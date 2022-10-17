Киргизия и Таджикистан громко ссорятся. Противостояние вокруг анклава Ворух затронуло Россию и ОДКБ, - Къ

00:23 19.10.2022 ...

Конфликт Киргизии и Таджикистана, который тлеет уже много лет, но раньше волновал только жителей приграничных районов двух стран, стал важным фактором для всего постсоветского пространства. Он, в частности, напрямую бьет по единству в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в результате чего учения "Нерушимое братство" на территории Киргизии были отменены, а стартовавшие сегодня маневры "Рубеж-2022" в Таджикистане проходят без киргизских военных. На этом фоне максимально громко прозвучало заявление президента Таджикистана Эмомали Рахмона о том, что Москва якобы не уважает своих партнеров в регионе.



Единство под вопросом

Сегодня на таджикском полигоне Харбмайдон стартовала активная фаза учений "Рубеж-2022", в которых задействованы коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона. Как было заявлено, участники отработают "уничтожение вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ". По словам первого заместителя министра обороны Таджикистана генерал-лейтенанта Эмомали Собирзоды, подобный сценарий становится все более актуальным и требующим тщательной отработки.



"Наряду с негативными тенденциями, которые наблюдаются во всех регионах коллективной безопасности, особую озабоченность вызывает ситуация, складывающаяся на южных рубежах Центрально-Азиатского региона в сопредельном с нами Афганистане",- отметил он.



Приехал в Таджикистан и генсек ОДКБ Станислав Зась, но не на учения, а на конференцию "Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и управления в целях противодействия терроризму и предотвращения передвижения террористов". Встреча пройдет в Душанбе.



Между тем единство в рамках ОДКБ в столь важный момент оказалось под вопросом. Из-за недавнего пограничного конфликта с Таджикистаном военные из Киргизии на "Рубеж-2022" не приехали.



А буквально неделю назад сам Бишкек отменил учения "Нерушимое братство", которые должны были пройти на его территории. Власти страны не стали скрывать: причина - в противоречиях с соседями.



"У нас абсолютно нерушимое членство в ОДКБ, у нас никаких проблем в отношении этой организации, с мандатом, с миссией, с уставом,- говорил 10 октября журналистам "РИА Новости" вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов.- Но, конечно же, в свете недавних событий не остыла кровь. Ситуация сложилась таким образом, что общественное мнение Кыргызстана не будет приветствовать, чтобы те же самые элементы вооруженных частей наших таджикских соседей присутствовали на этих учениях".



Как отметил в беседе с "Ъ" пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, учения "Рубеж-2022", которые проходят в Таджикистане,- плановые.



"Они были запланированы давно,- сказал "Ъ" господин Зайнетдинов.- Кыргызская сторона действительно уведомила, что не будет в них участвовать, что полностью в ее праве. Что же касается тех учений, которые должны были пройти в Кыргызстане, то их в Бишкеке попросили перенести на следующий год. Хотя миротворческие учения и так проходят ежегодно". Никакого недопонимания или недовольства внутри организации, как заверил пресс-секретарь, нет. "Кыргызстан всегда активно принимает участие в мероприятиях боевой подготовки сил и средств системы коллективной безопасности и является надежным союзником в организации",- добавил он.



Как на саммите СНГ в Астане закипали и остывали страсти

Напомним, что последняя вспышка насилия на киргизско-таджикской границе произошла в сентябре. В целом же обострения происходят несколько раз в год. Суть конфликта в том, что Таджикистан настаивает: дорога к анклаву Ворух, который окружен Баткенской областью Киргизии, принадлежит ему, а значит, автомобили могут проезжать по ней без дополнительных формальностей. В свою очередь, Киргизия отмечает: села, лежащие на пути из Воруха в основную часть Таджикистана,- киргизские, а значит, она может контролировать движение и, например, устанавливать камеры видеонаблюдения.



"А что, мы как-то не так поступаем?"

Вооруженные столкновения между союзниками по ОДКБ стали одной из тем для обсуждения в Астане, где на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин принял участие сразу в нескольких мероприятиях с соседями по региону. В частности, он провел трехстороннюю встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. "Хочу отметить, что и Кыргызстан, и Таджикистан относятся к нашим близким союзникам. Мы работаем в рамках международных организаций очень близко и, безусловно, являемся стратегическими партнерами. Достаточно сказать, что миллион граждан Кыргызстана живут, учатся, работают в России и 2 млн граждан Таджикистана также работают, живут в Российской Федерации",- говорил президент России, явно убеждая Бишкек и Душанбе поставить точку в кровопролитном конфликте.



Однако, как стало известно "Ъ" от информированного источника в Бишкеке, довольна этой встречей осталась только одна сторона - киргизская.



"Мы более чем удовлетворены результатами,- заявил собеседник "Ъ" в правительстве Киргизии.- Выслушав обе стороны, Владимир Путин явно с пониманием отнесся к нашим аргументам. А мы, в свою очередь, указывали, что позиция Таджикистана непоследовательна. Когда это выгодно - они настаивают на принципе нерушимости границ, установленных в 1991 году, а в других случаях достают карты 1924 года, на которых Ворух не анклав".



Наконец, по словам источника "Ъ", Москве понравилось, что Бишкек готов видеть ее посредником в решении конфликта, в то время как Душанбе всячески настаивает на двустороннем формате. "В Бишкеке в любом случае настроены на диалог в любых форматах. Готовы ждать сколько угодно. Самое главное, чтобы Таджикистан отказался от авантюры "маленькой победоносной войны". Война никому не нужна. И нам было очень полезно и важно услышать однозначную позицию Москвы о недопущении впредь никаких боевых действий между союзниками по ОДКБ",- заявил собеседник "Ъ".



Как Киргизия и Таджикистан пришли к худому миру

Именно это, по мнению киргизского источника "Ъ", заставило президента Таджикистана выступить с достаточно резкой речью на саммите "Россия-Центральная Азия". Сперва Эмомали Рахмон вспомнил советское время, когда, по его словам, основное внимание уделялось лишь нескольким крупным городам: Киеву, Минску, Ташкенту и Алма-Ате. А затем сделал вывод: подобный выборочный подход Москва применяет и поныне.



"Сейчас почему на какой-то несчастный бизнес-форум в Таджикистане мы умоляем - я дал поручение министру иностранных дел, я с вами даже говорил, чтобы хотя бы на уровне министра присутствовал (представитель России.- "Ъ"). Нет. На уровне замминистра. Вот Таджикистан заслужил. Стратегический партнер! А что, мы как-то не так поступаем?" - возмущался господин Рахмон. Он напомнил: в республике "с детского сада" изучается русский язык и расположена российская военная база.



"Мы хотим, чтобы нас уважали,- резюмировал господин Рахмон.- Владимир Владимирович, наша к вам просьба - чтобы политика России к Центральной Азии не была как к бывшему Советскому Союзу".



На каком именно "бизнес-форуме в Таджикистане" Эмомали Рахмон хотел видеть российского министра, а приехал только его заместитель, он не уточнил. Но судя по всему, речь идет о сентябрьском международном инвестиционном форуме "Таджикистан-Россия", где присутствовал заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач. При этом не исключено, что здесь лидер Таджикистана тоже рассуждал в духе противостояния с Киргизией. Аналогичный инвестиционный форум 8 октября прошел в Оше, и на нем присутствовал даже не министр, а вице-премьер России Алексей Оверчук.



По словам первого зампредседателя Социально-демократической партии Таджикистана Шокирджона Хакимова, Эмомали Рахмон также мог быть недоволен отношением, которое испытывают к себе трудовые мигранты в России.



"Став полноправными субъектами международных отношений, граждане Таджикистана хотели бы, чтобы россияне относились к ним так, как к представителям других культур,- сказал собеседник "Ъ".- Что же касается международных мероприятий, то, действительно, должна соблюдаться элементарная дипломатическая культура, протокол. В противном случае это выглядит как неуважение к принимающей стороне и занижение статуса всего мероприятия".



"Речь Рахмона связана с тем, что в Центральной Азии вновь меняются полюса силы,- заявил "Ъ" российский эксперт по Центральной Азии Андрей Казанцев.- Страны региона изначально были многовекторными, но иерархия международных партнеров менялась. В 1990-е годы лидером была Турция как представитель всего западного мира, потом Россия, затем в 2000-х стал набирать силу Китай. Во время операции США и НАТО в Афганистане серьезное влияние оказывал и Вашингтон, но это закончилось буквально в прошлом году. Теперь и Россия оказалась в сложной ситуации из-за Украины. Власти стран региона как бы говорят: если вы хотите нашей поддержки, то вот вам список наших встречных требований. Особенно это касается Таджикистана, который давно считает своим основным партнером в области безопасности Китай".



Как Киргизия и Таджикистан чуть не оказались на грани войны

"Я думаю, это попытка Эмомали Рахмона воспользоваться уязвимым положением России,- продолжил ту же мысль эксперт Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров.- Таджикистан понимает, что он сейчас для России ценнее, чем был когда-либо. Рахмон убежден, что может позволить себе делать это публично, потому что он последний представитель еще советских элит. Он старшая фигура на постсоветском пространстве и, пользуясь своим положением, заявляет вещи, которые раньше мог себе позволить только Ислам Каримов (первый президент Узбекистана- "Ъ")".



Конфликт с Киргизией, по словам господина Умарова, тоже влияет на риторику Эмомали Рахмона. "Тот, кто хочет изменить статус-кво,- это Таджикистан,- утверждает эксперт в беседе с "Ъ".- Но насколько Москва может убедить ту или иную сторону пойти на уступки - большой вопрос. Электорат Садыра Жапарова точно не примет никакие уступки в адрес Душанбе. То же самое можно сказать и о таджикском обществе, но оно, в отличие от кыргызского, не имеет опыта сопротивления власти".



Кирилл Кривошеев

17.10.22 Источник - Коммерсант

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