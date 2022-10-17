HRW призвала Казахстан не выдавать Узбекистану 4-х активистов каракалпакской диаспоры

00:07 19.10.2022

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что властям Казахстана не следует экстрадировать четверых активистов каракалпакской диаспоры в Узбекистан. В HRW считают, что активистам в этом случае грозит "серьезный риск политически мотивированного уголовного преследования и пыток".

17 октября 2022,

Власти Казахстана не должны экстрадировать четверых активистов каракалпакской диаспоры в Узбекистан, заявила 14 октября неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).



В HRW считают, что активистам в случае выдачи "будет угрожать серьезный риск политически мотивированного уголовного преследования и пыток".



Старший исследователь организации по Центральной Азии Мира Ритман заявила, что их выдача в такой ситуации будет означать для Казахстана нарушение международно-правового запрета, поэтому власти должны отказать в экстрадиции и освободить активистов.



Все четверо задержанных много лет живут в Казахстане. Они "выступали в защиту суверенного статуса Республики Каракалпакстан на севере Узбекистана, где летом вспыхнули протесты в связи с конституционными поправками", говорится в сообщении.



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По данным Human Rights Watch, в период с 13 сентября по 5 октября полиция Казахстана задержала в Алматы четверых представителей каракалпакской диаспоры, объявленных властями Узбекистана в международный розыск. 47-летний блогер-диссидент Кошкарбай Торемуратов и 53-летний оппозиционер Жангельды Жаксымбетов были задержаны у себя дома поздно вечером 13 сентября. 55-летнего врача-кардиолога Раису Худайбергенову задержали на работе в пригороде Алматы вечером 16 сентября. Активистку Зиуар Мирманбетову забрали из дома 4 октября.



На сайте МВД Узбекистана в разделе "Разыскиваемые лица" "Газете.uz" не удалось найти информацию об указанных лицах. Редакция направила запрос в Генеральную прокуратуру и ожидает ответа.



Пока неизвестно, по каким уголовным статьям обвиняются задержанные.



В течение двух дней после задержаний активистов в Алматы суды вынесли решения об их заключении под стражу, - для начала на 40 дней. Ожидается, что Узбекистан официально запросит их экстрадицию, отмечает юрист Денис Живаго, который специализируется на вопросах беженцев и убежища в Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности, правозащитной организации в Алматы. Предельный срок содержания под стражей составляет один год. По словам Дениса Живаго, суд в Алматы уже продлил срок Кошкарбаю Торемуратову 13 октября.



Все четверо активистов подали ходатайства о предоставлении им убежища в Казахстане. Как только им будут выданы свидетельства "лица, ищущего убежище", статус которого официально закреплен в законодательстве, их не смогут принудительно возвратить в Узбекистан, объяснил Живаго.



Human Rights Watch призвала власти Казахстана в кратчайшие сроки официально зарегистрировать Торемуратова, Жаксымбетова, Худайбергенову и Мирманбетову как лиц, ищущих убежища.



Международные договоры о правах человека, участником которых является Казахстан, имеют преимущественную силу над любыми двусторонними или региональными соглашениями между Казахстаном и Узбекистаном, отмечает организация.



Издание Ulysmedia.kz со ссылкой на диаспору каракалпаков Алматы сообщило, что МВД Узбекистана объявило в международный розыск гражданина Казахстана, председателя каракалпакского этно-культурного объединения Мангистауской области "Аллаяр жолы" (участник Ассамблеи народа Казахстана) Ниетбая Уразбаева и добивается его ареста и экстрадиции в Узбекистан.



Алишер Кадиров, заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, член конституционной комиссии по внесению поправок в Конституцию и парламентской комиссии по расследованию событий начала июля в Каракалпакстане, в августе заявил об освобождении более 1000 участников волнений в Каракалпакстане. При этом он отметил, что это сделано "не потому, что они невиновны, а как проявление доброй воли".