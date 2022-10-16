В российском Ейске Су-34 рухнул на жилой дом - 13 погибших

06:48 18.10.2022

Губернатор Краснодарского края для Readovka: Су-34 не имел боеприпасов на борту

Сергей Сторожев

убернатор Краснодарского края Вениамин КондратьевПРОИСШЕСТВИЯ

Все взрывы произошли вследствие детонации снарядов из пушки ГШ-301

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев специально для Readovka прокомментировал ЧП, произошедшее в Ейске. По его словам, Су-34 не имел боеприпасов на борту.



"Чего только в интернете не пишут... Если бы было что-то подобное, то тут точно половина дома была бы", – сказал Кондратьев.



Ранее Readovka сообщила, что взрывы после падения были вследствие детонации снарядов из пушки ГШ-301, установленной на бомбардировщики Су-34. Отмечается, что ее при учебных полетах не разряжают.



UPD: 6 человек пропали без вести после ЧП в Ейске, сообщили в ГУ МЧС.



Напомним, что сегодня, 17 октября, в Ейске военный самолет упал

на жилой дом. На место прибыли экстренные службы.



В Минобороны РФ подтвердили, что в Ейске потерпел крушение самолет Су-34. Он потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО.



По данным спецслужб, в результате крушения самолета погибли 2 человека, 15 – госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии.



Пилот самолета, столкнувшегося с домом, был найден

недалеко от девятиэтажки. С ним все впорядке, граждане сразу бросились ему помогать. Позже стало известно, что экипаж упавшего в Ейске Су-34, теряя высоту, пытался дотащить бомбардировщик до моря. Об этом также говорит то, что пилоты катапультировались за несколько секунд перед крушением.



Президент России Владимир Путин поручил главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Вячеславу Куренкову и главе Минздрава Михаилу Мурашко вылететь в Ейск, сообщали в Кремле. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Су-34. Прокуратура Кубани также объявила, что по факту крушения самолета в Ейске начата проверка.



Ранее Readovka писала

о том, что в Ростовской области упал в поле самолет Су-24М.