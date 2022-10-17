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Иран получил не все санкции, - М.Беленькая
00:26 19.10.2022

Если подтвердятся поставки беспилотников России, Евросоюз примет новые меры

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Евросоюз ввел санкции против Ирана за подавление протестов в стране, однако останавливаться на этом не намерен. В Брюсселе готовы обсудить очередную порцию антииранских санкций в связи с возможными поставками беспилотников в Россию. В частности, к этому в понедельник призвал своих европейских коллег глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Заявление прозвучало на фоне ударов дронами по Украине. В Москве и Тегеране поставки иранских беспилотников в Россию отрицают.

Совет ЕС по иностранным делам принял в понедельник, 17 октября, решение о введении дополнительных санкций против виновных в нарушениях прав человека в Иране. В санкционный список попали 11 иранских физических лиц и четыре организации. Их обвиняют в жестоком подавлении протестов, вспыхнувших в стране в середине сентября из-за смерти молодой девушки Махсы Амини. Напомним, что она была задержана в Тегеране полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Из участка девушку отправили в больницу, где спустя несколько дней она скончалась. Родные Махсы Амини считают, что причиной смерти стали побои в полиции, власти отрицают факт избиения.

В ходе протестов сотни человек были арестованы. Среди них оказались иранцы с двойным гражданством. Так, известно об аресте пяти французов.

В начале октября международная правозащитная организация Amnesty International сообщала также о по меньшей мере 144 погибших в ходе протестов (среди них - женщины и дети).

На этом основании Евросоюз распространил в понедельник санкции на народное ополчение Ирана "Басидж", командование кибербезопасности Корпуса стражей исламской революции, иранскую полицию нравов и лично на ее главу Мохаммада Ростами Чешмеха Гачи и начальника тегеранского подразделения Хаджа Ахмада Мирзаи, а также на министра связи и информационных технологий Ису Зарепура, который несет ответственность за отключение интернета во время протестов. Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов. Кроме того, европейским гражданам и компаниям не разрешается предоставлять средства всем, кто оказался в черном списке.

Режим санкций по статье нарушений прав человека в Иране предусматривает также запрет на экспорт в эту страну оснащения, которое может быть использовано для репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций.

Однако этим собравшиеся в понедельник в Люксембурге министры иностранных дел стран Евросоюза не ограничились. В повестке дня было также обсуждение информации о поставках иранских беспилотников России. "Мы будем искать конкретные доказательства участия. Иран категорически отрицает это",- заявил по прибытии на встречу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Впервые информация о возможной продаже России иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) появилась в июле, накануне визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран. 29 августа американская газета The Washington Post написала, что десятью днями ранее российские транспортные самолеты вылетели из Ирана с беспилотниками на борту. 13 сентября в украинских аккаунтах в соцсетях появились сообщения, что вооруженные силы страны впервые сбили иранский БПЛА. Тогда же были опубликованы фотографии дрона с надписью "Герань-2" на одной из плоскостей. Военные эксперты сошлись во мнении, что это точная копия иранского беспилотника Shahed-136. С тех пор информация об иранских дронах в украинском небе стала появляться регулярно. А в это воскресенье The Washington Post со ссылкой на данные разведки написала, что иранская военная промышленность в дополнение к новым поставкам беспилотников Mohajer-6 и Shahed-136 готовит первую партию ракет Fateh-110 и Zolfaghar для отправки в Россию.

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"Zolfaghar - баллистическая ракета дальностью полета 700 км. При запуске из российских прифронтовых регионов такие ракеты могут потенциально поражать цели на подавляющей части территории Украины. В России в рамках договора c США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который действовал в 1988–2019 годы, было запрещено производить и испытывать ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км",- пояснил "Ъ" военный эксперт Юрий Лямин. "Что касается ракет Fateh-110, то это ракеты с дальностью до 300 км, и в Иране выпускаются разные варианты подобных ракет. Некоторые из них дополнительно оснащены головками наведения для высокоточного поражения различных целей",- добавил он.

И в Москве, и в Тегеране сообщения о поставках беспилотников, как и возможную закупку ракет, не подтверждают. "К сожалению, публикуются новости, преследующие политические цели, и в основном они подпитываются западными источниками информации",- заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, комментируя последнюю публикацию The Washington Post. Впрочем, эксперты отмечают, что Тегеран никогда не подтверждал поставки своих беспилотников и ракет в другие страны, однако на Западе не сомневаются в использовании иранских дронов в Йемене, Ираке и Сирии. И теперь западные политики активно обсуждают санкции против Ирана из-за военного сотрудничества с РФ.

Обсуждение этой темы в Люксембурге было подогрето сообщениями об атаке дронов на Киев.

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что россияне атаковали 42 дронами, из них 36 были сбиты. Согласно сообщениям украинских властей, в Киеве погибли четыре человека, разрушен один жилой дом. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к своим европейским коллегам из бомбоубежища. "Запросил дополнительную противовоздушную оборону и поставку боеприпасов. Призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление России беспилотников. Девятый пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным",- написал он в Twitter.

Киев обвинил Тегеран в поставках беспилотников России
"Те, кто поставляет дроны, чтобы облегчить это (нанесение ударов по украинской территории.- "Ъ"), должны быть призваны к ответственности",- написал в Twitter министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени по итогам видеообщения с Дмитрием Кулебой. С аналогичным посылом выступил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Впрочем, ими дело не ограничилось. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил по окончании встречи в Люксембурге, что у стран ЕС "фактически есть консенсус" для введения санкций против Тегерана в случае подтверждения данных о применении иранских БПЛА на Украине. "Со стороны Евросоюза будет начато расследование",- пообещал он.

В Минобороны РФ сообщили, что в понедельник российские вооруженные силы "нанесли очередные удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины". Однако, каким именно оружием были нанесены удары, в министерстве не уточнили.

Марианна Беленькая
17.10.22

Источник - kommersant.ru
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