Приключения семьи Байденов на Украине: коррупция и шантаж - список для импичмента

15:30 18.10.2022 Американские СМИ наперебой прогнозируют "ночной кошмар" для президента США Джо Байдена в случае, если республиканцы возьмут большинство на выборах в Палату представителей в ноябре этого года. Сообщается об их планах объявлять начало процедуры импичмента чуть ли не каждую неделю. Но стоит ли "сонному Джо" готовиться к такому "ночному кошмару"?



Америкэн бой Хантер Байден



Целый ряд ведущих американских СМИ - CNN, Axios, The Washington Post и пр. - сообщили о том, что боссы Республиканской партии обсуждают планы превратить последние два года правления действующего президента Джо Байдена в сериал под названием "Импичмент". Верхушка республиканцев обсуждает план, суть которого в том, чтобы чуть ли не каждую неделю объявлять "сонному Джо" импичмент, превращая тем самым жизнь президента США и администрации Белого дома в "ночной кошмар".



Например, The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщает, что, "по мнению сотрудников ФБР, которые расследуют деятельность Хантера, сына президента Байдена, они собрали достаточную доказательную базу для того, чтобы обвинить его в налоговых преступлениях и лжесвидетельстве под присягой в связи с покупкой оружия". По данным WP, следующий шаг зависит от федерального прокурора штата Делавэр (СМИ указывает при этом, что он - назначенец администрации Дональда Трампа), который должен решить, отправлять эти материалы в суд или нет.



В связи с этим влиятельное американское СМИ напоминает, что расследовать деяния Хантера Байдена начали еще в 2018 году. Главные направления расследования - финансовые потоки Хантера Байдена в связи с его коммерческой деятельностью и консультационными услугами за рубежом (за рубежом - это на Украине).



Расследование в отношении Хантера Байдена и угрозы объявить процедуру импичмента Джо Байдену зазвучали с новой силой в связи с приближением выборов. 8 ноября в США состоятся промежуточные выборы в Палату представителей (на самом деле это всеобщие выборы, они называются промежуточными, потому что проходят на экваторе срока действующего президента), по итогам которых Республиканская партия надеется взять большинство в нижней палате Конгресса.



Приключения семьи Байденов на Украине



Что именно могут предъявить республиканцы "сонному Джо" и его окружению? Коммерческие проекты Хантера Байдена и его консультационные услуги иностранным компаниям - это эпизоды из сериала "Приключения семьи Байденов на Украине". Действительно, в этом случае, как сказал писатель, "открывается широкая волнующая тема".



Первая болевая точка - это работа Хантера Байдена в украинской компании Burisma Holdings, принадлежащей экс-министру экологии Николаю Злочевскому (занимал пост министра экологии и природных ресурсов Украины в 2010-2012 гг. в первом правительстве Николая Азарова). Свое крупнейшее месторождение в Полтавской области, оформленное на компанию "Эска-Пивнич", Злочевский купил у семьи украинского экс-премьера Анатолия Кинаха (руководил правительством Украины в 2001-2002 гг.)



"Хантер Байден стал членом совета директоров газодобывающей компании Burisma Holdings", - сообщили СМИ сразу после переворота на Украине под прикрытием протестов Евромайдана.



Как сообщил сам Хантер Байден, он желает "внести посильный вклад в укрепление экономики Украины". В связи с назначением Хантера Байдена пресс-служба Белого дома сделала убедительное заявление, что его работа никак не связана с тем, что его отец курирует Украину в качестве вице-президента США.



"Хантер Байден и другие члены семьи Байден, разумеется, являются частными лицами, и то, где они работают, никак не связано с поддержкой администрацией, вице-президентом или президентом США", - заявил в 2014 году Джей Карни, глава пресс-службы администрации президента США. Еще более убедительным постарался быть руководитель пресс-службы самого Джо Байдена, заявивший, что вице-президент не имеет никакого отношения к тому, что его сын работает в украинской компании с миллиардными оборотами.



Да, одновременно с Байденом владелец Burisma включил в наблюдательный совет еще одного гражданина США - Девона Арчера, друга семьи государственного секретаря США Джона Керри. Действительно, ну как вы могли подумать! Совпадение чистой воды! Когда Байден и Керри курировали Украину, их дети и друзья получили должности с зарплатой в десятки тысяч долларов в крупной газодобывающей компании. А как только Байден и Керри ушли с украинского направления, то и Байден-младший, и Арчер сразу же взяли курс на солнечный Вашингтон. Совершенно случайно! Бывают же такие превратности судьбы… И, главное, никакой коррупции!



В 2014-2016 годах, когда вице-президент Джо Байден считался официальным куратором Украины, украинская власть во главе с президентом Петром Порошенко и премьером Арсением Яценюком относились к нему с демонстративным пиететом.



Известна история, когда во время визита Байдена в Киев в апреле 2014 года вице-президента посадили во главе стола, на место, которое полагается президенту, а не иностранному политику.



Со стороны Злочевского пригласить на работу сына вице-президента США, курировавшего Украину, оказалось мудрым решением. Действительно, по всей стране бывших членов Партии регионов бросали в мусорные ящики, грабили и даже убивали. И только в компании Burisma царили тишь да гладь да божья благодать. А когда потерявшие нюх прокурорские попытались предъявить за коррупцию настолько уважаемым людям, то из далекого Вашингтона позвонили в Киев и уволили генерального прокурора Украины. А новый генпрокурор Юрий Луценко, которого комсомольская юность четко научила, на кого можно "батон крошить", а на кого нельзя, лично осадил зарвавшихся следователей и прокурорских. В отношении Злочевского и Burisma сняли все претензии, а потом еще долго кланялись и извинялись. И речи не шло о том, чтобы в компанию Burisma ступила нога прокурора. Луценко четко понял, что зайти в Burisma можно легко, но потом тебя очень быстро оттуда вынесут - и, быть может, вперед ногами.



Шокин и трепет из ГПУ



Но не успел Порошенко проиграть выборы, как экс-генпрокурор Виктор Шокин в мае 2019 года дал интервью, где многое поведал о подноготной процессов, когда Украину курировал вице-президент Джо Байден.



До этого момента Шокин героически молчал, как вдруг внезапно решил рассказать всю правду. Он начал с того, что в своих показаниях четко засвидетельствовал, как американцы расставляли на должности в Генпрокуратуре своих людей.



"Поздоровавшись с Давидом (речь о Давиде Сакварелидзе - гастролере из Грузии, который приехал в Киев вместе с Михаилом Саакашвили в 2015 году. - Авт.) на одной из рабочих встреч, он (посол США Джеффри Пайетт, работавший в Киеве в 2013-2016 гг. - Авт.) сказал, обращаясь ко мне: вот, мол, это человек, которого очень уважает американский народ. Ну я в ответ взял и спросил, а что он такое сделал для США? Они ведь со своей Родины сбежали все… Пайетта аж затипало, как он обиделся на это…"

- поделился воспоминаниями экс-генпрокурор.



А еще Шокин объявил, что его уволили с поста генпрокурора по требованию Джо Байдена, потому что ГПУ чересчур активно расследовала дело против компании Burisma и в ходе этого всплыло имя Хантера Байдена. Шокин прямо заявил, что за этим стоял лично Джо Байден, причем подчеркнул, что вице-президент США преследовал не государственные интересы, а свои личные.



"Отчасти так, но не интересов Америки, а личных интересов Байдена (я это разделяю четко). Конкретно именно Байден за этим всем стоял. Тогда Байден высаживал здесь десант таких управленцев, которые ему лично обязаны и находятся у него на содержании и довольствии. Все об этом знали",

- подчеркнул Шокин.



Киевская карта на выборах президента США



Но влияние Джо Байдена на назначение его сына Хантера на доходное место на Украине еще надо доказать. А аудиозаписи, на которых звучит голос Байдена, - это конкретика.



Громкий скандал грянул во время выборов президента США в 2020 году, когда в СМИ "слили" аудиозаписи, на которых звучат голоса, похожие на голоса экс-президента Петра Порошенко, экс-госсекретаря Джона Керри и кандидата в президенты США Джо Байдена. "Абсолютно случайно" аудиозаписи очутились в СМИ в разгар президентских выборов - 2020. Хотя мы понимаем, что в политике ничего случайно не бывает. Совпадение, не иначе. Как и в случае с назначением Хантера Байдена и Девона Арчера в компанию Burisma.



В мае 2020 года внефракционный народный депутат Андрей Деркач дал пресс-конференцию, заявив, что у него есть аудиозаписи разговоров Байдена и Порошенко, которые ему якобы передали никому не ведомые "журналисты-расследователи". К сведению: во время президентских выборов - 2014 Деркач возглавлял штаб Петра Порошенко в Сумской области. Все понятно?



"Мы передали все имеющиеся сегодня в нашем распоряжении многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене, а также о фактах международной коррупции в офис генерального прокурора для регистрации уголовного производства",

- сообщил Деркач во время пресс-конференции.



Заявления Деркача о том, что Порошенко совершил государственную измену, - это так, сотрясание воздуха. А вот штаб Дональда Трампа сразу же подхватил обвинения в международной коррупции, потому что Байден прямым текстом угрожал не согласовать Украине кредит МВФ в миллиард долларов, если не уволят генерального прокурора Шокина.



Дорога ложка к обеду! В США как раз была в разгаре президентская кампания. Как вдруг в разгар выборов появляется такой громкий компромат на кандидата Байдена.



Еще одна болевая точка - это требование Байдена повысить коммунальные тарифы в обмен на транш МВФ в один миллиард долларов. Об этом Андрей Деркач тоже говорил на пресс-конференции в июне 2020 года.



"В последние три недели мы продемонстрировали значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100%-е тарифы, несмотря на то что МВФ ожидал только на 75%", - рапортует на записи Порошенко в разговоре с Байденом 13 мая 2016 года.



На другой записи Байден требует от Порошенко повлиять на премьер-министра Владимира Гройсмана, чтобы руководитель кабмина выполнил все требования Международного валютного фонда - иначе США не дадут кредитные гарантии под новый транш МВФ на миллиард долларов.



"Я акцентировал, что, если будет определенный прогресс, я буду способен от Конгресса добиться не включать задний ход относительно наших усилий по предоставлению вам одного миллиарда долларов… Когда начнется движение вперед и будут происходить встречи с представителями МВФ, мы сможем предоставить наши следующие гарантии на миллиард долларов",

- обещает Байден на записи.



Дай миллиард!



Наконец, история о том, как Байден и Керри требовали уволить генерального прокурора Виктора Шокина, - это кладезь для расследователей.



Если тезисно, то в 2015 году Генеральная прокуратура Украины возбудила несколько дел против компании Burisma Николая Злочевского. Но Джо Байден пошел в контрнаступление и потребовал от Порошенко уволить генерального прокурора Виктора Шокина, иначе не позволит МВФ выделить Украине кредит на миллиард долларов. Параллельно госсекретарь США Джон Керри уговаривал Порошенко "решить вопрос с заменой генпрокурора Шокина".



После того как Порошенко добился, чтобы Верховная рада уволила Шокина и назначила ему на замену лидера фракции "Блок Петра Порошенко" Юрия Луценко, хотя последний не имел даже юридического образования, новый генеральный прокурор закрыл громкое дело против Burisma о неуплате налогов.



Сначала об этом рассказал сам Байден в интервью The Atlantic в августе 2016 года.



"Петро, вы не получите свой миллиард долларов. Хорошо, вы можете оставить прокурора. Просто поймите - мы не будем платить, если вы так сделаете",

- поведал вице-президент США.



23 января 2018 года, выступая в Вашингтоне на дискуссионной панели Совета по международным отношениям, Джо Байден более детально поведал, как потребовал от Порошенко уволить генерального прокурора Виктора Шокина, иначе Украина не получит кредит МВФ на сумму 1 миллиард долларов.



"Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов, и я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли",

- хвалился Байден.



Я не я, ГПУ не моя



Как бы то ни было, но дело против компании Burisma, где числился Байден-младший, возбудили, когда Шокин руководил ГПУ, а закрыли уже при новом генпрокуроре Юрии Луценко.



Луценко тоже выскочил на сцену во время президентских выборов в США. Экс-генпрокурор аналогично постарался побольнее укусить Байдена, хотя постоянно подчеркивал, что "я тут ни при чем". Самое важное, что Луценко, говоря блатным языком, дал сразу две важные наводки: а) есть документальные доказательства, что Хантер Байден получал в Burisma миллионы долларов и, скорее всего, это была коррупция; б) Джо Байден шантажировал Порошенко, угрожая перекрыть кредиты МВФ.



По его словам, "Хантер Байден, как и все остальные члены совета директоров, получил большие деньги, много денег от Burisma", но возникает вопрос, "за какую работу он получил эти деньги".



Самое главное, как выразился Луценко, "есть документы про уплату Хантеру Байдену миллионов и миллионов". А документы - это уже конкретика. Дальше осталось только доказать, что Хантер Байден получал миллионы за "политическую крышу", а "крышеванием" занимался Джо Байден. И готово дело о коррупции за рубежом!



"Это законно? На первый взгляд, да. У нас есть эти платежки. И мы видим - для консалтинга. Хорошо. Но только американцы могут начать расследование насчет того, была ли там реальная консультация",

- уточнил экс-генпрокурор.



В интервью BBC Луценко несколько раз настойчиво ставит вопрос ребром: сын Байдена получил деньги за настоящую работу или это плата за "крышу"? И тут же дает подсказку: дать ответ на этот вопрос должны правоохранительные органы США.



"Мы могли бы передать материалы властям США, но это не моя работа, это не моя юрисдикция. Если американский генпрокурор спросит меня: „У вас есть эти платежки?" - Да, у меня есть. И они должны проверить - это был реальный консалтинг или нет. Если это были настоящие консультации, все нормально. Если нет - это выглядит как плата за политическую защиту. Но это уже не моя юрисдикция",

- подчеркнул политик.



А еще Луценко прямым текстом заявил, что Джо Байден шантажировал президента Украины.



"Джо Байден шантажировал моего президента. Он предложил: миллиард или уволить моего предшественника. Это было связано с Burisma? Не знаю. Это не моя юрисдикция. Это юрисдикция США",

- опять "перевел стрелки" Юрий Луценко.



Прошел Петро - завяли помидоры



К слову, параллельно украинские СМИ начали разгонять версию о том, что Порошенко не имеет никакого отношения к "сливу" аудиозаписей. Якобы после проигрыша на выборах люди Порошенко перевозили компьютерную технику из АП (куда? вся техника государственная, на каждом экране, каждой мышке и каждой клавиатуре инвентарный номер; ни Порошенко, ни кому-либо другому ничего не даст вывозить Государственная служба охраны, потому что это воровство. - Авт.) и потеряли серверы, на которых хранились записи разговоров президентов Украины и США.



На этом месте у Байдена должна была скатиться по щеке скупая мужская слеза… Потому что если Порошенко способен потерять подобные записи, то он идиот, которому не место в кресле президента. А если Порошенко намеренно "слил" записи, чтобы помочь Дональду Трампу, то враг и предатель. К слову, как и Зеленский. Потому что Андрей Деркач после президентских выборов - 2019 курировал энергетику от офиса президента Владимира Зеленского. Казалось бы, Зеленский и его окружение должны были бояться Деркача, как провинциальный кавээнщик боится Александра Маслякова. А Зеленский и офис президента отправили Деркача курировать такую сладкую тему, как энергетика. Получается, что и Порошенко, и Зеленский на выборах 2020 года работали против Байдена, сознательно помогая его сопернику Дональду Трампу? Это уже как следствие установит.



В связи с этим есть версия, что нынешние проблемы Порошенко с уголовным преследованием и т. д. - это "прилет" от администрации Байдена в "благодарность" за подлянку во время выборов.



Если суммировать все вышеизложенное, то наиболее вероятен вариант, когда республиканцы предъявят Джо Байдену обвинения в коррупции за рубежом согласно Foreign Corrupt Practices Act, FCPA (закон США о коррупционных практиках за рубежом).



Как видите, приключения Джо и Хантера Байдена на территории Украины - это по-настоящему увлекательный сериал. И если республиканцы возьмут большинство в Палате представителей, что очень вероятно, то мы увидим новый захватывающий сезон этой политической мыльной оперы.



Семен Городецкий Источник - eadaily.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666096200





