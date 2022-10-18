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|Турция успешно испытала свою самодельную баллистическую ракету "Тайфун"
02:41 19.10.2022
Турция показала испытания баллистической ракеты "Тайфун"
Yeni Akit: Турция успешно испытала баллистическую ракету "Тайфун"
18 октября 2022, Дмитрий Зубарев
Турция успешно провела испытания баллистической ракеты "Тайфун" собственного производства, сообщили турецкие СМИ.
По данным издания Yeni Akit, испытания разработанной компанией Roketsan ракеты прошли в районе города Синоп, где ранее Турция провела испытания российских ЗРС С-400. По данным издания, ракета поразила цель за 458 секунд на расстоянии 561 километр, передает ТАСС.
Другие подробности учений и технические характеристики ракеты не приводятся.
Между тем на вооружении ВС Турции стоят ракеты "Бора-1" (Bora-1) с радиусом поражения 280 км для систем залпового огня, которые должны заменить в войсках американские MGM-140 ATACMS.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил об успешных испытаниях в стране ракеты "воздух – воздух".