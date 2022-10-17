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В Кыргызстане стартует жапаровская Административно-территориальная реформа
00:01 19.10.2022

18 октября 2022, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Административно-территориальная реформа стартует. Подписан указ президента

Президент подписал Указ "О дальнейших мерах по совершенствованию административно-территориального устройства и развитию регионов Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Кабинету министров в трехмесячный срок поручено утвердить единую концепцию административно-территориального устройства и развития регионов Кыргызстана на среднесрочный период и дорожную карту по ее реализации. В том числе должен быть разработан проекта закона о новой модели административно-территориального устройства. В нем предстоит внедрить новую систему управления во вновь образованных административно-территориальных единицах.

Кабмину нужно также создать систему региональных стандартов доступности инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры для населения в регионах в зависимости от численности населения и типа населенных пунктов (город, село). Будет внедрена система госсубсидирования инициатив местного сообщества, направленная на реализацию наиболее важных для городов и сел проектов по благоустройству территорий и улучшению условий жизни людей.

Формирование бюджета развития на региональном уровне будет происходить с непосредственным участием и контролем местных сообществ и органов местного самоуправления.

Президент поручил наделить Министерство экономики и коммерции полномочиями по разработке и совершенствованию нормативных правовых актов по вопросам административно-территориального устройства, территориально-пространственного планирования и развития регионов.

Кабинету министров в месячный срок также поручено в установленном порядке решить организационные, финансовые и иные вопросы для реализации указа президента.

Источник - 24.kg
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