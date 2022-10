Натовские солдатики Украины, - А.Уваров

00:37 19.10.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ | 18.10.2022 |



О массовом обучении украинцев на Западе для войны с русскими



То, что Североатлантический альянс избрал для себя войну с Россией руками украинцев, понятно всем, кроме самих украинцев. Упертое и добровольное желание гибнуть за чужие интересы вызывает у европейцев и американцев облегчение, ведь они сохраняют жизнь своим. Еще больше украинским рвением довольны поляки, чехи и "трибалтийские вымираты", также оказывающие Украине помощь в обмен на жизни собственных солдат.



Собственно, то, что НАТО воюет с Россией украинскими солдатиками, признал и генсек альянса Йенс Столтенберг, заявив, что победа России на Украине станет поражением для НАТО. Опять же вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Стефанишина говорит: "Эта война дает российской армии драгоценный опыт боевых действий в основном с натовской армией, которая уже была обучена в соответствии со стандартами НАТО и оснащена новейшей техникой НАТО".



Альянс, США, Великобритания, прибалты и прочие первоначально выбрали для себя несколько форматов участия в этой войне: поставки вооружений и боеприпасов, советники в Генштабе Украины, отправка наемников или кадровых военных, прикрытых ЧВК, передача разведданных ВСУ. Теперь пришло время говорить о массовом обучении украинцев на Западе для войны с русскими.



О том, что США уже создали под крышей ЦРУ секретную командную структуру для разведки и обучения вэсэушников по образцу Афганистана, издание Merkur.de писало еще летом.



Теперь все стало куда яснее. В конце сентября The New York Times сообщила, что Пентагон планирует создать в Германии отдельное командование для снабжения и обучения украинской армии. Его разместят в Висбадене, где находится штаб Сухопутных войск США в Европе и уже происходит обучение украинцев под руководством американцев.



Туда же перебазировался из Штутгарта известный логистический центр, подбирающий вооружения и технику по запросам Украины в соответствии с решениями встреч в Рамштайне. Идея принадлежит генералу Кристоферу Каволи, который, возможно, и возглавит новое командование. Что-то подобное Пентагон уже создавал в Афганистане и Ираке.



После удара по Яворивскому полигону западные инструкторы предложили перенести базы подготовки украинцев за пределы зоны возможных ударов ВКС России, куда первоначально направлялись небольшие группы.



На территории самой Украины боевую подготовку ведут сегодня американцы и британцы из ЧВК The Mozart Group полковника Эндрю Милберна, которые непосредственно принимают участие в боях.



Обучение на месте от ЧВК The Mozart Group



Потом значительную часть подготовки мотопехотных бригад взяли на себя британцы, развернувшие в Манчестере масштабную программу Interflex. Обучение занимает от 3 до 5 недель, и сегодня, как сообщают СМИ, 10 тысяч украинцев уже возвращаются, готовые к отправке на фронт. При поддержке Канады и Новой Зеландии, а также европейских стран Interflex планирует обучать по 10 тыс. солдат ежеквартально.



Вэсэушники из Манчестера – на Донбасс



За британцами обучать начали датчане. 17 октября в Люксембурге дипломаты стран ЕС утвердили Учебную военно-тренировочную миссию Евросоюза для украинских военных (EUTM), штаб которой будет в Польше. Начинают уже в ноябре, мандат пока на два года. Бюджет 106 млн евро, но ожидается, что его увеличат. Первоначально планируют обучить около 15 тысяч украинцев. 12 тысяч из них пройдут базовую общевойсковую подготовку на территории стран ЕС и еще 2800 – специальную для работы с военной техникой, поставляемой на Украину.



Обученных солдат планируют "интегрировать в рамках батальонов". Кроме того, эта миссия может означать военную привязку Украины к Евросоюзу. Аналогично ЕС уже управляет обучением африканских армий в Мозамбике и Сомали, а также в ЦАР и Мали.



Европа начинает в массовых количествах готовить из украинцев пушечное мясо



Миссия дифференцирована. Немцы будут учить разминированию и тактике. Французы будут обучать украинцев в Польше ведению боевых действий в городских условиях, военной логистике, тактической медицине, ремонту оружия.



Деньги вбрасывают солидные: обучение одного украинского солдата будет обходиться Европе примерно в $15 тысяч в месяц. Средний курс обучения 2 месяца. Кстати, единственная страна ЕС, которая не поддержала инициативу по подготовке украинских военных в Европе и не примет в ней участие, это Венгрия.



Ряд стран начали готовить украинцев по индивидуальным программам. Так, в Сарагосу прибыли первые группы вэсэушников для обучения на ЗРК Skyguard Aspide (Toledo), которые будут переданы ВСУ.



Украинцы в Сарагосе



Переписка вэсэушников в соцсетях свидетельствует, что желающих отправляться на обучение хоть отбавляй (как-никак загранкомандировка), а курс подготовки довольно серьезный.



Кроме того, Politico уверяет, что НАТО разрабатывает 10-летний план восстановления украинского ВПК для полного перехода Украины с советского вооружения на западное.



Появилась также информация, что британская ИТ-группа Micro Focus, которая уже обзавелась киевским офисом, выбрана для создания платформы анализа угроз для Минобороны Украины. Британцы обещают, кроме того, помощь в предоставлении Киеву геопространственной разведки (GEOINT) через финскую компанию по поставке изображений ICEYE. Фирма, чей контракт на предоставление изображений на Украине финансировал Фонд Сергея Притулы, получила дополнительно инвестиции в размере 3,776 млн фунтов стерлингов от British Technology Investments (BTI), которая в свою очередь финансируется Стратегическим инвестиционным фондом национальной безопасности.



Как с удовлетворением сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, первые снимки, обработанные военной разведкой, были переданы в боевые бригады украинской армии в конце сентября. Украина – это полигон, который открыт для НАТО и позволяет проводить испытания на украинских солдатиках.