Bloomberg: США заплатят за решение наказать ОПЕК+. В прямом смысле

15:19 18.10.2022

Bloomberg

США



Наказать ОПЕК+ в соответствии с американским антимонопольным законом? Результат будет обратный желаемому

Bloomberg: США заплатят за попытку наказать ОПЕК+ в соответствии с американским законом



Американские законодатели предлагают распространить на ОПЕК действие антимонопольного закона США, пишет обозреватель Bloomberg. Однако, по мнению автора статьи, разумнее было бы этого шага избежать, ведь он создаст проблем больше, чем решит.



Хавьер Блас



Наказание саудовцев и прочих нефтепроизводителей за сокращение добычи легко может дать обратный эффект.



Мировому рынку ценных бумаг сейчас меньше всего нужны дополнительные проблемы вдобавок к агрессивному повышению процентных ставок. Но проблемы надвигаются, и исходят они из совершенно неожиданного источника. Речь о стремительном ухудшении отношений между США и Саудовской Аравией.



В этом месяце Эр-Рияд бросил вызов Вашингтону, приняв в рамках картеля ОПЕК+, куда входит Россия, решение о сокращении добычи нефти. Этот шаг привел к стабилизации нефтяных цен в пределах 90-100 долларов за баррель. В результате инфляция может оказаться устойчивее и продолжительнее, чем ожидалось ранее, а центробанки наверняка будут вынуждены ужесточать кредитно-денежную политику. Это негативно отразится на инвесторах в облигации. Данные обстоятельства вызвали раздражение у США.



Сегодня отношения между Америкой и Саудовской Аравией в самом плачевном состоянии со времен убийства журналиста Джамаля Хашогги в октябре 2018 года. Когда Эр-Рияд дал согласие на сокращение нефтедобычи, между королевством и Белым домом вспыхнула словесная война. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступило с заявлением, подчеркнув, что Вашингтон требовал от ОПЕК+ на месяц отложить сокращение добычи. Оно дало понять, что проблема заключается в промежуточных выборах в США. Белый дом в ответ обвинил саудовцев в лживых оправданиях.



Что будет дальше? Многое будет зависеть от НОПЕК. Это американский законопроект, название которого расшифровывается как "Нет нефтедобывающим и экспортирующим картелям". Законодатели предлагают распространить на ОПЕК действие антитрестовского закона Шермана, который использовали более ста лет назад для разрушения нефтяной империи Джона Рокфеллера. Если законопроект НОПЕК пройдет, Белый дом сможет предъявить иск за манипулирование мировым рынком нефти Саудовской Аравии и ее союзникам, которые в настоящее время защищены государственным иммунитетом.



Существует вполне реальная возможность, что этот законопроект будет принят. Но как бы ни хотелось Байдену покарать Саудовскую Аравию и ОПЕК за сокращение добычи, было бы намного разумнее избежать применения данного закона. В противном случае саудовцы могут избавиться от финансовых активов США, перенаправить нефтяной экспорт другим покупателям и в открытую заговорить о нефтяном ценообразовании в иных валютах.



Последние 25 лет НОПЕК неизменно был инструментом торга для Вашингтона. Это всегда была угроза, не превращавшаяся в закон. Все президенты, как республиканцы, так и демократы, выступали против его принятия. Однако Джо Байден, когда был сенатором, одно время поддерживал похожий законопроект. Теперь он заявляет о своей готовности работать вместе с Конгрессом над ограничением влияния ОПЕК.



Если НОПЕК станет законом (а это большое "если"), страны-члены картеля могут в ответ продать часть финансовых активов, которыми они владеют в Америке. Это значит, что НОПЕК выльется США в копеечку.



По состоянию на конец июля Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак совокупно владели напрямую долговыми казначейскими обязательствами США на сумму около 246 миллиардов долларов. Это правительственные данные. В действительности сумма может быть еще выше, поскольку ближневосточные страны также владеют облигациями, которые держат в налоговых оазисах типа Люксембурга, Каймановых островов, Бермуд, Швейцарии и Ирландии. На их долю вряд ли приходится больше 5-10% от общего объема зарубежных авуаров американского суверенного долга, и эта сумма существенно меньше 970 миллиардов долларов долга, принадлежащего Китаю. Но если они быстро избавятся от этих активов, и без того паникующий рынок казначейских бумаг испытает мощные потрясения.



"Существует вполне реальная опасность усиления этого дипломатического спора, – сказала нефтяной аналитик со связями в Вашингтоне и Эр-Рияде Хелима Крофт (Helima Croft), работающая в RBC Capital Markets. – Мы не удивимся, если в предстоящие дни увидим признаки того, что страны Персидского залива готовы продать свои американские финансовые активы в случае принятия закона НОПЕК".



Судя по тому, что мне рассказывают официальные лица из ближневосточных стран, эти признаки уже вполне отчетливы. Что это, пустые угрозы? Может быть. Ведь если страны ОПЕК начнут распродавать активы, они понесут убытки, так как других вариантов размещения денег у них мало. Но готов ли кто-нибудь в Вашингтоне проверить, насколько эти угрозы реальны?



НОПЕК давно уже считают крайней мерой. Никто не говорит, что будет дальше в случае принятия этого закона. Потребует ли правительство США провести антитрестовское расследование деятельности ОПЕК? Подаст ли оно на саудовцев иск в федеральный суд? А если подаст и выиграет дело, смогут ли Соединенные Штаты вытребовать какую-нибудь компенсацию? И стоит ли оно того в свете возможного возмездия?



Белый дом должен задуматься об этих вопросах и решить, хочет ли он давать на них ответ. Сенатор-республиканец из Айовы Чак Грассли (Chuck Grassley) включил НОПЕК в качестве поправки к ежегодному законопроекту о расходах Пентагона. Таким образом, появился серьезный шанс, что по нему в ноябре пройдет голосование в Сенате. Неясно, наберет ли эта поправка достаточно голосов. Последний раз этот законопроект был близок к утверждению в 2007 году, когда за него проголосовала Палата представителей (345 голосов "за" и 72 "против") и Сенат (70 "за", 23 "против"). Но Джордж Буш пригрозил наложить на него вето, и законопроект почил в бозе.



Байден должен, наконец, решить, какова его позиция. В 2000 году, когда нефтяные цены росли, он, будучи сенатором, написал в соавторстве письмо тогдашнему президенту Биллу Клинтону и потребовал, чтобы Белый дом подал на ОПЕК иск либо в федеральный суд США, либо в Международный суд в Гааге. В 2007 году сенатор Байден стал одним из авторов версии законопроекта НОПЕК, но потом воздержался при голосовании. Пока Белый дом не сказал, поддерживает он законопроект или нет.



Движение законопроекта НОПЕК всегда соответствует движениям нефтяных цен. Если марка Брент будет стоить менее ста долларов за баррель, он может тихо умереть. Но если цены хотя бы немного поднимутся, есть шанс, что после напряженной борьбы его примут. И в этом случае НОПЕК создаст гораздо больше проблем, чем решит.