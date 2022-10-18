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Императив военно-экономической мобилизации, - В.Катасонов
10:51 18.10.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 18.10.2022

По итогам 2022 года ожидается рекордный за тридцать лет отток капитала из России

Россия остается главным препятствием для того, чтобы мировая закулиса установила неограниченную власть над планетой. Та война, которая ведется сейчас на территории Украины, началась не 24 февраля и не в 2014 году. Эта война ведется против России несколько веков. Развал Советского Союза в 1991 году был лишь переходом к новой фазе войны. Главной целью Запада было уничтожение прежней социально-экономической модели (которую принято называть социалистической) и перевод России на рельсы капитализма зависимого типа.

Такой перевод преследовал ряд целей. Во-первых, превращение России в объект эксплуатации Западом. Во-вторых, лишение ее суверенитета во всех сферах: политической, культурной, военной, финансовой, экономической. В-третьих, подготовка условий для последующего расчленения России.

Свою оценку я формулирую жестко: СВО есть война с коллективным Западом и она не может окончиться для нашей страны победой при сохранении той социально-экономической модели, которая Западом же нам и навязана.

Войны выигрывают только те государства, которые способны обеспечить экономическую мобилизацию. Страны богатого Севера не раз проводили экономические мобилизации. Яркий пример – Первая и Вторая мировые войны. Однако те мобилизации проводились в первую очередь за счет колониальных и зависимых стран. Страна с социально-экономической моделью зависимого капитализма лишена возможности проведения полноценной экономической мобилизации. Чтобы такой стране выиграть войну, необходимо сменить социально-экономическую модель.

Сам по себе капитализм на эффективную и тем более перманентную военно-экономическую мобилизацию не способен по определению. Ведь капитализм – это постоянная мобилизация совсем другого рода, преследующая цель получения прибыли, накопления капитала и богатства.

России для проведения эффективной военно-экономической мобилизации необходимо выполнить два главных условия. Во-первых, выйти из подчинения богатому Северу, или "золотому миллиарду", то есть Соединенным Штатам и их ближайшим союзникам. Во-вторых, ликвидировать капиталистические отношения внутри страны.

Российская империя не сумела провести эффективную военно-экономическую мобилизацию в годы Крымской войны (1853-1856). Такую же неспособность Российская империя продемонстрировала во время русско-японской войны 1904-1905 гг. Вступив в Первую мировую войну, Российская империя вновь оказались неспособной провести полноценную экономическую мобилизацию. А все потому, что имела социально-экономическую модель зависимого капитализма. Советский Союз вступил во Вторую мировую войну с принципиально иной социально-экономической моделью. Ее с полным основанием можно назвать мобилизационной. Эта модель возникла не сразу после Октябрьской революции 1917 года. После нее прошло около десятка лет, прежде чем началось создание такой модели. Она была призвана, во-первых, обеспечить полную экономическую независимость (экономическую самодостаточность); во-вторых, создать мощный индустриальный фундамент для вооруженных сил.

Переход к новой для России модели можно разделить на два этапа. Первый этап – освобождение России от внешней зависимости. Второй этап – демонтаж капитализма внутри страны. Останавливаться на полпути нельзя. Сохранение капиталистических отношений будет создавать питательную почву для пятой колонны, которая будет стремиться вернуть Россию в состояние зависимого капитализма. Идея, что, мол, в России можно и нужно культивировать национальный капитализм, – очень опасный миф. Капитал по определению космополитичен, у него нет родины. Вернее, у него родина – то место, где он может получать максимальную прибыль и где он может держать нажитые капиталы в относительной безопасности. Сегодня такими зонами оказываются США, Великобритания и офшорные юрисдикции, контролируемые англосаксами.

Не вдаваясь в глубины политэкономии напомню, что прибыль, особенно та, которая приватизируется частными лицами, – это кража. При этой системе никакой военно-экономической мобилизации быть не может, а тяга к деньгам и обогащению остается питательной почвой для культивирования пятой колонны. Эта азбучная истина, как дважды два – четыре. Но мы, увы, пока не только не принимаем мер по слому этой системы, мы даже боимся вслух произнести, что дважды два – четыре.

Я уже не раз писал о неотложных мерах, которые России необходимо принимать на первом этапе перехода к новой социально-экономической модели. Назову лишь наиболее неотложные.

Первое – введение запрета на трансграничное движение капитала (по ходу замечу, что по итогам 2022 года ожидается рекордный за тридцать лет отток капитала из России).

Второе – деофшоризация российской экономики. Многие стратегически значимые компании РФ зарегистрированы в офшорных юрисдикциях, а последние находятся под полным контролем США и Великобритании. Отказ российских владельцев и бенефициаров от перерегистрации компаний в российскую юрисдикцию в установленные сроки должен влечь за собой национализацию активов таких компаний.

Третье – национализация компаний, действующих в Российской Федерации и принадлежащих иностранному капиталу (в первую очередь капиталу из списка недружественных государств).

Четвертое – установление полного запрета на работу в Российской Федерации консалтинговых и аудиторских фирм других государств, а также российских компаний, ассоциированных с иностранными консалтинговыми и аудиторскими фирмами.

Пятое – выход из МВФ, Всемирного банка, ВТО, других международных организаций, контролируемых Соединенными Штатами Америки и их союзниками.

Шестое – немедленное прекращение поставок энергоресурсов и других товаров в те страны, которые включены в список недружественных.

Седьмое – понижение Центральным банком РФ ключевой ставки до минимальных значений (2-3%) и резкое увеличение кредитования реального сектора экономики.

Восьмое – резкое увеличение бюджетных ассигнований на госзаказы оборонного назначения (для чего, в частности, можно и нужно отказаться от пресловутого "бюджетного правила").

Не дожидаясь полного выполнения плана мероприятий первого этапа, можно начинать действия по формированию альтернативной социально-экономической модели (второй этап). Основные элементы такой альтернативной модели следующие.

Первое – определение критериев, статуса и списка стратегически значимых секторов и отраслей экономики, предприятий и производств.

Второе – включение всех стратегически значимых субъектов экономической деятельности в государственный сектор.

Третье – любые другие субъекты экономической деятельности обязаны при необходимости участвовать в выполнении государственных заказов (отказ от их выполнения или срыв в выполнении влекут закрытие компании или ее национализацию).

Четвертое – введение жесткого централизованного управления экономикой, интеграция этого управления с управлением в сфере оборонной деятельности, создание аналога Совета труда и обороны (СТО) или Государственного Комитета Обороны (ГКО) – институтов, которые существовали в СССР в период с 1918 по 1945 год.

Пятое – разукрупнение нынешнего Минпромторга и создание на его базе ряда отраслевых министерств, в первую очередь имеющих отношение к оборонной промышленности.

Шестое – введение сквозного директивного планирования, базирование планов преимущественно на натуральных, физических показателях, учреждение Госплана.

Седьмое – ликвидация фондовых бирж и частных коммерческих банков, создание нескольких специализированных государственных банков.

Восьмое – создание двухконтурной системы денежного обращения. Один контур обслуживает юридические лица, второй – физические лица, свободное перемежение средств из первого контура во второй запрещается.

Девятое – государственный контроль цен.

Десятое – введение государственной монополии внешней торговли и государственной валютной монополии.

Одиннадцатое – неуклонное следование принципу легитимности трудовых доходов и нелегитимности доходов иного происхождения, прежде всего доходов на капитал.

Двенадцатое – четкое определение статуса прибыли как той части финансового результата предприятия, которая не может быть приватизирована, а должна быть направлена на развитие производства, материальное поощрение работников и формирование резервов.

Если мы не хотим наступать на одни и те же грабли (в частности, я имею в виду слабую способность дореволюционной России проводить военно-экономические мобилизации), нам необходимо нынешнюю модель зависимого капитализма срочно заменять на ту модель, которая создавалась с СССР с конца 20-х годов до начала Великой Отечественной войны. Каждый волен называть ее по-своему, но она должна быть мобилизационной моделью.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666079460


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