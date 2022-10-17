Главу Госдепа встревожили "омолаживающие" планы Си Цзиньпина насчет Тайваня, - МК

19:06 18.10.2022

Западные аналитики заспорили о сроках воссоединения Китая с островом



Планы Китая по присоединению Тайваня продвигаются "намного быстрее" под руководством Си Цзиньпина, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен после того, как Си заявил съезду Коммунистической партии, что Тайвань является основой планов "омоложения" страны.



Западные аналитики заспорили о сроках воссоединения Китая с островом



Правительство Китая реализует свои планы по присоединению Тайваня в "гораздо более короткие сроки" при Си Цзиньпине, заявил госсекретарь США, повторив предупреждения о глобальных экономических потрясениях, если Тайвань будет захвачен.



Как пишет The Guardian, комментарии Энтони Блинкена прозвучали в тот момент, когда правящая Коммунистическая партия Китая проводит свой 20-й съезд В важной речи, открывавшей в воскресенье одно из самых главных мероприятий за последние годы, Си Цзиньпин ясно дал понять, что его планы в отношении Тайваня остаются ключевыми в его планах "омоложения" Китая.



В разговоре с бывшим госсекретарем Кондолизой Райс в Стэнфордском университете в понедельник Энтони Блинкен сказал, что мир и стабильность между Китаем и Тайванем успешно поддерживались на протяжении десятилетий, но Пекин изменил свой подход.



"Вместо того, чтобы придерживаться статус-кво, который был установлен в позитивном ключе, [Пекин принял] принципиальное решение о том, что статус-кво больше не приемлем, и Пекин полон решимости добиваться воссоединения в гораздо более короткие сроки, - сказал Блинкен. – Если мирные средства не сработали, то применяются принуждающие средства, а если не срабатывают средства принуждающие, то, возможно, применение силовых средств для достижения своей цели. Именно это глубоко нарушает статус-кво и создает огромную напряженность".



В последние годы, как пишет The Guardian, КПК и Народно-освободительная армия Китая активизировали "акты запугивания и преследования" Тайваня, устраивая в том числе почти ежедневные вылеты в опознавательную зону ПВО и другие действия "серой зоны". В качестве ответа на визит в Тайбэй спикера США Нэнси Пелоси НОАК провела крупные военные учения вокруг Тайваня в августе, и с тех пор значительно увеличилось количество пересечения военными срединной линии между островом и материковым Китаем.



Хотя Пекин ясно дал понять, что намерен воссоединиться с Тайванем, сроки для такого сценария сильно различаются. Высокопоставленные военные деятели США и Тайваня предупредили, что НОАК будет иметь потенциал в течение нескольких лет, в то время как аналитики указывают на цель Си по возрождению страны к 2049 году - столетию Китайской Народной Республики - как возможный крайний срок.



"Возможно, госсекретарь Блинкен обеспокоен темпами и масштабами военной модернизации Китая, которая явно сосредоточена на Тайване, но один только военный потенциал Китая не указывает на намерение применить силу в ближайшем будущем, - считает бывший сотрудник Госдепартамента США ученый Дрю Томпсон. – Тем не менее, намерения Си Цзиньпина могут измениться в одно мгновение, поскольку на развитие потенциала уходят годы, равно как и на укрепление обороны Тайваня и США от проецирования силы НОАК. Значительное время, необходимое для создания защиты, является веским основанием для выражения чувства безотлагательности".



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Эксперт по Китаю Билл Бишоп отметил, что ни в официальных документах, ни в речи Си Цзиньпина нет ничего, что указывало бы на ускорение со стороны Пекина сроков воссоединения Китая и Тайваня. "Значит, у США есть какая-то информация, указывающая на сдвиг?" - задается он вопросом.



Считается, что разведданные США о Китае минимальны по сравнению, например, с их разведданными о России. Сообщалось, что в 2010 году китайские власти ликвидировали сеть американских шпионов внутри страны, нейтрализовав или посадив в тюрьму до 20 источников ЦРУ.



Томпсон сказал, что не видит в комментариях Блинкена никаких указаний на то, что он отвечает на "изысканные разведывательные данные или альтернативную оценку, которая отличается от оценки китайских аналитиков, полагающихся на индикаторы из открытых источников".



Западные аналитики анализируют воскресную речь Си Цзиньпина и более длинный "рабочий отчет", в котором излагается видение Си на следующий срок, в поисках признаков его планов в отношении Тайваня. Некоторые отметили, что упоминание Тайваня в речи стало признаком повышения его приоритетности. Другие предположили, что формулировка показала, что Си не обострил и не сбавил свою риторику насчет самого острова, но продемонстрировал растущее недовольство "иностранным вмешательством" в то, что он считает внутренним делом Китая.



Госсекретарь США Блинкен предупредил, что дестабилизация Тайваньского пролива вызывает "глубокую озабоченность у стран всего мира". "Объем коммерческого трафика, который проходит через проливы каждый день и оказывает влияние на экономику во всем мире, огромен, - сказал глава Госдепартамента. – Если бы он был нарушено в результате кризиса, пострадали бы страны во всем мире".



По словам Блинкена, если бы тайваньское производство полупроводников было нарушено в результате кризиса, экономический кризис затронул бы весь мир.



Выступая перед журналистами после мероприятия, Блинкен указал на глобальный кризис за пределами Китая, заявив, что конфликт на Украине положил конец "эпохе после холодной войны", и именно технологии определят соперничество между мировыми державами. "Мы находимся в переломном моменте", - сказал он. "Технология во многом переоборудует наши экономики. Она реформирует наши вооруженные силы. Она меняет жизнь людей по всей планете. И поэтому это глубокий источник национальной силы".



В этом месяце США ввели ограничения на экспорт китайских технологий, что начало оказывать серьезное влияние на способность увеличивать производство чипов внутри страны.



Андрей Яшлавский