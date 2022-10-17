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Новые кадры Узбекистана: разом сменены 5 районных хокимов
00:38 19.10.2022

Заместители министров и глав госкомитетов назначены хокимами районов в Самаркандской, Сырдарьинской, Андижанской и Ферганской областях.

На внеочередной сессии областного кенгаша народных депутатов 17 октября Хамидулло Таджиевич Иномов был назначен хокимом Ферганского района, сообщила пресс-служба хокимията Ферганской области.

До назначения Хамидулло Иномов занимал должность главного инспектора в департаменте кадрового администрирования Агентства развития государственной службы при президенте Узбекистана.

На сессии также были отмечены недостатки в работе бывшего хокима Ферганского района Шухрата Муминова.

Хокимом Сардобинского района Сырдарьинской области назначен Акмаль Арзиевич Мирзаев, сообщила пресс-служба областной администрации.

Акмаль Мирзаев родился в 1971 году. В 1997 году окончил Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт, в 2003 году - Ташкентский государственный университет экономики, в 2010-м - Банковско-финансовую академию Узбекистана. Специальность - экономист-финансист.

До назначения работал заместителем министра водного хозяйства, а ранее занимал ответственные должности в Министерстве сельского хозяйства и Администрации президента Узбекистана.

Хокимом Нурабадского района Самаркандской области назначен Сирожиддин Валикулович Бердикулов, сообщила пресс-служба областной администрации.

Сирожиддин Бердикулов родился в 1979 году в Джамбайском районе Самаркандской области. Работал первым заместителем председателя Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства Узбекистана.

В Андижанской области 17 октября были назначены хокимы двух районов.

Хокимом Пахтаабадского района назначен Азизбек Рахимович Латифжонов.

Азизбек Латифжонов родился в 1977 году в Избасканском районе Андижанской области. В 1999 году окончил Андижанский инженерно-экономический институт, в 2000-м - Банковско-финансовую академию Узбекистана.

В разные годы занимал различные должности в банковской сфере. С 2017 года работал в Министерстве финансов Узбекистана, а до последнего назначения был заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана по финансово-экономическому и материально-техническому обеспечению.

Хокимом Асакинского района Андижанской области назначен Бекзод Хамзаевич Умматов, сообщило УзА.

Бекзод Умматов родился в 1982 году в Ташкенте. В 2003 году окончил Ташкентский финансовый институт по специальности "банковское дело", в 2016 году окончил Банковско-финансовую академию.

В 2004-2010 годы работал в банковской сфере, с 2011 года занимал различные должности в системе Госконконкуренции. В 2017-2019 годы работал в Кабинете министров.

С 2019 года и до назначения он был заместителем председателя Антимонопольного комитета.

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Андижанский облздрав возглавил предприниматель
Начальником Управление здравоохранения Андижанской области стал предприниматель Журатбек Куватов, который основал несколько компаний и предприятий в сфере фармацевтики, здравоохранения и других. Одна из его компаний упоминалась в конфликте областного хокима и бывшего министра здравоохранения.
Ўзбек тилида O`zbek tilidaСегодня, 20:52 Общество
Журатбек Дилшадбекович Куватов приказом министра здравоохранения Узбекистана назначен начальником Управления здравоохранения Андижанской области, сообщила пресс-служба областного хокимията.

С декабря 2020 года областное Управление здравоохранения возглавлял Салохиддин Юсупов, который покинул должность в июле, как сообщалось, из-за проблем со здоровьем.

Журатбек Куватов до назначения работал руководителем свободной экономической зоны "Андижон-фарм", которая создавалась для привлечение инвестиций и передовых технологий, в основном ведущих компаний Индии, в производство фармацевтической продукции и лекарственных средств.

До этого он также работал руководителем компании Makro Farm Andijan, где является учредителем. Эта компания упоминалась в конфликте хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова и бывшего министра здравоохранения Алишера Шадманова в 2019 году.

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Минздрав отмечал, что хокимият области в январе 2019 года поручил перевести денежные средства медицинских учреждений в областное управление финансов, затем централизовать их на счете облздрава и на основе прямых договоров закупать шприцы, инфузионные системы и медицинские перчатки. Однако законом о государственных закупках запрещено заключать прямые соглашения на покупку этих медицинских принадлежностей.

На основе протокола хокима области с Makro Farm Andijan было заключено прямое соглашение на сумму 6,3 млрд сумов на приобретение шприцев и систем без сертификата соответствия, что также является нарушением законодательства, отмечали в министерстве.

В Минздраве тогда заявляли, что на самом деле на эти средства должны были приобрести медицинские лекарства и препараты для населения. В результате в 2018-2019 годах объем шприцев, систем и перчаток превысил нужные объемы в несколько раз, в то время как объем необходимых лекарств и препаратов для скорой помощи в несколько раз упал. Министерство обращалось в Генпрокуратуру с просьбой оказать содействие в решении сложившейся проблемы.

Журатбек Куватов рассказывал, что начал бизнес в сфере фармацевтики после окончания Ташкентского фармацевтического института в 2008 году. Он вернулся в Андижан и открыл аптеку, а затем расширил сеть и начал производство лекарств.

По его словам, фармкомпания получила данные у хокимията области об импортируемых лекарствах, чтобы выпускать местные аналоги. На первом этапе предприятие выпускало шприцы и инфузионные системы. Компанию в 2019 году посещал президент Шавкат Мирзиеев.

Позже предприниматель решил открыть частную клинику Family Med на 700 мест, где на сегодняшний день учредителем является Дилшодбек Таджидинович Куватов. Затем компания открыла центр оздоровления Med Sity Group Medical. Журатбек Куватов также рассказывал о планах открыть бизнес-центр и реализовать другие проекты.

Сегодня Makro Farm Andijan, где работают 1200 человек, выпускает 57 видов фармацевтической продукции. Компания также является учредителем футбольного клуба "Андижан".

Источник - Газета.uz
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