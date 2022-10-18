Эфиопия и Эритрея объединившись "мочат" тыграйских сепаратистов, - Д.Моисеев

00:11 19.10.2022

18.10.2022



Эритрея и Эфиопия решают "тыграйский вопрос" силой оружия



Восточноафриканская страна не поддержала Россию в ООН, чтобы не привлекать внимания Запада к своей войне

Данила Моисеев

Президент африканской Северной Кореи Исайяс Афеверки не хочет прослыть "другом Кремля", пока сопротивление тыграйцев не подавлено.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в мятежном эфиопском штате Тыграй выходит из-под контроля. Он призвал прекратить там боевые действия, иначе в регионе будет гуманитарная катастрофа и масштабная резня. На территорию, контролируемую Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ), успешно наступают, с одной стороны, эфиопские войска, с другой – армия Эритреи, на которой лежит основная тяжесть боевых действий.



Конфликт между тыграйцами и правительством Эфиопии идет с конца 2020 года. За последние месяцы были попытки возобновить переговоры между враждующими сторонами, но все они терпели неудачу. Теперь же после подключения к конфликту эритрейцев шансы на мирное урегулирование становятся вовсе призрачными. С 1998 по 2000 год между Эфиопией, управляемой тогда тыграйцами, и Эритреей была кровопролитная война. Но этой осенью они действуют вместе. При этом стоит отметить, что Эритрея, имеющая репутацию африканской Северной Кореи, так как является таким же закрытым государством для внешнего мира, в марте проголосовала на Генассамблее ООН против резолюции, осуждающей российскую спецоперацию в Украине. Однако в октябре при голосовании в Генассамблее по поводу референдумов о присоединении новых территорий к РФ страна воздержалась от поддержки Москвы. Связано это, вероятнее всего, с тем, что лидер Эритреи Исайяс Афеверки не хочет привлекать к себе лишнего негативного внимания со стороны Запада, решая свои военные задачи. А подходит он к ним капитально. Bloomberg отмечает, что Эритрея обстреливает тыграйские города и села, не считаясь с жертвами среди мирного населения. В стране была проведена масштабная мобилизация. Есть информация от правозащитников о том, что на передовую посылают практически всех, кто может стрелять, включая пожилых и женщин. Совместное наступление эритрейских и эфиопских войск началось в сентябре. А сейчас оно, похоже, стало достигать успеха.



К выводу эритрейских сил Гутерриш призвал, выступая перед журналистами в штаб-квартире ООН. "Военные действия в Тыграе должны быть прекращены немедленно", – заявил генсек. Впрочем, главу ООН стороны конфликта слушать пока не собираются, равно как и США, ЕС и Африканский союз, выступившие со схожими заявлениями. Решительно настроены не только эритрейские власти, но и правительство премьер-министра Эфиопии Абия Ахмета Али.



Эфиопские войска сумели взять город Шире с населением около 100 тыс. человек. Штурм удался после длительных артиллерийских атак и бомбардировок. Он уже не в первый раз переходит из рук в руки: летом 2021 года тыграйцы сами отвоевали его обратно. Сейчас же Шире покинуло большое количество жителей, опасающихся расправ. Правозащитники и находящиеся в Эфиопии дипломаты отмечают, что эти опасения имеют под собой основания. Эфиопские власти объявили, что их целью сейчас является захват коммуникаций в Тыграе, прежде всего аэропортов, но никак не атаки гражданских лиц. В НФОТ же считают, что федеральные власти и эритрейцы намерены физически уничтожить если не всех, то значительную часть тыграйцев. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, будучи родом из Тыграя, утверждает, что эти опасения оправданны и жилые местности специально подвергаются ковровым бомбардировкам. По информации британских СМИ, в столице штата, городе Мэкэле, запасы еды подходят к концу. А ведь во многих местах люди уже сейчас голодают и не могут получить необходимых медикаментов.



"Возможно, Абий решил к новым переговорам улучшить позиции, установив контроль над аэропортами, федеральными объектами и коммуникациями. Он объявил, что наступление призвано изолировать НФОТ от процесса раздачи гуманитарной помощи, чтобы она попадала тем, кто в ней действительно нуждается. Однако в нынешней ситуации Абий может рассчитывать и на полную победу. Захват Шире предоставляет возможность, чтобы занять весь Тыграй, вплоть до Мэкэле", – сказал автор Telegram-канала о Черной Африке Zangaro Today Алексей Целунов.



В разговоре с "НГ" он подчеркнул, что включение Эритреи в конфликт всерьез осложнило ситуацию для НФОТ и поставило под большой вопрос возможность каких-либо переговоров между Тыграем и федеральными властями.



"Тиграйские силы в плохом состоянии. Их возможности обороняться ограничены из-за дефицита припасов, амуниции, вооружений, сильного перевеса противника в тяжелой технике и бронетехнике, артиллерии. Наконец, мобилизационный потенциал у Эфиопии и Эритреи выше", – объясняет эксперт.