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Раскрыт сценарий уничтожения ПВО Украины дронами-охотниками, - МК
00:00 19.10.2022

Военные эксперты рассказали о дополнительных возможностях беспилотников

Дроны-камикадзе, поражающие объекты инфраструктуры Украины, могут нанести непоправимый ущерб и средствам противовоздушной обороны (ПВО). Военный эксперт, член "Изборского клуба" Владислав Шурыгин предположил, что убить ПВО Украины могут новые беспилотники с наведением на источник излучения.

Военные эксперты рассказали о дополнительных возможностях беспилотников

Уже неделю российская армия с помощью относительно недорогих беспилотников "Герань-2" методично наносит удары по инфраструктуре Украины. Владимир Зеленский после утренних ударов во вторник признал, что с 10 октября разрушено 30% электростанций.

По мнению ряда источников, российская армия собирается не только вымотать командование ВСУ, но и "перегрузить" ПВО Украины дополнительными воздушными целями, так как удары беспилотниками-камикадзе идут в режиме нон-стоп.

Дроны серьезно досаждают противнику. Так, по данным Telegram--канала "Джокер ДНР", который публикует инсайды из киевских штабов, на Банковой едва ли не всерьез обсуждают закупку соколов-охотников, которые будут летать в небе над Киевом и атаковать российские "Герани".

Справедливости ради, стоит отметить, что киевские власти не первые додумались использовать хищных птиц для борьбы с легкими дронами. Такой опыт есть у немецких правоохранителей. В Кремле, кстати, тоже есть орнитологическая служба. Правда здешних соколов используют для борьбы с воронами-вандалами.

На Банковой подошли к вопросу серьезно и даже просчитали "экономику" вопроса. . Наверное, в расчете еще что-нибудь украсть из бюджета. "О, они воистину гении" - не без иронии отметили админы канала.

Что касается военного значения дронов "Герань", то, как считает военный эксперт Алексей Леонков, эти беспилотники действительно можно использовать не только с целью разрушения объектов.

- Беспилотники можно использоват, как для нанесения ударов, но также в качестве ложных целей для того, чтобы активировать систему противовоздушной обороны противника, и в дальнейшем засечь их позицию для уничтожения. В принципе, такая тактика известна и используется нашими ВВС, это тактика преодоления и подавления ПВО противника.

Еще один военный эксперт Владислав Шурыгин предположил, что с ПВО Украины могут справиться дроны-охотники.

Эксперт объяснил неочевидный смысл беспилотных атак на Украину

"Против украинской ПВО и станций артиллерийской борьбы, - сказал он, - идеальным оружием были бы дроны-камикадзе с наведением на источник излучения. Главное, чтобы они были недорогими и имели возможность висеть в воздухе не менее четырех-шести часов.

Применение таких дронов-охотников в группах по три-четыре машины для барражирования над территорией противника может быстро лишить ВСУ средств ПВО и артиллерийской разведки - ресурса, который Украине самостоятельно восполнять нечем", - написал эксперт в своем Телегерам-канале.

Дарья Федотова

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666126800


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