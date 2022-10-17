Разрыв отношений и уголовные дела на вандалов. Как России ответить Эстонии

00:03 19.10.2022

ТАЛЛИН, 18 октября 2022, - REGNUM Россия должна разорвать дипломатические отношения со всеми странами Прибалтики, не дожидаясь момента, когда они сделают это сами, отметил 18 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.



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Как сообщалось ранее, парламент Эстонии осудил воссоединение с Россией ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также признал Россию страной - "спонсором терроризма".



"Думаю, что эту политическую вакханалию надо останавливать. Кто нас обвиняет в поощрении терроризма? Государство, которое подавляет церковь. Государство, которое ввело десятки ограничений в правах для нетитульного населения. Государство, которое лишило гражданства сотни тысяч своих жителей и осуществляет против них репрессивную практику. Вот он, настоящий политический терроризм: взятие части населения в заложники!

Эстонское государство принимало самое активное участие в доведении киевского режима до его нацистского апогея. Это было поощрение к ужесточению законодательства о языке, об образовании, других законов и нормативных документов, ущемляющих права русских на территории бывшей УССР, прямое участие в подготовке новых репрессивных документов. Сегодня на территории б. УССР против нас воюют наемники-эстонцы.

Как на это реагировать… Думаю, что выхода у нас нет: надо разрывать дипломатические отношения со всеми прибалтами, включая Эстонию, а также с Польшей и далее по списку со всеми странами, которые тоже пойдут или уже, как Литва, пошли по данному пути. Не сделаем мы это в упредительном порядке, они это сделают сами. Они уже готовы к этому, как и к новой массированной высылке наших дипломатов.

Параллельно с принятием этого политического решения уже сегодня надо было бы сделать заявление о заведении Следственным комитетом России уголовных дел по Ст. 243.4 УК РФ на всех, кто причастен к сносу памятников нашим солдатам в Эстонии.

И, наконец, о главном ответе. Только разгром нацистского режима в Киеве даст нам возможность вернуть утраченные позиции в Прибалтике", - отметил Михаил Демурин.



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