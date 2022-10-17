Еще один крупный поставщик СПГ объявил форс-мажор

15:25 18.10.2022

В Нигерии объявили форс-мажор на поставки СПГ из-за наводнения. Ранее об остановке поставок из-за утечки на газопроводе заявили в Малайзии. Обе страны являются крупными производителями сжиженного газа, и остановка поставок может привести к еще большему дефициту топлива в мире, если простой заводов продлится долго.



Nigeria LNG Ltd объявила форс-мажор по терминалу СПГ на острове Бонни. Причиной стало наводнение, из-за которого пришлось прекратить добычу газа.



"Предупреждение поставщиков газа стало результатом наводнения в операционных зонах, что привело к остановке добычи газа и значительном сбое в поставках топлива на терминал", - сообщил Bloomberg пресс-секретарь Nigeria LNG Ltd Энди Одех.



Средняя мощность нигерийского завода СПГ составляет 83 млн кубометров в сутки. Это почти 25% текущего импорта сжиженного газа в страны ЕС, по данным GIE.



"Нигерия является шестым по величине производителем СПГ в мире по результатам прошлого месяца. Короткий сбой будет иметь ограниченное влияние на газовый баланс Европы, однако продолжительный может усугубить дефицит газа", - пишет в Twitter репортер Bloomberg Стефен Стапжински.



ЧС на терминале СПГ в Нигерии произошла вслед за остановкой поставок СПГ из Малайзии. Там местная Petronas объявила в начале октября форс-мажор по поставкам газа на завод СПГ Malaysia LNG из-за поврежденного подводного газопровода Sabah-Sarawak. До конца года только Япония должна была получить с завода около 10 грузов (около 1 млрд кубометров газа).



Сбои в работе двух крупных терминалов СПГ происходят при больших запасах газа в европейских хранилищах. Однако с наступлением холодов спрос резко вырастет, а текущие поставки являются одним из основных источников газа в отопительный сезон, так как хранилища не могут покрыть спрос. Ранее его компенсировал импорт из России, но сейчас он снизился более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом и не превышает 90 млн кубометров в сутки.



Очевидно, что конкуренция на рынке СПГ может еще больше усилится, а вместе с ней начнется новый рост цен на газ. И в этой ситуации Азия может ограничить доступ ЕС к сжиженному газу. Как писало EADaily, Национальная комиссия по национальному развитию и реформам КНР обратилась к госкомпаниям с тем, чтобы они не перепродавали зимние грузы СПГ, а использовали их для внутреннего рынка.