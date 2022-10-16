На окраине Алматы найден практически церый сакский "золотой" курган

00:59 18.10.2022

В Алматы вскрыли курган сакского воина с золотыми украшениями



Археологи нашли древний и практически нетронутый курган на окраине мегаполиса. По оценкам специалистов, захоронение было сделано больше 2500 лет назад – между V-II до нашей эры. Сейчас раскопки аварийного кургана проводятся в Алатауском районе, сообщает Zakon.kz.



