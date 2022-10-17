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Разрыв отношений и уголовные дела на вандалов. Как России ответить Эстонии
00:03 19.10.2022

ТАЛЛИН, 18 октября 2022, - REGNUM Россия должна разорвать дипломатические отношения со всеми странами Прибалтики, не дожидаясь момента, когда они сделают это сами, отметил 18 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Тест на ваши врожденные качества: что первое увидели
Как сообщалось ранее, парламент Эстонии осудил воссоединение с Россией ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также признал Россию страной - "спонсором терроризма".

"Думаю, что эту политическую вакханалию надо останавливать. Кто нас обвиняет в поощрении терроризма? Государство, которое подавляет церковь. Государство, которое ввело десятки ограничений в правах для нетитульного населения. Государство, которое лишило гражданства сотни тысяч своих жителей и осуществляет против них репрессивную практику. Вот он, настоящий политический терроризм: взятие части населения в заложники!
Эстонское государство принимало самое активное участие в доведении киевского режима до его нацистского апогея. Это было поощрение к ужесточению законодательства о языке, об образовании, других законов и нормативных документов, ущемляющих права русских на территории бывшей УССР, прямое участие в подготовке новых репрессивных документов. Сегодня на территории б. УССР против нас воюют наемники-эстонцы.
Как на это реагировать… Думаю, что выхода у нас нет: надо разрывать дипломатические отношения со всеми прибалтами, включая Эстонию, а также с Польшей и далее по списку со всеми странами, которые тоже пойдут или уже, как Литва, пошли по данному пути. Не сделаем мы это в упредительном порядке, они это сделают сами. Они уже готовы к этому, как и к новой массированной высылке наших дипломатов.
Параллельно с принятием этого политического решения уже сегодня надо было бы сделать заявление о заведении Следственным комитетом России уголовных дел по Ст. 243.4 УК РФ на всех, кто причастен к сносу памятников нашим солдатам в Эстонии.
И, наконец, о главном ответе. Только разгром нацистского режима в Киеве даст нам возможность вернуть утраченные позиции в Прибалтике", - отметил Михаил Демурин.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Новости о взаимоотношениях России с другими странами. Политическое, экономическое, культурное взаимодействие, участие России в международных объединениях, активность российских дипломатов в ООН.
Согласно Концепции внешней политики России целью внешнеполитической деятельности является "обеспечение безопасности страны и ее суверенитета, создание условий для ее экономического процветания, а также упрочение позиций России как одного из влиятельных центров современного мира".
Среди задач России за рубежом - борьба с терроризмом, продвижение российских товаров и услуг на внешние рынки, восстановление ранее утраченных позиций в мире.
Россия пытается противостоять попыткам США реализовать политику международной изоляции, адаптируясь под нарастающее давление со стороны ряда стран Запада.
При этом Россия не признает "экстерриториального осуществления США своей юрисдикции вне рамок международного права, не приемлет попыток оказания военного, политического, экономического или иного давления и оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия…".

Источник - regnum.ru
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