Убить Starlink - значит разгромить Украину

13:46 18.10.2022

По глупости Илон Маск сделал свою спутниковую группировку целью № 1 для военных России и Китая



Александр Ситников



Главред жовто-блакитного сайта "Цензор" Бутусов, убежденный бандеровец, хоть и с русской фамилией, подтвердил, что текущие перемоги ВСУ достигнуты благодаря спутниковому интернету Starlink. Без него укровермахт ожидали бы "иловайские котлы" и быстрый разгром. "Принцип сетецентрического военного конфликта является уникальным преимуществом перед российской армией", - заявил экс-советник министра обороны Украины.



"Вот так выглядит современный командный пункт ВСУ благодаря Starlink: командир роты огневой поддержки и главный сержант роты десантно-штурмовой бригады, соединенные через Starlink, получают данные с нашего беспилотника, выдают координаты, находятся в постоянной связи и управляют боем с планшетов и смартфонов. Такое фото я сделал в мае во время боя в селе Шандриголово, где развернули связь в считанные минуты в скрытом месте. Все это обычная практика", - пояснил Бутусов.



Так называемые сетецентрические военные операции и связанные с ним понятия впервые появились в статье "Коперник: C4ISR для 21-го века", опубликованной экспертами ВМС США в 1998 году. Смысл состоит в том, чтобы дать солдатам НАТО заведомо лучшую осведомленность, чем у противников альянса, и за счет этого обеспечить их разгром. Дескать, это можно сравнить с боем в темноте, когда одни бойцы имеют приборы ночного видения, а другие - нет.



Надо сказать, что российские РЭБ не смогли должным образом парализовать станции Starlink как раз из-за трудностей с обнаружением. Как пояснил Бутусов, станции Илона Маска имеют наивысшую скрытность от действий радиоэлектронной разведки ВС РФ за счет узконаправленного на спутник канала связи.



Эта информация согласуется с инсайдами из Генштаба бандерштата, согласно которым укровермахт "полностью координирует свою работу с Пентагоном, ЦРУ и MI-6, что позволяет захисникам незалежностi применять передовые военные методики на поле боя". Как поясняет популярный в неньке телеграм-канал, в ходе харьковского контрнаступа "мобильные группы ВСУ на пикапах благодаря непревзойденной осведомленности смогли осуществить фланговые охваты укрепрайонов российской армии и вынудить противника отступить".



Укро-пехоте теперь не надо просить штаб, чтобы артиллеристы нанесли удар по обнаруженным русским позициям. Боевики ВСУ в онлайн-режиме отмечают в своих сетецентрических планшетах точки с точными координатами, что, как поясняет главред бандеровского "Цензора", позволяет самостийным пушкарям молниеносно наносить удары.



"Давайте откровенно. Нравится это кому-нибудь, или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на свои стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу", - написал на своей страничке в соцсетях патологический русофоб Подоляк, говорун № 2 в политической иерархии бандерштата.



Собственно, и сам Илон Маск не скрывает, что его детище участвует в сражениях с нашей армией наравне с РСЗО "Хаймарс" и гаубицами М777. "Starlink - единственная система связи, которая все еще работает на фронте - все остальные мертвы", - сказал он, тем самым подтвердив именно военное применение его спутников и наземных терминалов.



Возможно, укро-пропагандисты и глава SpaceX приукрасили картинку, однако недооценивать новые натовские технологии, попавшие в руки отмороженных бандеровцев, категорически нельзя.



Есть ли противоядие от онлайн-методов военных операций ВСУ? Да, есть. Американский военный эксперт, профессор социологии Йельского университета Чарльз Перроу сравнил сетецентрические планшетники с допингом, без которого результаты сразу обвалятся. "Если вывести из строя спутники, воюющим силам, привыкшим полагаться на нисходящие каналы для получения информации и команд, будет не на что опереться", - пояснил он.



Да, с одной стороны, характер ограниченного конфликта не позволяет Москве напрямую сбивать американские спутники. Но, к слову, и китайцы, опираясь на сведения из неньки, прямо назвали группировку Starlink самым настоящим врагом для Поднебесной. И, скорее всего, уже начали разрабатывать асимметричное оружие. Если, к примеру, разразится война за Тайвань, то марионеточная армия острова также будет опираться на узконаправленную связь Илона Маска.



В частности, журнал "Современные оборонные технологии КНР" опубликовал статью на эту тему, в которой объясняется, почему Starlink представляет огромную угрозу для страны. Газета South China Morning Post, которая первой сообщила об этой новости, также отмечает, что доклад "о борьбе с созвездием Илона Маска" подготовлен пятью высокопоставленными учеными, связанными с оборонной промышленностью Китая.



"Следует использовать комбинацию мягких и жестких методов уничтожения, чтобы заставить некоторые спутники потерять свои функции, тем самым разрушить операционную систему группировки Илона Маска", - написал Рен Юаньчжэнь, исследователь Пекинского института слежения и телекоммуникаций НОАК.



Понятно, что в нынешних условиях ставка должна делаться на "мягкие" способы, тем более, как пояснил научный сотрудник Aerospace Corp Тамита Сков, спутники Starlink "очень маленькие, но имеют большие солнечные батареи для питания". Это делает их уязвимыми перед угрозами, которые нельзя отследить с земли.



Во-первых, они боятся космического мусора, даже самых небольших размеров, а во-вторых - очень чувствительны к солнечным бурям. То и другое запросто может стать оружием против Starlink. Уже можно прочесть, что в ход могут пойти космические микро-дроны, которые разрушатся от столкновения и со временем сгорят в атмосфере. Как говорится, ищи тогда ветра в поле. Кроме того, по словам Скова, "многие из коммерческих предприятий, которые подключаются к спутниковому интернету Илона Маска, не понимают, насколько сильно космическая погода может повлиять на спутники, особенно на такие небольшие".



Кто не в курсе: геомагнитные бури возрастают по шкале мощности от G1 до G5, при идеальном солнечном шторме (G5) созвездие Илона Маска, скорее всего, ожидает полная катастрофа. Так, в 1967 году NORAD (Командование аэрокосмической обороны Северной Америки) потеряло связь с половиной своей спутниковой группировки как раз из-за G5.



Если бы сейчас прошли так называемые "Ураганы Хэллоуина 2003 года", длившиеся с 29 по 31 октября, то укровермахт остался бы без натовской технологии сетецентрических военных операций. Но не обязательно ждать бури G5. В конце концов, удар по спутникам Илона Маска можно осуществлять с помощью электромагнитного оружия, установленного опять-таки на космических дронах.



Сама поставка укровермахту станций Starlink сделала нужное человечеству новшество опасным натовским оружием, против которого и России, и Китаю нужно разрабатывать средства уничтожения. Хакеры уже в деле, не за горами и технические средства противодействия. Можно не сомневаться, очень скоро по непонятным причинам будут выходить из строя спутники компании SpaceX. Вроде бы Илон Маск - умный человек, но сделал большую глупость. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Да и НАТО еще не раз пожалеет, что поделилось с бандеровцами своей едва ли не самой сладкой конфетой - и если альянсу придется воевать уже самому, у его войск не будет "преимущества осведомленности".