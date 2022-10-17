Стратегия транснациональных элит: куда она ведет и как с ней бороться, - Игорь Василевский

13:48 18.10.2022 Игорь Василевский



Стратегия транснациональных элит: куда она ведет и как с ней бороться?



Россия сейчас противостоит не только международному терроризму и его спонсорам, не только различным изданиям фашизма (нацизму, бандеровщине, либеральному фашизму), но - и это самое главное - радикальным попыткам западных "элит" расчеловечить человека, превратить его в существо, лишенное подлинного разума, воли, чувств, нравственности, совести, веры.



За бурными и драматическими текущими событиями, которые так или иначе затрагивают всех и каждого, вызывая у многих сильные эмоции, довольно трудно разглядеть более глубокий смысл происходящего.



К сожалению, даже многие патриотически настроенные люди в России и люди, сочувствующие ей за рубежом, как и многие трезво мыслящие политики, эксперты, аналитики, не всегда понимают, что именно поставлено сейчас на карту, в чем глубинная суть противостояния России с западными транснациональными элитами ("элитами" их приходится называть не в силу их интеллектуальных или иных способностей, а в силу их финансового, экономического и политического господства) и с их многочисленной обслугой.



А дело, если говорить коротко, заключается в том, что Россия сейчас противостоит не только международному терроризму и его спонсорам, не только различным изданиям фашизма (нацизму, бандеровщине, либеральному фашизму), но - и это самое главное - радикальным попыткам западных "элит" расчеловечить человека, превратить его в существо, лишенное подлинного разума, воли, чувств, нравственности, совести, веры.



Любой непредвзятый наблюдатель не может не поражаться дикой энергии и безумному напору, с которыми транснациональные элиты США, Великобритании, других западных стран стремятся разрушить все основы человеческого бытия - нравственность, любовь, семью, дружбу, отношения между родителями и детьми, между разными поколениями, между разными народами и государствами.



Одновременно те же элиты и их прислужники с маниакальным упорством, не останавливаясь перед разрушением собственных обществ и государств, ведут "горячую" и "холодную" войну против России, Китая, а на деле и против всего остального мира, включая своих европейских и других "союзников". Казалось бы, какая тут связь между расчеловечиванием человека и геополитической стратегией, нацеленной против России, Китая, Индии, стран Африки и Латинской Америки? Однако такая связь есть, и она прослеживается довольно отчетливо.



Глобальные, транснациональные (прежде всего англосаксонские) элиты пошли гораздо дальше нацистских преступников вроде проводившего "опыты" над заключенными в Освенциме доктора Й. Менгеле или главного врача Бухенвальда В. Ховена.



Если в нацистских концлагерях проводились насильственные "эксперименты" над заключенными, то сейчас людям, особенно подросткам и молодежи, вовсю внушают и навязывают стремление добровольно изменить пол, изуродовать себя, чтобы не иметь детей, растлевают их физически, нравственно и интеллектуально с помощью сверхраннего "гендерного воспитания", "сексуального воспитания", пропаганды однополой "любви", почти открытого и почти узаконенного распространения наркомании, педофилии, зоофилии, других извращений.



При этом никто из властей предержащих на современном Западе не обращает внимания на чудовищные нравственные и физические последствия подобного уродования молодых людей, напротив, это всячески приветствуется, пропагандируется, становится абсолютно ненормальной "нормой". Детей из недостаточно богатых семей с помощью ювенальной юстиции забирают у родителей и передают их богатым, но не способным иметь детей.



Процветает легальная и нелегальная торговля человеческими органами, которая давно уже стала важной и весьма прибыльной отраслью "медицинского бизнеса". Для пожилых людей пропагандируется эвтаназия, на Западе происходит все более широкое ее распространение, чтобы богатые и сверхбогатые не тратились на содержание "отработанного человеческого материала".



В то же время Рокфеллеры, Ротшильды, Морганы, Соросы и им подобные представители транснациональных элит успешно размножаются, живут до девяноста, ста и более лет, используя для продления своей "драгоценной" жизни все достижения современной медицины.



Сегодняшнее западное, прежде всего американское, общество уже давно превзошло все, что описано в знаменитой антиутопии Дж. Оруэлла "1984". Всевидящий "Большой Брат", всеобщая слежка и прослушка, добровольный отказ от себя, от своей самостоятельности, от своей личности, от любви, от сопротивления транснациональному Монстру и его пропаганде, внедряемые в мозги лозунги "Война - это мир", "Свобода - это рабство", "Незнание - сила", предательство близких и доносы на них - все это уже давно достигнуто и стало унылой, привычной повседневностью в странах Запада.



Теперь западные элиты перешли к реализации другой, не менее знаменитой антиутопии О. Хаксли "О дивный новый мир" (заметим, что обе самые главные антиутопии, ставшие руководством к действию для западных транснациональных элит, принадлежат англосаксонским (британским) авторам, и это свидетельствует о том, что описанные ими тенденции существовали в Великобритании давным-давно).



Кратко напомним, что именно показано в романе "О дивный новый мир" (написан в 1932 г.). Люди на всей Земле живут в едином "прогрессирующем" государстве, где потребление возведено в культ, а большинство психологических проблем люди решают с помощью наркотика - сомы, который убивает потребляющих его к определенному возрасту.



Даже смерть большинство людей встречают весело, беспрерывно развлекаясь синтетической музыкой, телепередачами (Хаксли не дожил до эпохи Интернета) и наркотиками. Люди выращиваются искусственно и на стадии развития эмбриона с помощью биотехнологий разделяются на пять каст, различающихся по своим умственным и физическим способностям - от "альф", обладающих максимальным развитием, до наиболее примитивных "эпсилонов".



Вместо нравственности людям с детства внушаются примитивные установки на потребление, стадность и боязнь прослыть "изгоем", кастовые разграничения и гордость за принадлежность к своей касте. Института брака в обществе не существует, и, более того, наличие постоянного полового партнера считается неприличным, а слова "отец" и "мать" - это грубые ругательства.



Уроки сексуального воспитания и сексуальные игры обязательны для всех детей, а взрослые ведут беспорядочную половую жизнь и наслаждаются порнографией. В жизни общества ликвидировано все возвышенное, вызывающее сильные чувства: любовь, религия, высокое искусство, свобода мысли, фундаментальная наука. За редким исключением, все люди счастливы примитивным, гедонистическим "счастьем" полуживотных.



Вам это ничего не напоминает, не просматриваются прямые и недвусмысленные параллели с тем, что творится сейчас на Западе и насаждается во всем мире? Не возникает, например, такой аналогии: "альфы" - это привилегированные представители элит (Рокфеллеры, Ротшильды и иже с ними), их потомки и их высшая обслуга, "беты" - это дети тех, кто пониже чином, и так далее, вплоть до "эпсилонов", которые представляют собой массы мигрантов из самых бедных и обездоленных стран?



Ну, а культ потребления, наркотики, "веселая смерть", уничтожение любви и семьи, запрет на слова "отец" и "мать", раннее сексуальное воспитание детей, разврат, беспорядочная половая жизнь взрослых, разрушение высокого искусства, подлинного свободомыслия, религии, господство гедонизма - это очевидная повседневная реальность современного Запада, которую тамошние элиты пытаются распространить на весь мир, на все человечество, на всех людей без исключения.



Возникает вопрос: если все это и многое другое не есть расчеловечивание человека, убийство человечности и любви к ближнему в человеке, превращение его в "особь", "индивида", представителя "едина стада", по Ф. М. Достоевскому, то что это такое? "Свобода", "прогресс", "права человека", "демократия", о которых так громко и так лживо кричит западная пропаганда? Или же все-таки это сознательная стратегия транснациональных элит, направленная на деградацию и разрушение человека, семьи, общества, государства?



Ответ здесь очевиден, судить нужно не по словам, а по делам. Достаточно почитать творения таких идеологов и ревностных служителей транснациональных элит, как банкир Ж. Аттали или основатель и руководитель давосского Всемирного экономического форума К. Шваб. Прочитав их творения, можно понять, что именно готовит Запад всему человечеству (между прочим и Аттали, и Шваб являются членами Бильдербергского клуба, в который входят финансисты, политики и генералы, принимающие глобальные решения в интересах транснациональных элит).



Ж. Аттали еще в начале 2000-х годов писал, что миром правят и будут править "кочующие" элиты без национальных корней, не привязанные к какой-либо стране, к какой-либо культуре. В обществе будущего нищета будет сочетаться с богатством и сверхбогатством, только уже в глобальных масштабах. Человек будущего, согласно Аттали, это придаток к кредитно-регистрационной карточке, а в перспективе - биоробот. По словам Аттали, люди старше 65 лет "обходятся обществу дорого" и забота о продолжении их жизни "бесперспективна" (разумеется, кроме "избранных", включая самого Аттали, которому в 2022 г. исполнилось 79 лет, о чем, впрочем, автор скромно умалчивает).



Но К. Шваб, родившийся в нацистской Германии в семье руководителя компании, бывшей важной составляющей нацистской тяжелой промышленности, пошел гораздо дальше Аттали. Шваб, основавший давосский Всемирный экономический форум, провозгласил некую "четвертую промышленную революцию", которая радикально меняет человека и общество.



Вот некоторые черты этой замечательной "революции". Во-первых, все аспекты личной жизни каждого человека - это предмет использования и продажи коммерческими предприятиями (читай - транснациональными корпорациями). Во-вторых, в ближайшем будущем любому человеку с помощью чипов можно будет непосредственно залезать в мозг, чтобы "определять вероятность преступных действий", "оценивать вину и намерения", "извлекать воспоминания". И это будет очень хорошо и очень "прогрессивно".



В-третьих, мир, по Швабу, разделится на победителей и проигравших, причем это разделение на рабов и господ будет наиболее глубоким, бытийным, онтологическим: "Онтологическое неравенство отделит тех, кто приспосабливается, материальных победителей, от проигравших во всех смыслах". В-четвертых, "национальному государству места не останется", миром будут править транснациональные компании. В-пятых, "киборгизация", "умные тату", всеобщее чипирование - это обязательные составляющие "четвертой промышленной революции".



Все это можно было бы принять за бредовые измышления Аттали и Шваба, если бы их идеи не были с величайшим энтузиазмом подхвачены участниками Давосского форума, видными представителями глобальной элиты, неолиберальными "реформаторами-революционерами" типа А. Чубайса, огромной армией журналистов и пропагандистов, многочисленной интеллектуальной обслугой транснациональных элит в виде "специалистов", "айтишников", "биотехнологов" и "футурологов".



Мне приходилось видеть и слышать, с каким усердием неофитов, захлебывающихся от восторга, идеи К. Шваба о "четвертой промышленной революции" излагались на различных интеллектуальных и псевдоинтеллектуальных сборищах.



Признаюсь, у меня мороз пробегал по коже, когда я слушал эти энтузиастические речи, мне казалось, что я присутствую в некоем Бедламе. Однако в этом Бедламе сидели серьезные люди и убежденно рассуждали о великолепных перспективах очередной промышленной революции. Иными словами, добро пожаловать в "1984", в "дивный новый мир", в "четвертую промышленную революцию" и во всемирный высокотехнологичный концлагерь!



Правда, тут Западу и его транснациональным элитам очень мешает Незапад, все остальное человечество, прежде всего Россия, Китай, Индия и другие суверенные государства с их культурой, традициями, ценностями, не вписывающимися в "дивный новый мир". А раз они мешают, то их нужно уничтожить по одному - сначала непокорную и "непредсказуемую" Россию, потом Китай, затем Индию и так далее. Но главное здесь - это сопротивление России, которая достаточно изучила Запад, испытав все "прелести" его чудовищных нашествий и убийств, его геноцида против русского и других народов исторической России, его лжи, коварства и многочисленных предательств.



Поэтому и идет многомерная война Запада во главе с транснациональными элитами против России - "горячий" конфликт на территории бывш. УССР, глобальная информационно-психологическая война, экономическая война, дипломатическая война, геополитическая война. И будет идти достаточно долго, по крайней мере до 2025–2026 гг., поскольку Россия не может проиграть и сдаться, а западные транснациональные элиты не могут остановиться в своем стремлении во что бы то ни стало уничтожить Россию и подчинить себе весь мир.



Итак, подводя итоги, следует выделить три основных положения глобальной стратегии и идеологии транснациональных элит, закамуфлированные под "левый либерализм", "прогресс" и "распространение демократии".



Первое - это скрытый или неприкрытый расизм, разделение всех людей и всех народов на "высших" и "низших", на "человеков" и "недочеловеков", на новых господ и новых рабов. При этом Запад, особенно англосаксы, - это "высшие", а все остальные, разумеется, - низшие.



Второе - полное игнорирование социальной справедливости, разрушение любых нравственных норм, традиций, подлинной истории и культуры.



Третье - расчеловечивание человека с помощью чудовищной лжи и бесконечных подмен, превращение человечества в "единое стадо", в предмет циничного манипулирования, а человека - в лишенное самостоятельности, разума, воли, чувств существо, не способное любить, рождать и воспитывать детей, иметь полноценную семью, мыслить и понимать происходящее.



Соответственно стратегия и идеология России и других суверенных государств, противостоящих транснациональным элитам, может и должна состоять в следующем.



Первое - это равенство всех людей и равенство всех народов: все люди и все народы должны быть равны в своих правах и возможностях не только на бумаге и в декларациях ООН, а на деле. Любая дискриминация по расовому, национальному, этническому, социальному признаку должна быть устранена, а западный расизм и западный нацизм, западную "исключительность" и западный неоколониализм необходимо рассматривать как самое тяжкое преступление против человечества.



Второе - стремление к социальной справедливости должно стать важнейшей целью политики и отдельных государств, и международного сообщества в целом. Грубое нарушение социальной справедливости, права человека на жизнь и полноценное развитие, монополия властей предержащих на социальные блага, достижения медицины, правдивую информацию, качественное образование, природные ресурсы и т.п. должны ограничиваться обществом и государством, преследоваться по закону. Защита нравственных норм, традиционной семьи, национальной культуры, противодействие переписыванию и извращению истории - одна из главных задач и общества, и государства, и отдельного человека.



Третье и самое главное. В эпоху научно-технической революции и бурного технологического прогресса, многочисленных попыток скороспелого и непродуманного внедрения опасных технологий, вызывающих разрушительные для человека и природы последствия, самой насущной задачей становится сохранение человека и человечности. Необходимо заранее прогнозировать, предвидеть и предотвращать разрушительные для человека и природы последствия распространения опасных социальных и иных технологий, которые активно навязываются западными транснациональными элитами.



Разумеется, эта задача в современных условиях бурного технологического развития во всех областях жизни человека и общества, особенно военных технологий и технологий информационно-психологического манипулирования, является особенно трудной, требующей огромных усилий со стороны общественных и государственных организаций. Для ее решения необходимо своевременное и верное прогнозирование развития ситуации в разных областях общественной жизни, науки и техники.



Однако без ее решения или, по крайней мере, без попыток ее решения неизбежно и в кратчайшие сроки произойдут вырождение человека, деградация его физических и умственных способностей, его превращение в подопытного кролика, в "счастливого идиота", описанного в упоминавшейся выше антиутопии О. Хаксли. Противостоять расчеловечиванию человека, разрушению подлинной культуры, нравственности, семьи, любви, общества и государства - это самая насущная задача сегодня и завтра.



Перечисленные три положения способны стать важнейшими, ключевыми основаниями стратегии, тактики и идеологии России в современном мире, эти идеи могут быть восприняты большинством человечества, поскольку отвечают его жизненным потребностям и устремлениям.



Нужно четко и ясно понимать: защищая себя и свои законные интересы, свое прошлое, настоящее и будущее, Россия одновременно защищает и все человечество от полной деградации, разрушения и расчеловечивания. И эта тяжелейшая доля выпадает России не в первый раз; однако именно сейчас решается все - судьба не только России, нас и наших детей, но и судьба всего мира в целом, будущее всех людей на планете Земля. Ни больше и ни меньше. Источник - REGNUM

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