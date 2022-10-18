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Киргизия торпедирует достигнутые с Узбекистаном соглашения, - В.Панфилова
01:30 19.10.2022

Делегация ВС США пообещала помочь в урегулировании пограничных вопросов

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
18.10.2022

Решение по Кемпир-Абадскому водохранилищу принимали на курултае под открытым небом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит с государственным визитом Киргизию. Об этом 18 октября сообщил замминистра иностранных дел КР Нуран Ниязалиев. Дата визита согласовывается. По итогам переговоров с главой Киргизии Садыром Жапаровым планируется подписание договора по киргизско-узбекской границе. Однако ряд депутатов, общественные активисты, политики, а также жители приграничных областей выступают против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и требуют пересмотра договоренностей с Ташкентом, обвиняя свою власть в предательстве национальных интересов.

Соглашение Бишкека и Ташкента об обмене территориями может стать триггером в политическом противостоянии части общества и оппозиции с киргизской властью.

Масла в тлеющий огонь добавляет договоренность о передаче территории Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Взамен Ташкент отдает Киргизии 19 тыс. га земли. Однако в Киргизии считают обмен неравноценным, и даже то обстоятельство, что водопользование будет совместным, не успокоило население. Напротив, активисты провели в Узгенском районе Ошской области курултай (съезд), по итогам которого была принята резолюция – водохранилище и его территорию оставить на балансе Киргизии.

Страсти кипят и в парламенте, где накануне рассматривали соглашение (см. "НГ" от 11.10.22). Четверо из шести депутатов парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности отказались подписывать согласованный проект договора по делимитации и демаркации границ с Узбекистаном. Об этом сообщил председатель комитета Чингиз Айдарбеков. Более того, сам депутат отказался подписывать решение комитета. Он пояснил, что не может принимать объективное решение, не изучив все документы по этому вопросу. Напомним, что народным избранникам изложили суть дела только в устной форме, не предоставив ни одного документа по переговорам по границе.

Вице-премьер киргизского правительства Эдиль Байсалов раскритиковал депутатов за отказ подписывать решение о поддержке проекта соглашения по делимитации отдельных участков киргизско-узбекской границы. Чиновник, не выбирая выражений, обвинил Айдарбекова в "популизме и некомпетентности" и заподозрил народного избранника в "подспудных мотивах". Он считает, что глава комитета обязан был подписать документ, с тем чтобы его как можно было быстрее направить в парламент в виде законопроекта для последующей ратификации.

Ташкент пока не комментирует внутрикиргизские споры по Кемпир-Абадскому водохранилищу, надеясь, что власти уладят этот вопрос. Переговоры были достаточно долгими и болезненными, и возобновлять их по требованию киргизской стороны – значит ставить под угрозу процесс делимитации границы.

По словам директора Центра исследовательских инициатив Ma’no (Ташкент) Бахтиера Эргашева, вопрос урегулирования границ, согласования спорных участков и достижение какого-то результата – это всегда вопрос наличия политической воли. Если есть политическая воля, то этот вопрос можно решить. Но с этим как раз и есть проблема у Киргизии. Каждый шаг в вопросе определения границы воспринимается определенными политическими группировками как шанс выступить против действующей власти и ослабить ее. В результате очень сложный вопрос пограничного урегулирования спорных участков границы превратился в элемент внутриполитической борьбы, которая очень сильно мешает позитивному решению вопроса.

Еще хуже обстоят дела на киргизско-таджикской границе, где в последнее время конфликты переросли в ожесточенные бои с применением артиллерии и ракетных систем залпового огня. Эскалация пограничного конфликта приведет в итоге к дестибилизации всего Центрально-Азиатского региона.

Понимая неизбежность надвигающейся катастрофы, президент Садыр Жапаров обратился в решении киргизско-таджикского пограничного вопроса за помощью к России. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов. "Российская сторона обещала изучить материалы двух сторон и позже дать окончательную оценку", – отметил он.

Не дала результатов и трехсторонняя встреча президентов России, Киргизии и Таджикистана, которая состоялась на полях астанинских мероприятий. И пока Россия изучает вопрос, в Баткенскую область Киргизии приехала делегация американских военных во главе с директором по ресурсам и анализу Центрального командования США, базы ВВС MacDill Florida Робертом Унгером. Он также является старшим советником командующего CENTCOM США по вопросам, связанным с анализом боевых действий, анализом поддержки принятия решений, бюджетом и ресурсами, а также науки и технологий.

С ними встретился заместитель министра чрезвычайных ситуаций полковник Урматбек Шамырканов. Он рассказал американцам о проводимой в Баткене работе, в том числе о сентябрьском конфликте на киргизско-таджикской границе. Замминистра предоставил информацию об эвакуации населения, доставке гуманитарной помощи, сожженных и разрушенных в результате агрессии Таджикистана объектах и проводимых на местах восстановительных работах. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Американские военные ознакомились с материально-технической базой и поговорили со спасателями, сообщил киргизский ресурс Turmush.

Как сказал "НГ" главный редактор информационного портала kginfo.ru Асилбек Эгембердиев, США подсуетились вовремя. Еще ни одна делегация из соседних стран, включая российскую, не побывала на границе после конфликта, а прошло уже 40 дней, как прибыли американские военные со своей "мягкой силой". "США опередили всех. Они понимают, что происходит на границе, и отслеживают ситуацию в Центральной Азии. И пока Россия будет оценивать ситуацию, изучать архивы, потом пройдут встречи секретарей Совета безопасности, потом еще пройдет не знаю сколько времени, пока появится решение. США в это время начнут оказывать гуманитарную помощь, решать вопросы укрепления границы, создания инфраструктуры и будут продавливать подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве", – считает эксперт. По его мнению, сегодня США стали главным конкурентом России в Центральной Азии.

Источник - НГ
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