Парламент Эстонии признал Россию "государством-спонсором терроризма"

14:50 18.10.2022

Сергей Сторожев



88 человек проголосовали "ЗА"



Сегодня, 18 октября, 88 голосами "за" парламент Эстонии Рийгикогу принял заявление, в котором объявляет российский режим террористическим. Сам документ опубликован на сайте законодательного органа.



"Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", – говорится в заявлении.



Согласно документу, Рийгикогу осуждает использование вооруженных формирований, таких как ЧВК "Вагнер", созданных якобы при поддержке властей Российской Федерации. Также эстонские политики заявили, что объявление и проведение мобилизации в РФ нарушает международное право.



Рийгикогу требует лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены Европейского союза проявить единство в применении дополнительных экономических санкций.



Ранее Readovka писала о том, что латвийский парламент объявил Россию "страной-спонсором терроризма".