HRW призвала Казахстан не выдавать Узбекистану 4-х активистов каракалпакской диаспоры

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 19.10.2022
22:02  "С Таджикистаном мира не будет..", - минобороны КР Бекболотов
18:11  Узбекский фильм "Эврилиш" признали одним из лучших на кинофестивале в Южной Корее
17:31  Путин ввел военное положение в новых субъектах РФ
09:08  ЛГБТ-шный срам – вон из России, - Денис Юрганов
08:25  Зеленский уволил посла в Казахстане Врублевского, который заявлял о правильности убийства русских
08:08  Всем спасибо... РосПравительство намерено ликвидировать разворованное Чубайсом "Роснано"
07:39  Байден лично и напрямую участвовал в украинских аферах своего сына, - разоблачает сенатор Чак Грассли

07:21  В Казахстане рассматривают иск об отмене регистрации Токаева на президентских выборах
06:58  В Таджикистане блогера Далера Имомали приговорили к 10 годам тюрьмы и штрафу
04:31  "Журфак МГУ забит тварями из числа либеральных преподавателей" - зкс-министр Мединский
04:01  В стамбульском аэропорту, при попытке вылететь в Казахстан, арестован известный командир курдского сопротивления Серхат Озель
03:37  Кыргызские банки прекращают работать с российскими картами
03:36  Саудовская Аравия хочет присоединиться к группе БРИКС
03:30  ЦРУ начало вербовать афганских талибов на Украину - бородатый легион
03:27  Фины сломали свою АЭС "Олкилуото". Реактор - в минус
03:22  УкрРада признала Ичкерию - "временно оккупированной РФ республикой"
03:14  Узгенские кыргызы недовольны "Кемпир-Абадским сговором"
03:09  Летаргический сон казахстанских маслихатов, - Алма Бектенова
02:41  Турция успешно испытала свою самодельную баллистическую ракету "Тайфун"
01:46  Подорвет ли украинский конфликт европейский статус-кво? - Андреа Видбург
01:30  Киргизия торпедирует достигнутые с Узбекистаном соглашения, - В.Панфилова
00:53  КырФемида. Экс-министр образования Бейшеналиев "добровольно" вернул взятку и вышел под домашний арест
00:50  "Герань" мутировала. Эксперты ЕС не нашли персидских следов в дроне-камикадзе по кличке "Шахид"
00:40  Китайцы оседлали само Время. Ученые Поднебесной заглянули за изнанку пространственно-временного континуума
00:39  Пекин решил приостановить продажу СПГ в Европу - себе нужнее, - СП
00:38  Новые кадры Узбекистана: разом сменены 5 районных хокимов
00:37  Натовские солдатики Украины, - А.Уваров
00:26  Иран получил не все санкции, - М.Беленькая
00:23  Киргизия и Таджикистан громко ссорятся. Противостояние вокруг анклава Ворух затронуло Россию и ОДКБ, - Къ
00:11  Эфиопия и Эритрея объединившись "мочат" тыграйских сепаратистов, - Д.Моисеев
00:07  HRW призвала Казахстан не выдавать Узбекистану 4-х активистов каракалпакской диаспоры
00:03  Разрыв отношений и уголовные дела на вандалов. Как России ответить Эстонии
00:01  В Кыргызстане стартует жапаровская Административно-территориальная реформа
00:00  Раскрыт сценарий уничтожения ПВО Украины дронами-охотниками, - МК
Вторник, 18.10.2022
19:06  Главу Госдепа встревожили "омолаживающие" планы Си Цзиньпина насчет Тайваня, - МК
15:30  Приключения семьи Байденов на Украине: коррупция и шантаж - список для импичмента
15:26  Daily Mail: Американские ученые создали новый смертоносный штамм коронавируса
15:25  Еще один крупный поставщик СПГ объявил форс-мажор
15:21  Как санкции помогли России. Большое Евразийское партнерство: новые пути сотрудничества, - Ю.Алексеев
15:19  Bloomberg: США заплатят за решение наказать ОПЕК+. В прямом смысле
15:16  Наталия Нарочницкая: "Третья мировая уже началась…"
14:50  Парламент Эстонии признал Россию "государством-спонсором терроризма"
13:48  Стратегия транснациональных элит: куда она ведет и как с ней бороться, - Игорь Василевский
13:46  Убить Starlink - значит разгромить Украину
13:44  Стремоусов: "Скоро по всей планете пройдут референдумы воссоединения с Россией"
11:15  Ерлан Акбаров возглавил геологию Казахстана
10:51  Императив военно-экономической мобилизации, - В.Катасонов
10:46  Катар жестко пресекает антисоциальную деятельность секс-меньшинств, - А.Кренгель
09:21  Кризис продлится долго, пришло время чертей.., - Вацлав Цилек
08:36  Казахстан готовится к выборам. Протесты населения в случае необходимости смогут подавлять силой, - НГ
08:32  Ярослав Шульц: Конец Европейского Союза еще никогда не был так близок
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
HRW призвала Казахстан не выдавать Узбекистану 4-х активистов каракалпакской диаспоры
00:07 19.10.2022

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что властям Казахстана не следует экстрадировать четверых активистов каракалпакской диаспоры в Узбекистан. В HRW считают, что активистам в этом случае грозит "серьезный риск политически мотивированного уголовного преследования и пыток".
17 октября 2022,
Власти Казахстана не должны экстрадировать четверых активистов каракалпакской диаспоры в Узбекистан, заявила 14 октября неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

В HRW считают, что активистам в случае выдачи "будет угрожать серьезный риск политически мотивированного уголовного преследования и пыток".

Старший исследователь организации по Центральной Азии Мира Ритман заявила, что их выдача в такой ситуации будет означать для Казахстана нарушение международно-правового запрета, поэтому власти должны отказать в экстрадиции и освободить активистов.

Все четверо задержанных много лет живут в Казахстане. Они "выступали в защиту суверенного статуса Республики Каракалпакстан на севере Узбекистана, где летом вспыхнули протесты в связи с конституционными поправками", говорится в сообщении.

Реклама на Газета.uz
По данным Human Rights Watch, в период с 13 сентября по 5 октября полиция Казахстана задержала в Алматы четверых представителей каракалпакской диаспоры, объявленных властями Узбекистана в международный розыск. 47-летний блогер-диссидент Кошкарбай Торемуратов и 53-летний оппозиционер Жангельды Жаксымбетов были задержаны у себя дома поздно вечером 13 сентября. 55-летнего врача-кардиолога Раису Худайбергенову задержали на работе в пригороде Алматы вечером 16 сентября. Активистку Зиуар Мирманбетову забрали из дома 4 октября.

На сайте МВД Узбекистана в разделе "Разыскиваемые лица" "Газете.uz" не удалось найти информацию об указанных лицах. Редакция направила запрос в Генеральную прокуратуру и ожидает ответа.

Пока неизвестно, по каким уголовным статьям обвиняются задержанные.

В течение двух дней после задержаний активистов в Алматы суды вынесли решения об их заключении под стражу, - для начала на 40 дней. Ожидается, что Узбекистан официально запросит их экстрадицию, отмечает юрист Денис Живаго, который специализируется на вопросах беженцев и убежища в Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности, правозащитной организации в Алматы. Предельный срок содержания под стражей составляет один год. По словам Дениса Живаго, суд в Алматы уже продлил срок Кошкарбаю Торемуратову 13 октября.

Все четверо активистов подали ходатайства о предоставлении им убежища в Казахстане. Как только им будут выданы свидетельства "лица, ищущего убежище", статус которого официально закреплен в законодательстве, их не смогут принудительно возвратить в Узбекистан, объяснил Живаго.

Human Rights Watch призвала власти Казахстана в кратчайшие сроки официально зарегистрировать Торемуратова, Жаксымбетова, Худайбергенову и Мирманбетову как лиц, ищущих убежища.

Международные договоры о правах человека, участником которых является Казахстан, имеют преимущественную силу над любыми двусторонними или региональными соглашениями между Казахстаном и Узбекистаном, отмечает организация.

Издание Ulysmedia.kz со ссылкой на диаспору каракалпаков Алматы сообщило, что МВД Узбекистана объявило в международный розыск гражданина Казахстана, председателя каракалпакского этно-культурного объединения Мангистауской области "Аллаяр жолы" (участник Ассамблеи народа Казахстана) Ниетбая Уразбаева и добивается его ареста и экстрадиции в Узбекистан.

Алишер Кадиров, заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, член конституционной комиссии по внесению поправок в Конституцию и парламентской комиссии по расследованию событий начала июля в Каракалпакстане, в августе заявил об освобождении более 1000 участников волнений в Каракалпакстане. При этом он отметил, что это сделано "не потому, что они невиновны, а как проявление доброй воли".

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666127220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Бюджет на 2023-2025 годы, законопроект об амнистии и поправки в Налоговый кодекс одобрили в Мажилисе
- Ерлан Карин принял участие в Экспертном форуме КИСИ
- Маслихаты поддерживают курс проводимых в стране реформ
- Выступление А. Перуашева по проекту республиканского бюджета на 2023-2025 годы
- В Сенате презентовали проект Закона "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы"
- Состоялось заседание Центризбиркома по вопросу регистрации Абден К.Ж. кандидатом в Президенты Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- Еще 15 общественных организаций присоединились к Народной коалиции в поддержку К.Токаева
- Взыскан ущерб, причиненный вследствие взрыва в войнской части в Арыси
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  