Си Цзиньпин собирает силы: чего ждать от XX съезда в Китае, - Юрий Тавровский

07:49 18.10.2022 Проект социалистической модернизации Китая должен осуществлять ее автор



"В открытом море не обойтись без кормчего" - этот лозунг времен "культурной революции" лучше всего отражает главную суть ХХ съезда КПК. Китай действительно выходит в открытое море истории, для которого пока не созданы карты с рифами, мелями и прочими "бермудскими треугольниками". Чрезвычайно эффективная система "социализм с китайской спецификой" недаром провозглашена в Пекине "новой формой человеческой цивилизации". Ни классический капитализм, ни классический социализм не давали в столь короткие сроки столь масштабных результатов. Только синергия плановой государственной экономики и экономики рыночной при регулирующей роли правящей партии обеспечила "китайское чудо". Китайские коммунисты даже при желании не смогли бы вычитать маршрут дальнейшего пути ни у Маркса, ни у Ленина или Сталина, не говоря уж о Мао Цзэдуне или Дэн Сяопине. Путешествие за горизонт истории непредсказуемо и опасно. Вот почему ковчегу "Китай" с полутора миллиардами человек на борту нужен опытный и мудрый кормчий.



Проект социалистической модернизации Китая должен осуществлять ее автор



В Компартии Китая это поняли еще пять лет назад. На XIX съезде в 2017 году по итогам первой пятилетки правления Си Цзиньпина под девизом "Великое возрождение китайской нации" было решено пересмотреть продиктованное Дэн Сяопином правило об ограничении пребывания на высшем партийном посту двумя сроками по 5 лет. Теперь же новые успехи и новые вызовы усиливают потребность в кормчем. Вопреки шипению западных экспертов и прогнозам отечественных китаистов, участники ХХ съезда в третий раз изберут Си Цзиньпина Генеральным секретарем ЦК КПК. Таким образом, окончательно подтверждается решение отказаться от временных ограничений на руководство партией. Скорее всего, после третьего последует еще и четвертый пятилетний срок пребывания Председателя Си на капитанском мостике.



В 2032 году, когда должен пройти XXII съезд КПК, родившемуся в 1953 году Си Цзиньпину будет "всего" 79 лет. Мао Цзэдун прожил 83 года (1893–1976) и до последнего дня определял основные направления развития правящей партии и влиял на важные кадровые решения. Дэн Сяопин прожил 93 года (1904 –1997) и, даже уйдя со всех официальных постов после событий на площади Тяньаньмэнь, оставался вершителем судеб Поднебесной через своих выдвиженцев на ключевых политических постах.



Пока неизвестно, будет ли на съезде изобретен какой-то новый титул для Си Цзиньпина помимо уже употребляемого "ядро партии". Фактически это синоним титула "вождь". Возможно и нововведение -политический словарь китайского партийного языка поистине безграничен. Но и без изощренных новаций очевидно, что Си Цзиньпин уже превратился в вождя коммунистов и всей китайской нации, равного двум другим признанным вождям - Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину.



Настоящий вождь должен выдвинуть перед соотечественниками великую цель и возглавить продвижение к ней. Мао объединил Китай и поставил его на рельсы социализма. Дэн подхватил руководство страны, стоявшей на грани гибели в результате увлечения Мао ересями "большого скачка" и "культурной революции". Он разработал стратегию "реформ и открытости", которая после доработки стала назваться "социализмом с китайской спецификой" и обеспечила старт фантастически успешного забега КНР к статусу великой державы.



Как и его великие предшественники, Председатель Си выдвинул великую цель и уверенно ведет к ней Поднебесную. Долгосрочный план Си Цзиньпина называется "Китайская мечта о великом возрождении китайской нации", а его выполнение к 2049 году призвано обеспечить китайское первенство в мире. Этот план был оглашен в самом конце 2012 года, сразу после XVIII съезда КПК. Были определены этапы эстафеты. В 2021 году, когда исполнилось 100 лет со времени создания Компартии, были выполнены все намеченные цели. Главная - создано общество среднего достатка "сяокан". Китай полностью избавился от нищеты - удалось вытащить из плачевного состояния последние 100 миллионов бедняков. Вдвое увеличились подушевые доходы китайцев. Средний класс вырос до 400 миллионов человек. Вдвое увеличился ВВП КНР. Эти успехи были достигнуты, несмотря на пандемию ковида и "холодную войну" Америки против Китая.



На ХХ съезде будут много и подробно говорить и об этих великих, и о менее масштабных успехах. Но главное, речь пойдет о следующем десятилетии. Еще на предыдущем, XIX съезде КПК был намечен следующий этап - до 2035 года "в основном осуществить социалистическую модернизацию". К тому времени предстоит еще раз удвоить подушевые доходы граждан и ВВП державы. Тогда же было впервые оглашено решение отменить временные ограничения для Генерального секретаря ЦК КПК. Логика ясна - авторский проект должен исполнять автор, тем более что он явно владеет всеми необходимыми талантами как архитектора, так и прораба.



Следующий этап до 2035 года для Си Цзиньпина и ведомого им китайского народа будет труднее первого (2012–2021). Усиливается "холодная война". Америка начала ее в 2018 году после XIX съезда, который не только зафиксировал первые успехи "китайской мечты", но и недвусмысленно подчеркнул решимость усиливать социалистический компонент "социализма с китайской спецификой". Слова и дела Си Цзиньпина с тех пор подтвердили худшие ожидания американцев. А их ожидания от итогов ХХ съезда отразились в принятой на днях новой Стратегии национальной безопасности США. В ней Китай официально назван главным противником.



Переворот в Китае: почему заговорили о "свержении" Си Цзиньпина



57066

РЕКЛАМА



Очень большой проблемой остается пандемия ковида, вирус мутирует и вынуждает вводить жесткий карантин в многомиллионных городах и целых провинциях. В этих условиях неизбежно торможение экономики и необходимо не допустить возврата в нищету бедняков, только-только вышедших из этого состояния.



Предстоит решить проблему 280 миллионов мигрантов - жителей отстающих провинций, которые ищут работу в высокоразвитых городах и соглашаются на низкую зарплату и отсутствие социальных благ как у полноправных горожан с "хукоу", пропиской. Улучшения жизни терпеливо ожидают 600 миллионов человек, давно избавившихся от нищеты, но так и не дотянувшихся до уровня зажиточности "среднего класса". Да и старение общества, безработица среди молодежи требуют постоянного внимания и затрат.



Несмотря на очевидное улучшение окружающей среды, предстоит сделать новые болезненные шаги на пути к переходу к "чистым" источникам энергии, к "зеленому способу производства" и "зеленому образу жизни".



В дни работы ХХ съезда мы узнаем много нового о реальном положении дел в Поднебесной. Узнаем мы и конкретные параметры развития на ближайшие 5 и 10 лет. Но из нескольких установочных статей Си Цзиньпина в партийных теоретических журналах и выступлений, из материалов недавнего 7-го пленума ЦК КПК можно догадаться о главных решениях съезда. Прежде всего, они будут направлены на продолжение стратегии "китайской мечты о великом возрождении китайской нации". Продолжится смещение акцента экономики с экспортной ориентации на внутренний рынок. Новое звучание приобретет лозунг "общего процветания", который предусматривает сокращение разрыва в доходах и образе жизни, усмирение диктата монополистов и рост поддержки среднего и малого бизнеса, вытеснение чуждых моральных и культурных ценностей. Продолжится "охота на тигров и мух" - выявление и наказание больших и малых коррупционеров из числа членов Компартии и чиновничества.



Еще больше внимания и средств будет уделяться укреплению военной мощи Поднебесной перед лицом окружения страны новыми враждебными блоками и базами. В то же время Си Цзиньпин будет придерживаться своей излюбленной политики "стратегического терпения". Благодаря ей он без кровопролития умиротворил Синьцзян и Гонконг. Он явно надеется избежать братоубийственной войны между китайцами с двух берегов Тайваньского пролива. Несмотря на все провокации Вашингтона, Пекин не попал в заботливо вырытую "волчью яму" и в духе мудреца Сунь-цзы не принимает опрометчивых решений, которые не просчитаны на несколько ходов вперед.



Но, пожалуй, самый главный итог ХХ съезда будет состоять в усилении натиска "социализма с китайской спецификой" в его мирном состязании с либеральной капиталистической экономикой. В самом Китае вряд ли стоит ожидать ограничений предпринимательского духа и дела - зачем резать курицу, несущую золотые яйца? На прошлом съезде говорилось, что рыночный сегмент дает 60% ВВП, обеспечивает 80% рабочих мест, более половины налогов. Зато в распределении национального богатства могут произойти большие и благоприятные перемены.



Для России решения ХХ съезда будут иметь очень большое значение. Стабильность и мощь нашего стратегического партнера как никогда полезны нам в условиях военных действий на Украине. Нам нужен сильный Китай, а Китаю нужна сильная Россия. Временные трудности на фронтах вызвали недоумение в китайской блогосфере, надеявшейся на быструю победу чжаньдоу миньцзу - "воинственной нации", как именуют Россию. Но это не повлияло на реальную политику Пекина, четко выполняющего все свои официальные и неофициальные обязательства.



В открытом море мировой политики корабль "Китай" и корабль "Россия" остаются в едином строю. У них схожие ориентиры. Ими управляют испытанные кормчие.



Автор: ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ востоковед, китаист

17.10.22 Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666068540





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- В Сенате рассмотрят поправки в Договор о делимитации казахстанско-туркменской границы

- Новую Стратегию партнерства на 2023-2027 годы обсудил Алихан Смаилов с членом Совета директоров Азиатского Банка Развития

- Что происходит в маслихатах Астаны и Алматы?

- Прошел Правительственный час по вопросам автодорог

- Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2022г. составил 103,5%

- Состоялось заседание Центризбиркома по аккредитации международных наблюдателей и регистрации Дайрабаева Ж.М. кандидатом в Президенты Республики Казахстан

- Коррекция корректировок

- Фракция партии "AMANAT" в Мажилисе одобрила проект республиканского бюджета на 2023-2025 годы

- Кадровые перестановки

