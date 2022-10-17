Раскрыт сценарий уничтожения ПВО Украины дронами-охотниками, - МК

00:00 19.10.2022

Военные эксперты рассказали о дополнительных возможностях беспилотников



Дроны-камикадзе, поражающие объекты инфраструктуры Украины, могут нанести непоправимый ущерб и средствам противовоздушной обороны (ПВО). Военный эксперт, член "Изборского клуба" Владислав Шурыгин предположил, что убить ПВО Украины могут новые беспилотники с наведением на источник излучения.



Военные эксперты рассказали о дополнительных возможностях беспилотников



Уже неделю российская армия с помощью относительно недорогих беспилотников "Герань-2" методично наносит удары по инфраструктуре Украины. Владимир Зеленский после утренних ударов во вторник признал, что с 10 октября разрушено 30% электростанций.



По мнению ряда источников, российская армия собирается не только вымотать командование ВСУ, но и "перегрузить" ПВО Украины дополнительными воздушными целями, так как удары беспилотниками-камикадзе идут в режиме нон-стоп.



Дроны серьезно досаждают противнику. Так, по данным Telegram--канала "Джокер ДНР", который публикует инсайды из киевских штабов, на Банковой едва ли не всерьез обсуждают закупку соколов-охотников, которые будут летать в небе над Киевом и атаковать российские "Герани".



Справедливости ради, стоит отметить, что киевские власти не первые додумались использовать хищных птиц для борьбы с легкими дронами. Такой опыт есть у немецких правоохранителей. В Кремле, кстати, тоже есть орнитологическая служба. Правда здешних соколов используют для борьбы с воронами-вандалами.



На Банковой подошли к вопросу серьезно и даже просчитали "экономику" вопроса. . Наверное, в расчете еще что-нибудь украсть из бюджета. "О, они воистину гении" - не без иронии отметили админы канала.



Что касается военного значения дронов "Герань", то, как считает военный эксперт Алексей Леонков, эти беспилотники действительно можно использовать не только с целью разрушения объектов.



- Беспилотники можно использоват, как для нанесения ударов, но также в качестве ложных целей для того, чтобы активировать систему противовоздушной обороны противника, и в дальнейшем засечь их позицию для уничтожения. В принципе, такая тактика известна и используется нашими ВВС, это тактика преодоления и подавления ПВО противника.



Еще один военный эксперт Владислав Шурыгин предположил, что с ПВО Украины могут справиться дроны-охотники.



Эксперт объяснил неочевидный смысл беспилотных атак на Украину



"Против украинской ПВО и станций артиллерийской борьбы, - сказал он, - идеальным оружием были бы дроны-камикадзе с наведением на источник излучения. Главное, чтобы они были недорогими и имели возможность висеть в воздухе не менее четырех-шести часов.



Применение таких дронов-охотников в группах по три-четыре машины для барражирования над территорией противника может быстро лишить ВСУ средств ПВО и артиллерийской разведки - ресурса, который Украине самостоятельно восполнять нечем", - написал эксперт в своем Телегерам-канале.



Дарья Федотова