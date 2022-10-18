Катар жестко пресекает антисоциальную деятельность секс-меньшинств, - А.Кренгель

10:46 18.10.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 18.10.2022

Катар определяет границу между приемлемым и неприемлемым

Антисоциальная функция секс-меньшинств пресекается



20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. Все проблемы организации мероприятия вращаются вокруг надоевшей темы сексуальных меньшинств, желающих демонстрировать себя даже там, где и за не эпатирующее, по меркам европейцев, поведение можно получить наказание по уголовной статье вплоть до тюремного срока. Одной из таких стран как раз является Катар.



В Катаре, например, действует запрет на секс вне официального брака. Если ты вступил в интимную связь с девушкой, с которой у тебя нет юридически оформленных отношений, тебе грозит не просто штраф, а заключение в тюрьму до семи лет. "Секс абсолютно исключен из меню, если только вы не приедете как муж и жена… Все должны помнить об этом, если не хотят застрять в тюрьме… Болельщики должны быть готовы", – цитирует свой источник в полиции Катара английское издание Daily Star. Более того, если вы прилетите в Катар на чемпионат мира со своей гражданской женой (сожительницей), вас не поселят в один номер.



Не соглашались власти Катара и на то, чтобы "нетрадиционные" размахивали радужными флагами, а нарушителю этого правила грозило также до семи лет тюрьмы. "Если болельщик поднимет радужный флаг, то я отберу его – и я это сделаю не для того, чтобы оскорбить человека, а чтобы защитить его. Потому что кто-то другой может на него напасть. Я не могу отвечать за поведение всех людей. Если вы хотите продемонстрировать свое отношение к ЛГБТК+, то демонстрируйте его в обществе, где это считается приемлемым", – предупредил председатель Национального контртеррористического комитета МВД Катара Абдулазиз Абдулла Аль-Ансари.



Потом, однако, организаторы чемпионата все же пошли на уступки и сообщили, что они готовы разрешить болельщикам пронести с собой радужные флаги. И даже организуют для ЛГБТ специально созданные зоны. Лишь бы Катару дали нормально заниматься подготовкой к мероприятию, а во время чемпионата жить своей жизнью, столь несимпатичной "сообществу толерантных".



Что касается однополых отношений, то в Катаре они не только подпадают под закон о занятии сексом вне брака; однополые браки, даже официально оформленные за границей, в Катаре не признаются. Нарушением считается и проявления чувств однополых партнеров в общественных местах. Это, кстати, касается и разнополых пар. В лучшем случае за подобные демонстрации вы получите строгое предупреждение. В худшем дело может дойти до административного наказания и даже до суда.



"У каждого человека есть свое мироощущение, но ему не нужно выставлять напоказ все эти убеждения и модели поведения перед другими. Тонкая грань отделяет приемлемое поведение от неприемлемого, когда дело доходит до уважения общества и его верований, идей, обычаев и традиций", – объяснила глава отдела культуры и искусства Министерства культуры Катара Марьям Ясин Аль-Хамади.



Однако "угнетаемое" сообщество извращенцев протестует против "уважения общества и его верований, идей, обычаев и традиций", причем не только в случае несоответствия оных новым правилам жизни, заданных коллективным Западом, но даже и в том случае, если верования, идеи и обычаи просто существуют. Ведь функция "угнетаемого" секс-меньшинства – разрушение традиций.



И если, согласно "правилам" ЛГБТ+, у человека могут быть сотни вариантов самоидентификации, то у народа не может быть и одной: народы не должны иметь своей веры и собственных традиций. Иначе из представителей такого народа не взрастить армию последователей транснациональной идеологии и адептов "радужного мировосприятия".



Так вот монархический Катар отказался изменить законы и религию на 28 дней чемпионата ради того, чтобы ограничить гендерфлюидных туристов. Катарцы согласились заселять квир-туристов в отели исключительно при условии соблюдения принятого в стране поведения. Это значит, что квир-публика мужского пола не будет разгуливать по улицам Катара в макияже и женской одежде, не будет допускать на людях непристойностей и т. п.



Намерение "толерантных" сделать ФИФА-2022 своим заповедником вошло в конфликт с законодательством арабо-мусульманской страны. В ответ на твердый отказ менять законы и установления ислама "прогрессивная" мировая общественность напустила на власти Катара прессу. СМИ наперебой ругают правительство Катара за отказ обеспечить безопасность сексуальных меньшинств. (Между тем Катар потратил на проведение чемпионата мира по футболу £200 млрд, в 17 раз больше, чем затраты России на организацию ЧМ в 2018 году, составившие £11,6 млрд.)



Пока тянулись переговоры об условиях проведения чемпионата, сборная Германии едва не отказалась ехать на соревнования: половина опрошенных немцев высказались против участия немецких спортсменов в футбольном чемпионате по "гуманитарным причинам".



Теперь притесняемые квир-граждане решают, что делать болельщикам-мужчинам, вообразившим себя женщинами и желающими целоваться с партнерами на стадионах. Катар отбивается от их требований и претензий, но скандал еще не исчерпан. Ведь славному новому миру, который идет на смену миру старому, не нужны ни примеры здоровой государственной воли, ни уважение чужой культуры, ни соблюдение законов чужой страны.