КырФемида. Экс-министр образования Бейшеналиев "добровольно" вернул взятку и вышел под домашний арест

00:53 19.10.2022

18 октября 2022, Бишкек

Аида ДЖУМАШОВА



Экс-министр образования Бейшеналиев добровольно возместил ущерб и вышел под домашний арест



МВД продолжает расследовать уголовное дело в отношении экс-министра образования и науки Алмаза Бейшеналиева по факту вымогательства взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По ее данным, во время обыска дома Бейшеналиева бывший чиновник добровольно отдал $37 тысяч 500.



"В ходе расследования уголовного дела Алмаз Бейшеналиев добровольно возместил оставшуюся часть денег - $62 тысячи 500. Его отпустили под домашний арест. Следствие учло, что бывший чиновник возместил ущерб полностью, страдает хроническими заболеваниями, имеет четверых несовершеннолетних детей на иждивении, а также имеет постоянное место жительства и не препятствует расследованию уголовного дела", - сообщили в ведомстве.



В МВД пояснили, что 27 сентября 2022 года в милицию с заявлением обратился гражданин П.Ф., представляющий законные интересы граждан Индии, обучающихся в вузах Кыргызстана. Он сообщил, что Алмазбек Бейшеналиев вымогает у него деньги за положительное решение вопроса перевода студентов

(граждан Индии) из других стран в высшие учебные заведения Кыргызстана.



Напомним, Алмазбек Бейшеналиев задержан 28 сентября при получении взятки в размере $110 тысяч. По версии следствия, деньги он вымогал за зачисление иностранных студентов в отечественные вузы.