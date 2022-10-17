 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 18.10.2022
15:30  Приключения семьи Байденов на Украине: коррупция и шантаж - список для импичмента
15:26  Daily Mail: Американские ученые создали новый смертоносный штамм коронавируса
15:25  Еще один крупный поставщик СПГ объявил форс-мажор
15:21  Как санкции помогли России. Большое Евразийское партнерство: новые пути сотрудничества, - Ю.Алексеев
15:19  Bloomberg: США заплатят за решение наказать ОПЕК+. В прямом смысле
15:16  Наталия Нарочницкая: "Третья мировая уже началась…"
14:50  Парламент Эстонии признал Россию "государством-спонсором терроризма"

13:48  Стратегия транснациональных элит: куда она ведет и как с ней бороться, - Игорь Василевский
13:46  Убить Starlink - значит разгромить Украину
13:44  Стремоусов: "Скоро по всей планете пройдут референдумы воссоединения с Россией"
11:15  Ерлан Акбаров возглавил геологию Казахстана
10:51  Императив военно-экономической мобилизации, - В.Катасонов
10:46  Катар жестко пресекает антисоциальную деятельность секс-меньшинств, - А.Кренгель
09:21  Кризис продлится долго, пришло время чертей.., - Вацлав Цилек
08:36  Казахстан готовится к выборам. Протесты населения в случае необходимости смогут подавлять силой, - НГ
08:32  Ярослав Шульц: Конец Европейского Союза еще никогда не был так близок
07:49  Си Цзиньпин собирает силы: чего ждать от XX съезда в Китае, - Юрий Тавровский
06:48  В российском Ейске Су-34 рухнул на жилой дом - 13 погибших
00:59  На окраине Алматы найден практически цепый сакский "золотой" курган
00:58  На Иссык-Куле нашли каменную статую-балбал высотой почти в 3 метра
00:55  Как контроль над медиа в Казахстане породил армию диванных батыров, - K.Еженова
00:52  Гость из Гонконга: как уберечься от нового штамма гриппа
00:49  Поднебесная будет готовиться к региональным войнам. Лидер КНР смещает акценты в оборонной политике страны, - НГ
00:38  "Братья Италии" не хотят делиться властью "по-братски". - Данила Моисеев
00:30  Россия и страны Центральной Азии перезагрузили отношения, - В.Панфилова
00:24  Какой мир будет строить "Си 2.0", - Константин Ольшанский
00:00  В Азии мощно растет спрос (и цена) на золото
Понедельник, 17.10.2022
19:09  КазСуд "зарезал" единственного относительно оппозиционного кандидата в президенты Альтаева
19:05  Сближение ОАЭ и Китая на базе искусственного интеллекта, - НГ
18:59  Террористами на полигоне оказались два таджика-джихадиста
14:45  Досрочные выборы: кандидаты в президенты Казахстана
14:40  Чем Европа сможет заменить российский газ зимой? - МК
14:39  Что происходит? Главные враги России – Центробанк и Время, - Сергей Глазьев
14:35  Россия поддержит инициативу Казахстана по продвижению русского языка в СНГ
14:34  Британскую схему по приему украинских беженцев признали провальной
14:23  Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с ходом строительства нового административного центра Ахалского велаята
14:17  Конец китайского чуда. Куда ведут Поднебесную компартия и Си
14:14  Десять причин вражды Запада и России
14:10  Дэниел Дэвис: Зима в украинском конфликте играет в пользу России
14:08  В Оренбурге пройдет Школа молодых этнологов России и Казахстана
14:05  Верным курсом: большинство стран ЕАЭС согласились оплачивать газ в рублях
13:59  Мир глазами Си Цзиньпина, - Кевин Радд
13:50  Обвиненный в сепаратизме Яковченко выдворен из Казахстана в РФ
13:46  Зоны повышенной конфликтности: как нам избежать вспышки в очагах нестабильности, - Данияр Ашимбаев
11:17  Старейшую кыргызстанскую республиканскую газету "Эркин тоо" возглавил малоизвестный Наралы Асанбаев. Кто это?
11:12  Главные ожидания от съезда Коммунистической партии Китая, - А.Яшлавский
10:47  Расстрел на полигоне. Пора избавляться от иллюзий и бороться с идиотизмом чиновников, - Д.Стешин
10:35  Трасс принесла Великобритании феерическую катастрофу, - Том Мактаг
10:02  США ненароком "подорвали" всю мировую экономику, - Дерек Томпсон
09:58  Anadolu: США выместили зло на Саудовской Аравии. Это станет роковой ошибкой Байдена
08:11  Потрясения глобального масштаба. ШОС планомерно перераспределяет влияние в мире, - Е.Пустовойтова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Еще один крупный поставщик СПГ объявил форс-мажор
15:25 18.10.2022

В Нигерии объявили форс-мажор на поставки СПГ из-за наводнения. Ранее об остановке поставок из-за утечки на газопроводе заявили в Малайзии. Обе страны являются крупными производителями сжиженного газа, и остановка поставок может привести к еще большему дефициту топлива в мире, если простой заводов продлится долго.

Nigeria LNG Ltd объявила форс-мажор по терминалу СПГ на острове Бонни. Причиной стало наводнение, из-за которого пришлось прекратить добычу газа.

"Предупреждение поставщиков газа стало результатом наводнения в операционных зонах, что привело к остановке добычи газа и значительном сбое в поставках топлива на терминал", - сообщил Bloomberg пресс-секретарь Nigeria LNG Ltd Энди Одех.

Средняя мощность нигерийского завода СПГ составляет 83 млн кубометров в сутки. Это почти 25% текущего импорта сжиженного газа в страны ЕС, по данным GIE.

"Нигерия является шестым по величине производителем СПГ в мире по результатам прошлого месяца. Короткий сбой будет иметь ограниченное влияние на газовый баланс Европы, однако продолжительный может усугубить дефицит газа", - пишет в Twitter репортер Bloomberg Стефен Стапжински.

ЧС на терминале СПГ в Нигерии произошла вслед за остановкой поставок СПГ из Малайзии. Там местная Petronas объявила в начале октября форс-мажор по поставкам газа на завод СПГ Malaysia LNG из-за поврежденного подводного газопровода Sabah-Sarawak. До конца года только Япония должна была получить с завода около 10 грузов (около 1 млрд кубометров газа).

Сбои в работе двух крупных терминалов СПГ происходят при больших запасах газа в европейских хранилищах. Однако с наступлением холодов спрос резко вырастет, а текущие поставки являются одним из основных источников газа в отопительный сезон, так как хранилища не могут покрыть спрос. Ранее его компенсировал импорт из России, но сейчас он снизился более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом и не превышает 90 млн кубометров в сутки.

Очевидно, что конкуренция на рынке СПГ может еще больше усилится, а вместе с ней начнется новый рост цен на газ. И в этой ситуации Азия может ограничить доступ ЕС к сжиженному газу. Как писало EADaily, Национальная комиссия по национальному развитию и реформам КНР обратилась к госкомпаниям с тем, чтобы они не перепродавали зимние грузы СПГ, а использовали их для внутреннего рынка.

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666095900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате рассмотрят поправки в Договор о делимитации казахстанско-туркменской границы
- Новую Стратегию партнерства на 2023-2027 годы обсудил Алихан Смаилов с членом Совета директоров Азиатского Банка Развития
- Что происходит в маслихатах Астаны и Алматы?
- Прошел Правительственный час по вопросам автодорог
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2022г. составил 103,5%
- Состоялось заседание Центризбиркома по аккредитации международных наблюдателей и регистрации Дайрабаева Ж.М. кандидатом в Президенты Республики Казахстан
- Коррекция корректировок
- Фракция партии "AMANAT" в Мажилисе одобрила проект республиканского бюджета на 2023-2025 годы
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  