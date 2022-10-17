"Герань" мутировала. Эксперты ЕС не нашли персидских следов в дроне-камикадзе по кличке "Шахид"

00:50 19.10.2022

Прозревшая и поумневшая "Герань-3" окончательно похоронит Украину



Александр Ситников Александр Ситников

40899

Прозревшая и поумневшая "Герань-3" окончательно похоронит Украину



Зе-Геббельс переобулся в воздухе. Позавчера он доказывал, что укровермахт побеждает и "все ништяк" для бандерштата, а вчера - начал готовить майданутое общество "к грядущим сложностям, потерям, новой волне мобилизации". Дело в том, что "они (россияне) нашли ключик к нашей ПВО, который заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами", - признался главный говорун неньки Арестович.



Жовто-блакитная публика нервно отреагировала на месседж спикера Зе-команды, тогда как укро-эксперты чешут репу, "зачем дурень бомбит Белгород и атакует деревенские трансформаторы на территории России, не дождавшись западной ПВО".



И для Генштаба ВСУ поднялся в полный рост вопрос, "что делать с „Геранями"?". По идее, в приоритете должна быть армия, значит, фиг с ней, энергетикой. Типа, нужно сберечь ЗРК для захисников незалежностi. Правда, для этого придется пожертвовать критической инфраструктурой неньки, что в свою очередь может привести к социальным протестам на Украине.



"Первая партия БПЛА [якобы дронов-камикадзе Shahed 136] была 300, вторая партия намного, намного больше. Всего 2400 штук. Такими темпами даже по 100 в день мы имеем месяц активных налетов", - пояснил суть проблемы для ВСУ и энергетики бандерштата Арестович.



Чтобы оценить эффективность, достаточно привести сводку Повітряніх Сил України за 17 октября. Понятно, что верить ей - себя не уважать. Тем не менее, захисники незалежного неба сообщили, что сбили всего восемь БЛА-камикадзе, хотя прилет был массовым. Значит, в реальности ситуация для ВСУ намного хуже.



"Шесть этих барражирующих боеприпасов [громадяне их называют „мопедами" и „дырдырчиками" за характерный звук движка] сбиты истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК. Остальные - из стрелкового оружия", - рассказала громадянам главная газета неньки "Українська правда".



Что интересно: по итогам вчерашнего удара "Гераней" по Киеву министр МВД Украины Монастырский попросил больше не стрелять из огнестрельного оружия по БПЛА. В Сеть попал ролик, на котором укро-полицейский пальбой из АК-74 отклонил полет беспилотника-камикадзе и даже сознался в этом.



"Мы стреляли по этим дронам, и поэтому они немного отклонились от курса. А если бы не стреляли, то они попали бы точно в цель. В стратегический объект с четырьмя трубами, который находился через дорогу в 50 метрах", - заявил в эфире укроТВ "герой". Но из-за того, что стреляли, удар пришелся по жилому дому.



А тем временем инсайдеры из Укрэнерго рассказали самостийному телеграм-сообществу, что единая энергосистема Украины фактически перестала существовать. Уже нет маневра мощностями для покрытия дефицита электроэнергии, даже если на всю катушку будут работать атомные электростанции неньки.



Короче, новые прилеты дронов-камикадзе, скорее всего, окажут эффект "контрольного выстрела" в энергетику бандерштата. Думается, что такая оценка преждевременна, но цель заявлена правильно.



Сейчас Зе-команда пытается через западных партнеров надавить на Иран, что многим укро-экспертам представляется нереальным. В качестве второго варианта рассматривается уловка с мирным договором или с обещалками снять кое-какие санкции с России в обмен на прекращения ударов "Геранями" по энергоинфраструктуре неньки. И тут ничего не сходится, поскольку Банковой Кремль давно уже не верит.



При этом самостийные правдорубы пишут, что о многих уничтоженных объектах офис президента и чиновники на местах просто не сообщают населению, чтобы не спровоцировать панику. Вместо того, чтобы сказать правду и дать людям уехать в ЕС, чтобы худо-бедно перезимовать, Зеленский привычно обманывает громадян, типа, почти все БПЛА сбиваются.



С нашей стороны идет информация, что мы "по большому счету проводим испытания данного нового для нашей армии вида вооружения". В частности, как справедливо отмечает телеграм-канал "Старше Эдды", "когда ежедневно в воздухе будет находиться несколько сотен данных машин, тогда мы и сможем использовать их основное преимущество". Вот тогда и накроются медным тазом не только ПВО и контрбатарейная борьба ВСУ, но и любые маршевые колонны укровермахта и даже отдельные машины. И это время не за горами.



Любопытна оценка политиков Старого Света на прилеты "Гераней" по критическим объектам неньки. По словам Верховного представителя Евросоюза по внешней политике Жозепа Борреля, "ЕС будет готов отреагировать в случае, если подтвердится информация об использовании российской армией в Украине беспилотников иранского производства".



На прямой вопрос, какие еще нужны доказательства применения российскими военными Shahed 136, Боррель ответил, что в Брюсселе ознакомлены с предоставленными украинскими спецслужбами материалами. Но… Иран продолжает категорически отрицать свою причастность и факт поставок дронов России.



"Мы собираем свидетельства и будем готовы реагировать с помощью имеющихся в нашем распоряжении рычагов воздействия, - отметил главный мидак объединенной Европы. - Но все эти процессы должны опираться на собранные доказательства".



"Как же так? А обломки? Разве их недостаточно?" - вопрошает майданутое общество. В том-то и дело, что нет. Значит, как минимум, Shahed 136 локализован настолько, что в нем нет персидских деталей и, как максимум, "Герань" - это российская переработка иранского беспилотника. Косвенно об этом говорит индекс "2". При этом дурни из МИД Украины уже назвали Тегеран "соучастником агрессии" и пообещали Ирану возмездие в виде "несения ответственности".



В ответ глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян опроверг слухи о поставках России дронов-камикадзе. Иранский дипломат в телефонном разговоре с министром обороны Португалии Еленой Каррейрас сказал: "Мы уверены, что вооружение каждой из сторон кризиса продлит боевые действия, поэтому мы не считали и не считаем это правильным путем ни на Украине, ни в Афганистане, ни в Сирии, ни в Йемене".



Новый комплекс артиллерийской разведки, поступивший в ВС РФ, кардинально усилит результативность нашей контрбатарейной борьбы

Если Москва и впрямь наладила выпуск "Гераней", то ситуация для ВСУ и Зе-команды выглядит куда опаснее, чем поставки "Шахидов" из Ирана, на которые указывает Арестович. Тем более, по данным британской разведки MI-6, в российской армии уже подготовили большое количество групп операторов БПЛА, сами дроны-камикадзе поставлены на конвейер.



"Скорее всего, ВС РФ хотят успеть вырубить все нужные объекты ВСУ и стратегической военной инфраструктуры, пока Запад не успел поставить в нужном количестве ПВО и ПРО в Украину. Тогда будет сложнее поражать нужные цели. В таком случае будут просто „разряжать" ракетные запасы ПВО и ПРО Украины, где один запуск стоит дороже, чем стоимость БПЛА", - говорится в аналитике одного очень популярного в бандерштате телеграм-канала.



Но это не все. Самые разные западные источники сообщили, что в России уже готовится глубокая модернизация беспилотников-камикадзе (ждем, значит, "Герань-3" - авт.). Следующая версия будет не только быстрее и маневренней, но почти бесшумной. И сможет нести больше взрывчатки. Не исключено, что на поток поставят дроны с оптикой доразведки для уничтожения быстродвижущихся целей. Самое то, что нужно нашей армии.