Подорвет ли украинский конфликт европейский статус-кво? - Андреа Видбург

01:46 19.10.2022

American Thinker

США

18 октября 2022



AT: западные СМИ умышленно не освещают массовые протесты в Европе

Акция против повышения цен во Франции - ИноСМИ, 1920, 18.10.2022



Европа живет не так радостно, как несколько десятилетий назад, пишет AT. Сейчас она столкнулась с недовольной общественностью, которая вышла на улицы. Но Запад это не афиширует – чтобы не разрушать миф о счастливых европейцах, поддерживающих борьбу с Россией.

Андреа Видбург (Andrea Widburg)

Мои родители европейского происхождения так до конца и не приняли Америку. Все мое детство они воспевали Европу на все лады. Причем восхваляли они не только культуру и природные красоты, а "мягкий" европейский социализм от колыбели до могилы. "Почему Америка так не может?" - недоумевали они, не понимая, что Америка и американцы поступились всем этим… как раз ради Европы. Свободные деньги на заботу о гражданах от колыбели до могилы у Европы завелись именно потому, что их расходы на оборону оплачивала в основном Америка.



Но теперь холодная война давно закончилась, американские деньги, наконец, иссякли, и Европа едет на пустом баке. От бензина остались только выхлопы: европейское руководство поддержало Украину, а Путин в отместку перекрыл Европе природный газ. Некогда самодовольным и беззаботным европейцам грозит холодная, темная и голодная зима - у них это все в печенках сидит, и они валят на улицы.



Сайт Not The Bee заметил, что ни американские, ни европейские СМИ почему-то не горят желанием освещать события на континенте. Их нежелание понятно: эти события опровергают пропагандистскую картинку о счастливых европейцах, которые все как один горой за войну - одновременно с Путиным и двуокисью углерода - даже замерзая от голода в своих темных квартирах. В пику молчаливой прессе сайт Not The Bee собрал внушительную коллекцию твитов с фотографиями массовых протестов в крупных городах Европы. Некоторые из них я привела в конце статьи, но вообще-то рекомендую ознакомиться со всей подборкой.



С тех пор, как закончилась Вторая мировая, европейцами управляет тираническая монархия под названием "социализм" - только вместо королей и аристократов заседают политики и бюрократы, однако их власть над людьми тоже безгранична. Во многом благодаря монополии бюрократов на власть вот уже минимум 40 лет смысла в европейском голосовании не больше, чем в Северной Корее: за кого бы вы ни голосовали, получите банального партийного халтурщика. Однако, как уже отмечалось, благодаря американским деньгам и готовности элит насаждать тщательно контролируемую рыночную идеологию как некий опиум для народа, эта система исправно работала много десятилетий подряд.



Теперь же под воздействием климатической доктрины европейские элиты отказались от этой рыночной идеологии (ей ведь подавай ископаемое топливо) и попытались вернуться в доисторическую чистоту окружающей среды. Будь элиты малость поумнее, они бы смекнули, что эта девственная чистота покупалась... ни за что не поверите... каторжным трудом рабов на благо урожденных граждан.

Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе



Простые европейцы, которые только сейчас познали, что за небиблейский Эдем нам всем уготовал Всемирный экономический форум, вдруг поняли, чем пахнет - и разозлились. Теперь вопрос стоит так: обрушит ли их недовольство сложившийся в Европе после Второй мировой и холодной войны статус-кво. И если да, то за ним сам собой встает еще один: какой вывод напрашивается для американцев, чей президент захотел управлять страной по-европейски?



Твиты:

"Массовая демонстрация в Париже требует отставки Макрона. Британские новостные каналы об этом не сообщают, ведь антиправительственные протесты в Европе намеренно замалчиваются. Так что передайте другим".

"Мощная живая волна в Брюсселе против Урсулы фон дер Ляйен, ЕС, всей этой глобалистской сволочи, продажных политиков, лживых журналистов, подтасовок и роста цен на энергоносители. Европейцы не желают голодать и мерзнуть ради Зеленского".

"Франция, Италия, Бельгия, Германия и другие страны… По всей Европе вспыхнули массовые акции протеста против дороговизны еды, энергоносителей и антироссийских санкций, которые вредят европейской экономике. Но СМИ по-прежнему делают вид, что ничего не происходит".