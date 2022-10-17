Как санкции помогли России. Большое Евразийское партнерство: новые пути сотрудничества, - Ю.Алексеев

15:21 18.10.2022 Как санкции помогли России

Большое Евразийское партнерство: новые пути сотрудничества



Юрий Алексеев



Участники форума дали понять нашим недругам: какие бы ограничения на продажу российских нефти и газа не вводились, энергетический потенциал нашей страны по-прежнему широко востребован в мире. Санкции помогли России найти новые пути развития топливно-энергетического комплекса. Об этом говорит и огромный интерес к форуму (его посетили более 700 представителей российского и иностранного бизнеса), и десятки долгосрочных контрактов на поставку энергоресурсов, которые заключались на прошлой неделе.



Докладчики не обошли вниманием ценовой вопрос. Как известно, на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка обсуждалось стремление США установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель. После жесткого ответа России о нежелании продавать свою нефть по фиксированной цене на Западе сменили тон. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что речь идет о стоимости, которая с течением времени может корректироваться. А компании и правительства могут покупать российскую нефть, не подпадая под ограничения, касающиеся потолка цен, если они смогут найти суда, страховку, торговые и финансовые услуги и так далее, которые оказываются странами, не входящими в коалицию. И хотя в восьмом пакете антироссийских санкций содержится посыл относительно уровня предельной цены на российскую нефть, ЕС не торопится принимать никаких решений.



Видно, западные стратеги выдерживают паузу после неудачных попыток США договориться со странами Востока по поставкам нефти. Устанавливая максимальную цену на нефть, США рассчитывал на договоренность с Ираном. Но Иран дал четко понять, что соглашения с Вашингтоном не будет. Не пошел на поводу у американцев и ОПЕК+, решивший сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Его поддержали страны Персидского залива – Кувейт, Бахрейн, Оман и Ирак, что никак не входило в планы наших противников.



По расчетам западных экономистов, если Соединенные Штаты установят фиксированную цену на российскую нефть, то она вполне может подскочить до $300–500 за баррель. Понятно, что Западу в таких условиях не выжить. Ведь его нефтяные запасы с 1980 года находятся на минимуме. В случае действительно критической ситуации американских резервов хватит на 22 дня. Это и вынуждает СШA "притормозить" или вовсе отказаться от идеи о ценовом регулировании. Тем более, что Россия, как сказал на энергетическом форуме Владимир Путин, не будет поставлять свои энергоресурсы тем, кто устанавливает на них потолок цен.



Сaнкциoнный режим Запада не помешал нашей стране всего за пять месяцев нарастить добычу нефти до прежних показателей. Переориентация экспорта с Запада на Восток сыграла только на руку России. Благодаря этому удалось сохранить баланс между добычей и уровнем цен на черное золото.



Впрочем, если Европейский союз и США продолжат настаивать на ограничении цен на российское топливо, то Москва может пойти на контрмеры: не только сократить добычу нефти на три миллиона баррелей в день, но и прекратить ее поставку по трубопроводу "Дружба" и Каспийскому трубопроводному консорциуму до тех пор, пока цены не выровнятся.



После взрывов на Северных потоках "Газпрому" придется распрощаться с Германией как с оптовым покупателем углеводородов. Впрочем, к этому стремился сам Олаф Шольц, который за короткий срок своего правления полностью разрушил дело Ангелы Меркель, потратившей годы на то, чтобы превратить Германию в европейский газовый хаб. За несколько месяцев Шольцу удалось испортить отношения с "Газпромом", национализировав его дочернюю компанию, отказаться от сертификации "Северного потока-2", завести в тупик ремонт турбин "Северного потока-1" с помощью канадской компании Siemens. И к тому же канцлер Германии так и не дал внятной оценки террористическим актам, совершенным на международных газопроводах. С холодным равнодушием отнесся он и к утечке черного золота с участка нефтепровода "Дружба", питающего Германию. Зато поддержал нефтяное эмбарго против России и вдобавок передал под попечительское управление Федеральному сетевому агентству (считай, национализировал) НПЗ, принадлежащий "Роснефти", сославшись на отказ Польши поставлять нефть через свои порты.



США добились своего, лишив Германию дешевого российского топлива. В обмен на дружбу с Польшей ФРГ потеряла еще и надежного поставщика нефти. Если нефтепровод "Дружба" смогли отремонтировать за неделю, то восстановить взорванные трубы двух "Северных потоков" не так просто.



США, в отличие от Европы, теоретически все еще могут обеспечить большую часть своих потребностей в нефти и газе. Однако у них не хватит сырья для увеличения экспорта на внешние рынки, чтобы компенсировать инициированное ОПЕК сокращение поставок нефти. Несколько месяцев подряд в США взлетают на воздух гигантские предприятия по производству сжиженного газа. Около 20 крупнейших заводов, которые должны были снабжать Европу дорогим горючим, взорвались в самый разгар яростного противостояния России.



Последствия для Европы в случае отказа от российских энергоносителей в нынешних условиях обрисовал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. При изменении логистики поставок газа в Европу нагрузка на подземные хранилища, по его словам, будет больше, чем в предыдущие годы, и нет гарантий, что европейские страны переживут зиму с текущими запасами. Миллер допустил, что "города в Европе в зимние пики холодов могут замерзнуть за неделю". А высокие цены на газ, по его словам, привести к деиндустриализации Европы с использованием национализации газового рынка и трейдеров.



Худшие опасения европейцев разделяет американский журнал Foreign Policy: "Европа может на годы застрять в энергокризисе, а население продолжит беднеть". В российском Центре стратегических разработок посчитали, что Европа гарантированно сможет отказаться от российского газа к 2040 году, но если очень постарается – то к 2025 году (в 2021 году на Россию приходилось 45% импорта газа в Европу или около 40% всего газового потребления Евросоюза). При этом ЕС придется потратить на борьбу с энергокризисом с учетом роста цен на энергоносители более одного триллиона евро.



По прогнозам Российского энергетического агентства (РЭА), снижение экспорта газа до 2030 года за счет европейского направления может составить от 55 до 105 млрд. кубических метров. Это для нас существенный вызов. Ответом может быть "прорыв на Восток" по нескольким направлениям, и в этом прорыве играют важную роль Сахалинские проекты.



Значимость Сахалина как пилотного региона по целому ряду энергетических направлений и, прежде всего, по сжиженному газу, водородным проектам и климатическому регулированию трудно переоценить. Газопровод "Сила Сибири-2" заработает к 2024 году и даст 50 млрд кубических метров экспорта газа с той же ресурсной базы, из которой его получала Европа. Продажи голубого топлива по этому маршруту призваны заместить так и не поступившие доходы от планировавшихся поставок по "Северному потоку-2" в Европу.



На форуме отмечалось, что вполне возможен перенос утраченного транзита российского природного газа по дну Балтийского моря в Черноморский регион. Тогда основные маршруты поставки голубого топлива в Европу пройдут через Турцию, которая от этого только выиграет. Россия согласно договоренностям с Реджепом Эрдоганом становится ключевым поставщиком в Турцию не только газа, но и электроэнергии. При этом вице-премьер Александр Новак не исключил возможность использования газопроводов России "Северный поток", "Турецкий поток" и "Ямал-Европа" другими поставщиками. А говоря о поставках нефти, он заявил, что только небольшое число стран имеет возможность нарастить добычу нефти, так как отрасль существенно недоинвестирована. По его словам, расширение портовых мощностей даст возможность переориентации поставок углеводородов на Восток. Сотрудничество России с "ОПЕК+", ОАЭ, Ираном и всеми заинтересованными в наших ресурсах странами будет продолжено.



На полях форума состоялось совещание по энергобезопасности.



Хотя ситуация в российской энергетике сейчас стабильная, вопрос обеспечении предприятий энергетического комплекса российским оборудованием и технологиями стоит по-прежнему остро. Пока в России импортозамещено 60% оборудования в ТЭК. Чтобы преодолеть зависимость от Запада, к 2025 году надо выйти на 80%.



Для этого необходима единая нормативная база, стандарты и обязательная сертификация иностранного оборудования.



Среди мер поддержки отечественных производителей оборудования и технологий вице-премьер Денис Мантуров назвал сокращение сроков оплаты за проведенные работы, увеличение доли авансирования пилотных проектов до 50% от стоимости, льготное кредитование и государственные гранты. По мнению министра, нужно так же нормативно закрепить механизм сбора информации о спросе российских компаний на отечественное оборудование и комплектующие, чтобы можно было быстро сформировать любой заказ.



На форуме окончательно развеяли миф о том, что российская промышленность не сможет производить газовую арматуру и потому без импортных поставок не обойтись. У нас уже производят гибкие полимерные трубопроводы, армированные высокопрочными волокнами, предназначенные для транспортировки газа, нефти и воды в условиях Арктики.



Правительству придется заняться выработкой новой энергетической стратегии, особый акцент в которой будет сделан на внутренний рынок. Ориентиры уже определены.



Государство решило сосредоточиться на переработке энергоресурсов, чтобы занять нишу, принадлежавшую исключительно европейским компаниям. Мы и сами можем получать из нефти и газа топливо различных видов, керосины, масла, мазуты, битумы, парафины, а также различные растворители, смазки, сажу, сырье для химической промышленности и прочие продукты нефтепереработки.



Государство готово вложить в производство "Нижнекамскнефтехим" в особой экономической зоной "Алабуга" (Татарстан).170 млрд рублей и привлечь средства частных инвесторов.



Предстоит ускорить работы на масштабных проектах по переработке газа (Балтийский газохимический кластер, комплекс в Усть-Луге на территории Ленинградской области) Амурского ГПЗ и ГХК, "Арктик СПГ 2" в Ямало-Ненецком автономном округе и другие. Одни из них скоро заработают, строительство других затягивается.



Нельзя не сказать и еще об одном грандиозном проекте – Северном широтном ходе, (СШХ) который задумал еще Иосиф Сталин. Спустя много лет за его реализацию взялся "Газпром". Северный широтный ход позволит замкнуть все тупиковые ветки и соединить Ямал с Уралом и Северо-Западом России железнодорожными путями. Таким образом получится целостный и прямой маршрут по всему северу. Если раньше подразумевалось, что его задействуют для экспорта энергоресурсов на Запад, то теперь наши грузы устремятся на Восток, произойдет разгрузка БАМа и Транссиба. На этом участке СШХ построят железнодорожную инфраструктуру: земляное полото, мостовые переходы, объекты энергетического и транспортного хозяйства, связи.



Не забыта и программа социальной газификации. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что темпы подключения населения к газу в уже газифицированных населенных пунктах выросли.



Вместе с тем для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка – серьезное бремя, большая нагрузка на семейный бюджет. Проблему может решить "газовая ипотека" и доступные кредиты на подключение к газу, а также субсидии нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков (не менее ста тысяч рублей на одно подключение). Впереди газификация не только домовладений, но и котельных для отопления ряда социальных объектов, в частности, детских садов и школ.



Все эти меры позволят укрепить энергетический суверенитет и на много лет защитить страну от возможных экономических потрясений. Источник - stoletie.ru

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