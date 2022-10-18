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Пекин решил приостановить продажу СПГ в Европу - себе нужнее, - СП
00:39 19.10.2022

Пекин решил приостановить продажу СПГ в Европу - мол, себе нужнее
Евросоюз все меньше рассматривает отношения с Поднебесной как партнерские, видя в Китае соперника
Ирина Гусева

Материал комментируют:
Станислав Митрахович Юрий Тавровский

Китайские власти по сути запретили государственным импортерам газа перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе и Азии - чтобы обеспечить своей стране запас на зимний отопительный сезон, сообщает Bloomberg.

"Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, рекомендовала компаниям PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. сохранить зимние грузы (СПГ - ред.) для внутреннего использования", - цитирует издание свой источник.

Пока госкомпании и регулятор Китая информацию об отмене поставок не комментируют.

Действия Китая по обеспечению собственных поставок могут привести к сокращению поставок в Европу и усугубить энергетический кризис в регионе в случае холодной зимы, пишет агентство, напоминая, что часть купленного Китаем СПГ ранее направлялась в Европу из-за низкого спроса на внутреннем рынке.

Издание также отмечает, что сейчас цены на газ в Европе упали почти на 60% по сравнению с максимумом августа, хотя они все еще находятся на рекордном для этого времени года уровне. При этом поток поставок СПГ в Европу давит на спотовые цены в регионе, заставляя некоторых поставщиков задумываться о перенаправлении поставок в Азию, где цены более привлекательные.

Примечательно, что Евросоюз намерен рассматривать Китай в первую очередь как конкурента с ограниченными сферами потенциального взаимодействия. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на неофициальный документ, направленный главам МИД ЕС.

По данным портала, в документе, разосланном дипломатической службой ЕС в преддверии обсуждения состояния отношений с Пекином, отмечается, что Китай становится все более сильным глобальным конкурентом для ЕС, США и их партнеров.

"Поэтому важно оценить, как наилучшим образом реагировать на текущие и прогнозируемые вызовы, которые могут увеличить разногласия между китайским и нашим собственным политическим выбором и позициями", - цитирует издание документ.

В документе также перечислены области ограниченного потенциального сотрудничества с Китаем, к которым относятся продовольственная безопасность, изменение климата, гуманитарная помощь, снижение риска бедствий и здравоохранение. По словам нескольких дипломатов, если раньше Китай рассматривался ЕС как стратегический партнер в решении глобальных и международных проблем, то теперь необходимо "больше сосредоточиться на соперничестве". В то же время, как отмечается, дипломатическая служба ЕС советует "активизировать усилия по снижению уязвимости" в области технологий, морской и космической безопасности, инноваций и борьбы с дезинформацией.

Как отмечает издание, документ был разослан за несколько дней до встречи лидеров ЕС, на которой они должны были обсуждать отношения Евросоюза с Китаем.

Возможно, решение Китая может быть отчасти и связано с недружественными действиями ЕС, однако основной причиной эксперты все-таки считают приближение холодов.

- Китай приближается к зимнему сезону, значит, будет расти спрос на СПГ, - заметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. - Чтобы в этой ситуации не провоцировать дополнительный рост цен тем, что часть газа будут перепродавать в Европу, то правительство принимает меры, чтобы удержать часть газа на китайском рынке.

Bloomberg об этом написал, потому что пытается быть в своей любимой роли общественного доносителя: "Кто виноват, что в Европе энергетический кризис приобретает новый уровень? Китайцы. Они газ зажали". Это попытка создать у европейской публики впечатление, что в их проблемах виноваты китайцы, хотя в проблемах Европы виноваты сами европейцы.

Китай закупает столько газа, сколько ему нужно. Раньше китайские компании перепродавали газ в Европу, потому что была возможность покупать газ с нефтяной индексацией, а перепродавать по ценам, которые есть на европейском рынке, но, извините - китайцы зарабатывают деньги. Европейцы сами дошли до таких высоких цен. Если китайское правительство пытается обезопасить в том числе собственных потребителей на случай холодной зимы, то оно имеет полное право это делать.

Если европейцы хотят, чтобы у них было много газа, значит, не надо вводить никакого регулирования, ограничений. Цены тогда будут высокие, но они будут обеспечивать приток танкеров с газом именно в Европу, а не в Азию. Так что пусть жалуются на себя, а не на китайцев.

"СП": - Так, получилось, что несколько дней назад Брюссель рекомендовал странам ЕС переосмыслить свои отношения с Китаем и дружественными эти рекомендации назвать сложно. Может, решение китайских властей быть ответом на подобные идеи или это просто совпадение?

- Сомневаюсь. Думаю, что даже если бы не было такого решения со стороны Европы, не было бы угроз в адрес Китая, то все равное бы китайцы приняли меры, чтобы обезопасить свой рынок. Если Европа дополнительно нарывается на неприятности, то это добавляет движения той тенденции, которая и так раньше развивалась.

Думаю, даже если бы Евросоюз сейчас не делал подобных заявлений, все равно бы китайцы приняли такое решение: наступает отопительный сезон, им нужно этот газ оставить у себя.

Китаевед, писатель Юрий Тавровский подтвердил наличие распоряжения китайских властей о сохранении запасов газа для внутреннего использования в зимний период.

- Такое указание действительно есть. В тонкостях я не разбираюсь, но есть несколько планов: один - Китай хочет подготовиться к зиме, а она там очень холодная. С другой стороны, Китай держит курс на "зеленую" экономику, сокращение угольной генерации.

Не думаю, что это какая-то антиевропейская акция, не вижу здесь политической подоплеки. Думаю, это чисто экономические решения.

Профессор Николай Котляров отмечает, что в китайской прессе подобной информации он не нашел.

- Можно только гадать. Возможно, опасаются санкций.

Вообще, Китай - крупный импортер СПГ, перепродавать в Европу им очень далеко. Рынок газа, в отличие от нефти, не единообразный, он диверсифицирован. Есть европейский рынок газа, есть азиатский, он самый дорогой. В Азии, особенно Юго-Восточной, газ всегда был дороже. Сейчас, правда, в Европе цены запредельные, но все равно.

"СП": - А чего в подобном решении все-таки больше - политики или экономики?

- Думаю, то и другое. Китайцы строго придерживаются санкционной политики и лишний раз стараются не подставиться. С другой стороны, они газ импортировали в основном для себя, поэтому в перепродажах, в качестве посредника были не сильно заметны, хотя для них это выгодно, причем продавать не в Европу, а прежде всего, в своем регионе - это выгоднее.

18.10.22

Источник - svpressa.ru
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