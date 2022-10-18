 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 19.10.2022
01:46  Подорвет ли украинский конфликт европейский статус-кво? - Андреа Видбург
01:30  Киргизия торпедирует достигнутые с Узбекистаном соглашения, - В.Панфилова
00:53  КырФемида. Экс-министр образования Бейшеналиев "добровольно" вернул взятку и вышел под домашний арест
00:50  "Герань" мутировала. Эксперты ЕС не нашли персидских следов в дроне-камикадзе по кличке "Шахид"
00:40  Китайцы оседлали само Время. Ученые Поднебесной заглянули за изнанку пространственно-временного континуума
00:39  Пекин решил приостановить продажу СПГ в Европу - себе нужнее, - СП
00:38  Новые кадры Узбекистана: разом сменены 5 районных хокимов

00:37  Натовские солдатики Украины, - А.Уваров
00:26  Иран получил не все санкции, - М.Беленькая
00:23  Киргизия и Таджикистан громко ссорятся. Противостояние вокруг анклава Ворух затронуло Россию и ОДКБ, - Къ
00:11  Эфиопия и Эритрея объединившись "мочат" тыграйских сепаратистов, - Д.Моисеев
00:07  HRW призвала Казахстан не выдавать Узбекистану 4-х активистов каракалпакской диаспоры
00:03  Разрыв отношений и уголовные дела на вандалов. Как России ответить Эстонии
00:01  В Кыргызстане стартует жапаровская Административно-территориальная реформа
00:00  Раскрыт сценарий уничтожения ПВО Украины дронами-охотниками, - МК
Вторник, 18.10.2022
19:06  Главу Госдепа встревожили "омолаживающие" планы Си Цзиньпина насчет Тайваня, - МК
15:30  Приключения семьи Байденов на Украине: коррупция и шантаж - список для импичмента
15:26  Daily Mail: Американские ученые создали новый смертоносный штамм коронавируса
15:25  Еще один крупный поставщик СПГ объявил форс-мажор
15:21  Как санкции помогли России. Большое Евразийское партнерство: новые пути сотрудничества, - Ю.Алексеев
15:19  Bloomberg: США заплатят за решение наказать ОПЕК+. В прямом смысле
15:16  Наталия Нарочницкая: "Третья мировая уже началась…"
14:50  Парламент Эстонии признал Россию "государством-спонсором терроризма"
13:48  Стратегия транснациональных элит: куда она ведет и как с ней бороться, - Игорь Василевский
13:46  Убить Starlink - значит разгромить Украину
13:44  Стремоусов: "Скоро по всей планете пройдут референдумы воссоединения с Россией"
11:15  Ерлан Акбаров возглавил геологию Казахстана
10:51  Императив военно-экономической мобилизации, - В.Катасонов
10:46  Катар жестко пресекает антисоциальную деятельность секс-меньшинств, - А.Кренгель
09:21  Кризис продлится долго, пришло время чертей.., - Вацлав Цилек
08:36  Казахстан готовится к выборам. Протесты населения в случае необходимости смогут подавлять силой, - НГ
08:32  Ярослав Шульц: Конец Европейского Союза еще никогда не был так близок
07:49  Си Цзиньпин собирает силы: чего ждать от XX съезда в Китае, - Юрий Тавровский
06:48  В российском Ейске Су-34 рухнул на жилой дом - 13 погибших
00:59  На окраине Алматы найден практически цепый сакский "золотой" курган
00:58  На Иссык-Куле нашли каменную статую-балбал высотой почти в 3 метра
00:55  Как контроль над медиа в Казахстане породил армию диванных батыров, - K.Еженова
00:52  Гость из Гонконга: как уберечься от нового штамма гриппа
00:49  Поднебесная будет готовиться к региональным войнам. Лидер КНР смещает акценты в оборонной политике страны, - НГ
00:38  "Братья Италии" не хотят делиться властью "по-братски". - Данила Моисеев
00:30  Россия и страны Центральной Азии перезагрузили отношения, - В.Панфилова
00:24  Какой мир будет строить "Си 2.0", - Константин Ольшанский
00:00  В Азии мощно растет спрос (и цена) на золото
Понедельник, 17.10.2022
19:09  КазСуд "зарезал" единственного относительно оппозиционного кандидата в президенты Альтаева
19:05  Сближение ОАЭ и Китая на базе искусственного интеллекта, - НГ
18:59  Террористами на полигоне оказались два таджика-джихадиста
14:45  Досрочные выборы: кандидаты в президенты Казахстана
14:40  Чем Европа сможет заменить российский газ зимой? - МК
14:39  Что происходит? Главные враги России – Центробанк и Время, - Сергей Глазьев
14:35  Россия поддержит инициативу Казахстана по продвижению русского языка в СНГ
14:34  Британскую схему по приему украинских беженцев признали провальной
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Подорвет ли украинский конфликт европейский статус-кво? - Андреа Видбург
01:46 19.10.2022

American Thinker
США
18 октября 2022

AT: западные СМИ умышленно не освещают массовые протесты в Европе
Акция против повышения цен во Франции - ИноСМИ, 1920, 18.10.2022

Европа живет не так радостно, как несколько десятилетий назад, пишет AT. Сейчас она столкнулась с недовольной общественностью, которая вышла на улицы. Но Запад это не афиширует – чтобы не разрушать миф о счастливых европейцах, поддерживающих борьбу с Россией.
Андреа Видбург (Andrea Widburg)
Мои родители европейского происхождения так до конца и не приняли Америку. Все мое детство они воспевали Европу на все лады. Причем восхваляли они не только культуру и природные красоты, а "мягкий" европейский социализм от колыбели до могилы. "Почему Америка так не может?" - недоумевали они, не понимая, что Америка и американцы поступились всем этим… как раз ради Европы. Свободные деньги на заботу о гражданах от колыбели до могилы у Европы завелись именно потому, что их расходы на оборону оплачивала в основном Америка.

Но теперь холодная война давно закончилась, американские деньги, наконец, иссякли, и Европа едет на пустом баке. От бензина остались только выхлопы: европейское руководство поддержало Украину, а Путин в отместку перекрыл Европе природный газ. Некогда самодовольным и беззаботным европейцам грозит холодная, темная и голодная зима - у них это все в печенках сидит, и они валят на улицы.

Сайт Not The Bee заметил, что ни американские, ни европейские СМИ почему-то не горят желанием освещать события на континенте. Их нежелание понятно: эти события опровергают пропагандистскую картинку о счастливых европейцах, которые все как один горой за войну - одновременно с Путиным и двуокисью углерода - даже замерзая от голода в своих темных квартирах. В пику молчаливой прессе сайт Not The Bee собрал внушительную коллекцию твитов с фотографиями массовых протестов в крупных городах Европы. Некоторые из них я привела в конце статьи, но вообще-то рекомендую ознакомиться со всей подборкой.

С тех пор, как закончилась Вторая мировая, европейцами управляет тираническая монархия под названием "социализм" - только вместо королей и аристократов заседают политики и бюрократы, однако их власть над людьми тоже безгранична. Во многом благодаря монополии бюрократов на власть вот уже минимум 40 лет смысла в европейском голосовании не больше, чем в Северной Корее: за кого бы вы ни голосовали, получите банального партийного халтурщика. Однако, как уже отмечалось, благодаря американским деньгам и готовности элит насаждать тщательно контролируемую рыночную идеологию как некий опиум для народа, эта система исправно работала много десятилетий подряд.

Теперь же под воздействием климатической доктрины европейские элиты отказались от этой рыночной идеологии (ей ведь подавай ископаемое топливо) и попытались вернуться в доисторическую чистоту окружающей среды. Будь элиты малость поумнее, они бы смекнули, что эта девственная чистота покупалась... ни за что не поверите... каторжным трудом рабов на благо урожденных граждан.
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе

Простые европейцы, которые только сейчас познали, что за небиблейский Эдем нам всем уготовал Всемирный экономический форум, вдруг поняли, чем пахнет - и разозлились. Теперь вопрос стоит так: обрушит ли их недовольство сложившийся в Европе после Второй мировой и холодной войны статус-кво. И если да, то за ним сам собой встает еще один: какой вывод напрашивается для американцев, чей президент захотел управлять страной по-европейски?

Твиты:
"Массовая демонстрация в Париже требует отставки Макрона. Британские новостные каналы об этом не сообщают, ведь антиправительственные протесты в Европе намеренно замалчиваются. Так что передайте другим".
"Мощная живая волна в Брюсселе против Урсулы фон дер Ляйен, ЕС, всей этой глобалистской сволочи, продажных политиков, лживых журналистов, подтасовок и роста цен на энергоносители. Европейцы не желают голодать и мерзнуть ради Зеленского".
"Франция, Италия, Бельгия, Германия и другие страны… По всей Европе вспыхнули массовые акции протеста против дороговизны еды, энергоносителей и антироссийских санкций, которые вредят европейской экономике. Но СМИ по-прежнему делают вид, что ничего не происходит".

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666133160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате рассмотрят поправки в Договор о делимитации казахстанско-туркменской границы
- Новую Стратегию партнерства на 2023-2027 годы обсудил Алихан Смаилов с членом Совета директоров Азиатского Банка Развития
- Что происходит в маслихатах Астаны и Алматы?
- Прошел Правительственный час по вопросам автодорог
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2022г. составил 103,5%
- Состоялось заседание Центризбиркома по аккредитации международных наблюдателей и регистрации Дайрабаева Ж.М. кандидатом в Президенты Республики Казахстан
- Коррекция корректировок
- Фракция партии "AMANAT" в Мажилисе одобрила проект республиканского бюджета на 2023-2025 годы
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  