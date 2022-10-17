|Стремоусов: "Скоро по всей планете пройдут референдумы воссоединения с Россией"
13:44 18.10.2022
Врио замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что "уже скоро по всей планете Земля пройдут народные референдумы воссоединения с Россией". В своем телеграм-канале он опубликовал ролик, в котором на фоне мировых достопримечательностей зачитывает неоднозначный стих, уже много лет "гуляющий" по Рунету.
"Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава, Сколько здесь любимых мест! - произносит Стремоусов. - Вижу пагоды в Шри Ланке, и Корею, и Китай. Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край!"
В стихотворении есть и такие строки: "Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас. Как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас!"
"Вот индейцы курят трубку и протягивают мне, - подытоживает Стремоусов. - Все на свете любят русских, на родной моей земле".
Слова об индейцах сопровождаются видеорядом с людьми азиатской внешности, держащих флаг со свастикой.
В комментарии к своему видео Стремоусов добавил, что "это братцы, не фантастика - это реальность туманной Андромеды", и попросил "максимальный репост за мир во всем мире".
Ольга Расулова