куля располагался древний античный город Сарыбулун [Чигу или Чигучэн — в китайских источниках «Город красной долины»]. Вместе с тем, изучается информация о том, что находилась церковь апостола Матвея. И обнаружение таких находок из камня не является случайным. На памятнике есть особенные отметки: на голове имеются надписи, кулон в области шеи и рука по середине могут указывать на принадлежность к какому-то титулу. На спине имеются картинки, пояс. Нарисован короткий меч, похожий на акинак. Такое оружие активно использовалось в период саков. На данный момент сложно определить принадлежность и к какому периоду относится балбал. Точно смогут определить археологи», - сообщил историк.

Депутаты Ак-Булунского айыльного кенеша считают, что историческую находку можно разместить в музее, она может заинтересовать как внутренних, так и зарубежных туристов. «Наше село богато на исторические находки. Мы считаем, что балбал можно установить в сельском музее. В последние годы увеличился поток туристов, которые интересуются историей. Исторические места создают большие возможности для развития туризма в будущем», - сообщил депутат айыльного кенеша Тыныбек Омуралиев.

О находке сообщили Кадырбеку Мусаеву, который является членом Союза писателей Кыргызстана и Казахстана. Он проживает в селе Курмонту и изготавливает оригинальные вещи из камня, нанося на них имена известных людей.

По его мнению, найденный балбал похож на женщину. «Но так как в руках имеется кинжал, то это может быть и мужчина. У меня двоякое мнение. Измерили в высоту – 2 метра 70 сантиметров. Во время раскопок трактористы немного повредили лицевую часть. Если бы ни эти повреждения, то можно было бы определить пол. Когда начал очищать, то пришли местные жители и стали утверждать, что находка принадлежит им. Отправили меня. Вообще, такого рода каменные статуи в этой местности ранее не встречались», - сообщил Мусаев.

Источник - turmush.kg
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