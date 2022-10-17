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Daily Mail: Американские ученые создали новый смертоносный штамм коронавируса
15:26 18.10.2022

Daily Mail
Великобритания

Эта "игра с огнем" может спровоцировать рукотворную пандемию: эксперты раскритиковали бостонскую лабораторию за новый смертоносный штамм ковида с коэффициентом смертности в 80%

Daily Mail: американские ученые создали высоколетальный штамм коронавируса

Американские ученые вывели новый штамм коронавируса с высокой вероятностью смертельных исходов, пишет Daily Mail. Исследователи соединили "омикрон" с оригинальным уханьским вирусом. В результате летальность нового штамма составила 80%.

Кейтлин Тилли (Caitlin Tilley), Мансур Шахин (Mansur Shaheen)

Ученых Бостонского университета осудили за "игру с огнем" после того, как выяснилось, что они создали в лабораторных условиях новый смертельный штамм коронавируса.

Команда создала гибридный вирус, объединив штамм "Омикрон" с исходным уханьским. В итоге новый, искусственный вирус убил 80% подопытных мышей.

Это открытие доказывает, что опасные исследования вирусов продолжаются даже в США - вопреки опасениям, что подобная практика могла спровоцировать пандемию.

Ведущий ученый при правительстве Израиля профессор Шмуэль Шапира сказал: "Такое должно быть полностью под запретом, это игра с огнем".

Считается, что именно исследования усиления функции, когда вирусам целенаправленно повышают заразность или смертоносность, и привели к эпидемии коронавируса.

Аналогичные исследования коронавирусов летучих мышей проводила китайская лаборатория, расположенная всего в нескольких милях от первой вспышки. Однако в США эти исследования сильно ограничены с 2017 года.

Доктор Ричард Эбрайт, химик из Университета Рутгерса в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси, назвал работу Бостонского университета "ярким примером исследования усиления функции".

В новом, пока не отрецензированном исследовании, группа ученых из Бостона и Флориды извлекла шиповидный белок "Омикрон" - уникальную структуру, которая связывается с человеческими клетками и проникает в них.

Он всегда присутствовал в вирусе, но со временем развился. В шиповидном белке "Омикрона" накопились десятки мутаций, из-за которых он и стал таким заразным.

После этого исследователи связали шип "Омикрона" с исходным штаммом, который впервые появился в Ухане в начале пандемии, и сравнили, как с обоими штаммами справятся лабораторные мыши.

При воздействии стандартного штамма грызуны выжили, испытав лишь легкие симптомы. "Если "Омикрон" вызвал лишь легкую, несмертельную инфекцию, то новый штамм повлек за собой тяжелое заболевание со смертоностью в 80%", - говорится в статье.

Исследователи сочли это признаком, что заразность вируса определяется шиповидным белком, а его смертоносность - изменениями в иных частях структуры.

Доктор Эбрайт сказал: "Это яркий и тревожный пример усиления функции и расширенного исследования потенциального пандемического патогена".

"Особое беспокойство вызывает то, что это новое исследование американского правительства, как и предыдущее по химерным коронавирусам, связанным с тяжелым острым респираторным синдромом, в Уханьском институте вирусологии, которое и могло вызвать пандемию, по-видимому, не прошло должную оценку риска и пользы, предусмотренную правительством США. Если мы хотим не допустить следующей лабораторной пандемии, необходимо усилить надзор за исследованиями потенциальных пандемических патогенов, - добавил он. - Очень важно, чтобы предусмотренные меры соблюдались во всей полноте, а чиновники американского правительства, которые неоднократно их нарушали, подвергая общественность риску, были привлечены к ответственности".

Профессор микробиологии из Университета Восточной Англии Дэвид Ливермор сказал: "Учитывая высокую вероятность, что пандемия коронавируса возникла из-за лабораторной утечки коронавируса в Ухане, эти эксперименты кажутся весьма неразумными".

Хотя по официальной версии коронавирус передался от животного к человеку на рынке дичи Уханя (скорее всего, от летучей мыши), некоторые предполагают иное.

Ранее Уханьский институт вирусологии проводил исследования по усилению функции аналогичных штаммов, и некоторые специалисты считают, что вырвавшийся возбудитель заразил сотрудников и покинул пределы лаборатории.

Бостонские ученые проводили аналогичные исследования и изучали влияние различных штаммов на выращенные в лаборатории клетки легких человека.

Коронавирус прикрепляется к человеческим клеткам с помощью шиповидного белка и дает указание здоровым клеткам производить его копии. Ученые замерили, по сколько копий каждого штамма производят здоровые клетки. Оказалось, что гибридный штамм дает вирусных частиц в пять раз больше исходного.

При этом ученые признают, что гибридный вирус едва ли окажется для людей столь же смертельным, как для мышей. Это связано с тем, что в лабораториях используется конкретная порода домашних мышей, крайне восприимчивая к коронавирусу. Кроме того, иммунный отклик мыши и человека на вирус также отличаются.

Национальная лаборатория новых инфекционных заболеваний Бостонского университета - одна из тринадцати лабораторий четвертого уровня биобезопасности по всей Америке.

Эти лаборатории уполномочены работать с опаснейшими патогенами. Другие такие объекты расположены в Техасе, Атланте и Манхэттене, штат Канзас.

В ходе экспериментов ведется работа с вирусами животных для усовершенствования методов лечения и вакцин на случай будущих вспышек.

Согласно инструкции, работа с живым коронавирусом должна проводиться в лаборатории третьего или четвертого уровня безопасности.

В лабораториях третьего уровня все эксперименты проводятся в так называемом "боксе биобезопасности" - закрытом и вентилируемом рабочем пространстве для работы с зараженными матералами.

Эти лаборатории оборудованы самозакрывающимися дверями и герметичными окнами, а в полы и стены вмонтирована вентиляция с фильтрами.

В лаборатории четверного уровня безопасности персонал носит комбинезоны полной защиты с подачей воздуха, а перед уходом обязан переодеваться и принимать душ. Лаборатория расположена в отдельной части здания и имеет выделенную систему подачи воздуха.

Текст публикуется с сокращениями

Комментарии читателей:

Penelope Greenwalder
Почему государство вообще финансирует весь этот бред? Заберите у них все ассигнования, пусть работают на пожертвования! Чушь какая-то.

Amy Wade
Глазам не верю! Что с этими людьми вообще не так?

Ingepingeponge
Люди - вообще самые глупые существа на планете.

Georgia Belle
Это подразумевает, что они попросту не понимают последствий. А эти, наоборот, прекрасно понимают и знают, чего хотят. Они хотят, чтобы большинство из нас погибло, ведь они считают, что планета перенаселена на 80%.

TotallyBuffs89
Биологическая война намного чище и проще - как обычной, так и ядерной. Если коронавирус можно будет "подкрутить", чтобы воздействовать на конкретный регион или страну, он станет мощнейшим оружием. Посмотрите, что вирус сделал с мировой экономикой меньше чем за два года. Если вы решили, что у передовых правительств еще нет запасов этого гнусного вируса, то пора вытаскивать голову из песка. COVID - всего лишь еще один вид биологического оружия в нашем арсенале.

RunnerZo
Ради всего святого, зачем? Увы, похоже, для того, чтобы держать собственное население в узде.

ILovePuppies
Эта лаборатория у меня рядом с домом. Если что-то пойдет не так, будет весело. Игра окончена.

Bombastes Furioso
А рынок дичи у вас поблизости есть, чтобы все потом на него свалить? Гляжу, есть рынок Квинси, но до него почти 13 километров.

LoveOverGold22
Мы сами роем себе могилы на первой научной скорости!

JR. F.
Как насчет того, чтобы посадить их в тюрягу за создание оружия массового поражения?

C733B
Всех этих исследователей пора убрать на пожизненное.

Rashfordkeith
Спасибо большое, Бостон! Сколько университетов, а ума не прибавилось!

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666095960


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