 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Стремоусов: "Скоро по всей планете пройдут референдумы воссоединения с Россией"
13:44 18.10.2022

Врио замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что "уже скоро по всей планете Земля пройдут народные референдумы воссоединения с Россией". В своем телеграм-канале он опубликовал ролик, в котором на фоне мировых достопримечательностей зачитывает неоднозначный стих, уже много лет "гуляющий" по Рунету.



"Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава, Сколько здесь любимых мест! - произносит Стремоусов. - Вижу пагоды в Шри Ланке, и Корею, и Китай. Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край!"

В стихотворении есть и такие строки: "Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас. Как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас!"

"Вот индейцы курят трубку и протягивают мне, - подытоживает Стремоусов. - Все на свете любят русских, на родной моей земле".

Слова об индейцах сопровождаются видеорядом с людьми азиатской внешности, держащих флаг со свастикой.

В комментарии к своему видео Стремоусов добавил, что "это братцы, не фантастика - это реальность туманной Андромеды", и попросил "максимальный репост за мир во всем мире".

Ольга Расулова

Источник - МК
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