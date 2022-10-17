Казахстан готовится к выборам. Протесты населения в случае необходимости смогут подавлять силой, - НГ

08:36 18.10.2022

17.10.2022



Казахстан готовится к выборам, укрепляя обороноспособность



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Казахстанскую армию могут привлечь для подавления внутренних протестов в стране.

ЦИК Казахстана 17 октября зарегистрировал Жигули Дайрабаева в качестве кандидата на досрочных президентских выборах. Он первым из 11 претендентов, желающих побороться за главный государственный пост, получил удостоверение и может начинать предвыборную агитацию. Фаворит выборов – действующий президент Касым-Жомарт Токаев и без того ведет активную работу как на международной арене, так и внутри страны. Накануне он внес изменения в военную доктрину Казахстана. Это особенно актуально в предвыборный период и нарастающей внешнеполитической турбулентности.



Соперники Токаева на досрочных президентских выборах, которые пройдут 20 ноября, – неизвестные широкой общественности люди, не участвовавшие в политике, и выбраны они были лишь как спарринг-партнеры.



Напомним, что Касым-Жомарт Токаев сдвинул сроки выборов на два года вперед, чтобы, как считают эксперты, сорвать планы по возможной консолидации внутриполитической фронды и внешних игроков. Тем не менее этот ход не гарантирует безмятежных выборов, которые будут проходить в условиях небывалой турбулентности в мировой политике и постоянного роста социально-экономического напряжения, вызванного западными санкциями и проблемами мировой логистики.



Политолог, директор региональных программ Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов считает, что все идет по плану. "Предварительное выдвижение кандидатов состоялось. Токаев – безальтернативный кандидат. После январских событий он имеет высочайший политический рейтинг не просто среди политиков, а среди институтов власти. Президент – это больше чем парламент, доверие ему большое, и оно сохраняется. Плюс Токаев использовал свои лучшие качества профессионального дипломата – он организовал серию внушительной международной поддержки, пожалуй, беспрецедентную за всю историю Казахстана", – отметил в беседе с "НГ" Солозобов. В первую очередь это визиты ряда глав государств, в том числе РФ и Китая, саммиты – СВМДА, СНГ и Центральная Азия – Россия. По мнению политолога, этим Токаев обеспечил себе международную легитимацию предстоящих выборов.



"С точки зрения внутриполитических противников фактически альтернативы ему нет. Предполагалось выдвижение тяжеловесов из старой гвардии. Но никто их них не изъявил желания в силу разных причин. Что касается так называемой "футбольной команды" из 12 кандидатов, то 11 из них расчет простой – "если не добежим, то согреемся". По крайней мере эти люди получат известность и, возможно, их дальнейшая карьера будет успешной, особенно с учетом казахстанского выборного цикла. Следующие выборы будут в парламент. Это хороший повод заявить о себе", – отметил Солозобов.



Между тем, пока Токаев занят международными мероприятиями, в стране накапливаются социальные проблемы, недовольство населения растет. Власть об этом, конечно, знает. В частности, социально-экономическим проблемам было посвящено последнее Послание Токаева. Но как будут выполняться поручения президента – это вопрос, ответа на который нет. Как заметил Юрий Солозобов, для того чтобы переизбраться в ноябре, ресурсов хватит. "Как будут дальше развиваться события на мировой арене и в экономике, мало кто знает. Говорят, что будет кризис посильнее 2008 года, поэтому главное – успеть переизбраться. Это может быть цинично, но политика – это искусство возможного", – подчеркнул политолог. По его мнению, для урегулирования ситуации в ручном режиме сил и денег у власти достаточно. Для решения системных проблем предстоит менять и экономические подходы, и кадровую колоду.



Предвидя возможные внутренние протесты, Казахстан внес изменения в военную доктрину страны. В одном из пунктов говорится, что внутренние протесты могут подавляться в том числе военным путем. В документе отмечается, что в условиях чрезвычайной ситуации и внутренних конфликтов могут быть применены силы Национальной гвардии. Это, судя по всему, реакция на январские события, после которых начали звучать требования выйти из состава ОДКБ. Много шума наделал мелькнувший в сети пост Дмитрия Медведева о судьбе Северного Казахстана летом нынешнего года. И до сих пор о нем не забывают, особенно с учетом того, что Астана не признала присоединения к РФ новых территорий.



Токаев, ощущая давление общества, демонстрирует готовность укреплять обороноспособность Казахстана, возможность закупать оружие не только у России, но и у других стран. В частности, заключено соглашение с Турцией о создании совместных предприятий ВПК.



Руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев считает, что состоявшееся обновление военной доктрины Казахстана вызвано серьезными изменениями, которые произошли как в мировой политике, которая существенно милитаризировалась за последние годы, так и в подходах к национальной обороне и ведению боевых действий.



"Последний раз военная доктрина Казахстана обновлялась в 2017 году. По меркам нынешней динамично меняющейся реальности – это довольно долгий срок. С тех пор существенно возросла роль кибербезопасности, ведь управление критической инфраструктурой все больше и больше осуществляется при помощи информационных систем. Также возросла роль информационной составляющей в целом. Информационно-психологические операции могут использоваться для дестабилизации и дискредитации потенциального противника. Можно сказать, что, уделяя большее внимание этому направлению, Казахстан шагает в ногу со временем. Например, в рамках ШОС Россия и Китай тоже продвигают укрепление сотрудничества членов организации по данным вопросам", – сказал "НГ" Воробьев.



По его мнению, другие аспекты доктрины – повышение координации войск, улучшение материально-технического снабжения и создание территориальной обороны – также идут в духе со временем и объективно должны повысить эффективность войск и, как следствие, безопасность государства.



Эксперт считает, что обновление военной доктрины Казахстана носит объективный характер и такой шаг сам по себе не направлен против какого-либо из соседних государств. "Однако выбор момента времени для внесения изменений в доктрину может свидетельствовать о том, что политическая элита Казахстана и общество испытывают беспокойство по поводу возросшей неопределенности в международных отношениях и кризиса системы глобальной безопасности. При этом весьма вероятно, что изменение доктрины связано не только с конфликтом вокруг Украины, но и с другими событиями: конфликтом вокруг Нагорного Карабаха, напряженностью в вопросе Тайваня, а также с событиями внутри самого Казахстана – январскими протестами 2022 года. Все эти обстоятельства усилили запрос казахстанского общества на повышение обороноспособности государства", – отметил Воробьев.