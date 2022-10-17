Стремоусов: "Скоро по всей планете пройдут референдумы воссоединения с Россией"

13:44 18.10.2022

Врио замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что "уже скоро по всей планете Земля пройдут народные референдумы воссоединения с Россией". В своем телеграм-канале он опубликовал ролик, в котором на фоне мировых достопримечательностей зачитывает неоднозначный стих, уже много лет "гуляющий" по Рунету.



