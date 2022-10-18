Летаргический сон казахстанских маслихатов, - Алма Бектенова

03:09 19.10.2022 Что происходит в маслихатах Астаны и Алматы?

В будущем роль маслихатов в государственном управлении должна усилиться, но на сегодня не ясно, смогут ли представительные органы власти крупнейших городов страны выйти из тени акиматов



Алма Бектенова, 17 октября 22



В бурном 2022 году общественная активность маслихатов Астаны и Алматы рекордно усилилась. Однако прежде депутаты так мало выступали в публичном поле, что многие казахстанцы забыли об их существовании. Скажем, это скачок от нуля до десяти по 100-балльной шкале – большой прогресс на фоне многолетнего молчания.

Основное внимание привлек маслихат столицы во время очередного переименования этого славного города. Едва ли кто-то ожидал от депутатов сюрприза, но следили за новостями пристально. Тем не менее, события, взволновавшие казахстанцев, практически не отражены в высказываниях и деятельности народных избранников. Например, почти нет реакции на трагедию января, на безумную инфляцию и многочисленные скандалы.



Снова Астана

Нужно отметить, что сайт столичного маслихата, пожалуй, лучший из аналогов. Он весьма допотопен, но подробно отражает работу депутатов, публикуя репортажи с заседаний. Это крайне важно, поскольку СМИ мало обращаются к комментариям деятелей представительного органа, а те, очевидно, сами не идут на контакт. Поэтому в прессе ни новости депутатской жизни, ни мнение по актуальнейшим вопросам фактически не встречаются. Соответственно, казахстанцы по большей части не знают, чем занят маслихат и занят ли чем-нибудь вообще.

Однако в середине сентября наметился всплеск интереса: гражданам напомнили, что маслихат формально решает – останется город Нур-Султаном или станет Астаной вновь. Жителей столицы призвали поделиться мнением онлайн, а затем депутаты с блеском выполнили свою бюрократическую функцию. Слушания "О переименовании города Нур-Султана – столицы Республики Казахстан в город Астана – столицу Республики Казахстан" прошли 15 сентября.

Рокировка имени может обойтись дешевле, чем это стоило в 2019 году, пояснил секретарь маслихата Ерлан Каналимов. По его словам, тогда на изменение вывесок, бланков и печатей потратили порядка 30 млн тенге.



"По сравнению с 2019 годом все госорганы на 100% перешли на цифровой формат документооборота. С учетом того, что в 2019 году были изменения, в целом по акимату в 2019 году было потрачено на изменение вывесок, бланков и печатей порядка 30 миллионов тенге среди госорганов. Я думаю, что в этом году расходы будут намного меньше, с учетом перехода на цифровой документооборот. Потому что сейчас многие госорганы официально на бланках ничего не направляют, используют ЭЦП", - сказал Каналимов. Как только маслихат принял решение, в городе начали демонтировать старые вывески.



В августе столичный маслихат также засветился в прессе в связи с финансированием скандальной программы ArtSport. Сообщается, что решением маслихата выделены дополнительные средства на сумму 3 млрд. тенге. Эти деньги "охватывают потребности активированных ваучеров в рамках государственного творческого и спортивного заказа по сентябрь включительно". С начала 2022 года было выделено 6,4 млрд. тенге для обеспечения активированных ваучеров. Характерно, что депутаты не высказались в СМИ по поводу общей неэффективности и скандальности упомянутой формы финансирования детских кружков и секций.



Алло, вас не слышно

Судя по публикациям на официальном сайте, маслихат несколько раз рассматривал вопросы инфляции, в этом году только в секторе социально значимых продуктов питания достигшей 20%. В августе избранники дежурно отчитались о заключенных контрактах и займах, призванных стабилизировать цены, рассмотрели проблематику скидочных карт. Однако депутат Азамат Айтхожин высказал возмущение относительно слабого информационного сопровождения вопросов субсидирования социально значимых товаров. В каждом госоргане есть пресс-служба, на деятельность которой выделяются деньги, но жители зачастую не знают, что могут рассчитывать на сдерживание цен, не в курсе даже, где получить сведения о дотациях, заявил депутат.

Также сообщалось о рейдах маслихатовцев по супермаркетам и магазинам с целью изловить нарушителей режима сдерживания цен на 19 субсидируемых товаров.

В июне – в пик роста цен – было проведено аналогичное заседание, где депутаты выслушали доклады чиновников, точно также дежурно кивавших на геополитическую ситуацию, из-за которой инфляция в продовольственном секторе побила все рекорды.

В частности, исполняющий обязанности руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства столицы Куаныш Сапаров сообщил, что акиматом для стабилизации цен проводится ряд мероприятий. С середины прошлого года работают региональные комиссии по расследованию посреднических схем ценообразования продуктов питания. В результате за превышение 15% торговой надбавки организациям выписаны постановления о предупреждении. На трех крупных оптовых площадках ("Алем", "Алаш", "Шарын") проводится проверка с участием городской прокуратуры. Еженедельно проводятся проверки магазинов у дома.



Далее официальный сайт пишет о споре депутатов с госструктурами. "Секретарь маслихата Ерлан Каналимов в ходе выступления продемонстрировал фотографии с высокими ценами на продукты в 10 торговых центрах, которые предоставила мобильная группа. Такая картина во всех магазинах. В "Аяне" на момент посещения мобильной группы не было в продаже развесного сахара, риса. В торговом центре "Акмол" также цены высокие. Каналимов поинтересовался, в чем проблема, он подчеркнул, что речь идет о перечне продуктов из стабфонда. "Для того, чтобы не было вопросов, необходимо ставить отдельный прилавок с социальными продуктами, чтобы люди видели. Этот вопрос депутаты поднимали в прошлом году. Ни в одном торговом центре нет прилавков и надписей, которые указывали бы на то, что продукты из стабфонда. Разовое посещение показывает, что цены намного выше и в ассортименте не представлены все продукты, депутатами будут приняты меры, так как средства выделены из городского бюджета", - сообщили авторы репортажа.

В июле пресса отметила, что депутаты маслихата предложили решение транспортных и социальных проблем тогда еще Нур-Султана. Депутат Владислав Сергеев, в частности, озвучил предложение задействовать в социальных платежах и продуктовой помощи населению транспортные карты.

"У меня есть пожелание для соцзащиты: у вас хороший потенциал проездных билетов, туда "зашиты" социальные категории. Мы сейчас не имеем механизма по тем же платежам и продуктам. Может быть, по карте мы сможем подвязать эти социальные категории? Давайте в дальнейшем подумаем, может, эта карта могла бы быть многофункциональной", – сказал Сергеев.

Кроме того, депутат напомнил, что в прошлом году маслихат практически с боем отбил автопарк №1 и не отдал его на приватизацию. "Благодаря этому автопарку мы выруливали весь пандемийный период, перевозили ковидных больных", – уточнил он. Помимо прочего, депутаты высказали предложения по упорядочиванию транспортной городской сети.



В июне же депутаты столичного маслихата заявили, что не поддержат повышение тарифов за услуги парковок. "Поднял вопрос об альтернативных – бесплатных парковках, которые обязательно должны быть с платными. Особое внимание необходимо уделить автовладельцам льготной категории, не все льготы при оплате считываются автоматически. Еще раз напомнил об усилении информационной работы среди жителей и гостей столицы, а также совместном развитии общественного транспорта", - сказал секретарь маслихата Ерлан Каналимов.



Безусловно, такая активность заслуживает всяческой похвалы, поскольку подавляющее большинство маслихатов страны в принципе не контактируют с прессой и никак не доносят свою позицию до сведения населения. Между тем, именно сейчас казахстанцы как никогда раньше нуждаются и в разъяснении проблемных вопросов, и в поддержке собственных избранников. Шумиха в СМИ, поднятая депутатами, могла бы привлечь внимание акимата и правительства к той же инфляции, которая не снижается несмотря на многомиллиардные вливания из бюджета. В противном случае жители остаются один на один с невозможностью покупать элементарные товары.

Кроме того, депутаты практически не отреагировали на январские события. На сайте столичного маслихата есть лишь сообщение о том, что в первых числах января избранники вместе с народной дружиной подготовили и развезли почти 15 тысяч горячих обедов для стражей порядка, дежуривших на блокпостах и прочих объектах.

Полицейские также были обеспечены электрическими чайниками, антисептиками, одноразовыми масками и многим другим. Всего полиции помогали более 500 человек.

"Хотел бы выразить огромную благодарность своим коллегам по депутатскому корпусу, которые выступили с предложением и организовали в считанные часы народные дружины и сами вошли в их ряды. Кроме того, депутатами была организована финансовая помощь для приобретения продуктов и предметов первой необходимости. До сих пор добровольные помощники помогают полицейским и военнослужащим Национальной гвардии оказывать помощь в организации порядка в нашей столице", - пояснил секретарь маслихата Ерлан Каналимов.

Словом, работа столичного маслихата в этом году стала более заметной, чем в прошлом, однако до функционала полноценного представительного органа до сих пор не дотягивает. Требуются постоянные выступления в прессе, инициация широкого обсуждения всех вопросов, беспокоящих горожан.



Летаргический сон

К сожалению, маслихат Алматы не дает повода даже для подобной скупой похвалы. Учитывая, что на южную столицу пришелся основной удар в январе и основной удар летней инфляции, депутаты должны были бы буквально не слезать со страниц СМИ и экранов телевизоров. Но если бы не скандалы, мы бы едва ли вообще услышали что-то о деятельности народных избранников.

Можно упомянуть мелкий положительный момент: на официальном сайте маслихата наконец-то появились новости. Правда, большая их часть все еще состоит из релизов акимата, правительства и даже сведений о международном сотрудничестве. Собственные информационные сообщения маслихата скупы и до предела официозны, однако выложены редкие видеорепортажи заседаний. Это плюс, поскольку раньше маслихат даже таким освещением деятельности не заморачивался.

Тем не менее, разделы "Реализация планов" и "Жизнь города" девственно чисты или не загружаются. Раздел "Деятельность маслихата" состоит из двух сообщений. Напомним, что алматинские избранники, как и их коллеги из других регионов, фактически не выступают в прессе, поэтому горожане едва ли ответят на вопрос: зачем им нужен маслихат? Подобная летаргия носит откровенно опасный характер, так как мы смогли убедиться – многолетнее отсутствие связи с обществом и каналов, по которым общество могло бы донести до власти свое недовольство, приводит к социальному взрыву.

В публичном поле за весь год представительный орган крупнейшего мегаполиса страны появлялся считанные разы. Еще в декабре 2021 года редкие СМИ отметили, что бюджет Алматы на 2022 год маслихат принял за каких-то полчаса, без претензий к исполнительным структурам, между тем, сумма составила 1 трлн 40 млрд тенге. Потрясает тот факт, что огромные финансовые потоки распределяются в полном молчании, при нулевом участии жителей, без длительного обсуждения в прессе. Стоит ли удивляться, что горожане до сих пор не в курсе, как решатся важнейшие вопросы жизни Алматы, например, отложенный перевод ТЭЦ на газ, борьба с инфляцией, транспортные и многие другие проблемы?

В июне в такой же тишине маслихат принял уточнения в бюджет. В прессе появился лишь урезанный доклад акима Ерболата Досаева, который заявил, что на социальную поддержку населения дополнительно предусмотрено 2,3 млрд. тенге. "С учетом складывающейся ситуации на продовольственном рынке и повсеместного роста цен для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары предусмотрены 4 млрд. тенге, дополнительно к ранее выделенным 11 млрд. тенге. Данные средства позволят стабилизировать цены на сахар, хлеб, мясо, овощи и молочную продукцию", - сказал он.

Депутаты же, как обычно, не выразили желания поинтересоваться, эффективно ли акимат потратит государственные деньги, а также, почему ранее вбуханные в сдерживание инфляции средства не принесли никакого результата.

Что касается январских событий, то напрасно испуганные горожане ждали публичной реакции от своих избранников. Например, в дни сожжения акимата и захвата аэропорта было бы здорово увидеть выступление по сохранившим вещание центральным каналам представителей маслихата. Слова поддержки и предупреждения мародерам могли бы спасти жизни, здоровье и имущество, однако таких слов не последовало.

Только в конце январской эпопеи появилось сообщение о том, что депутаты маслихата и ветераны боевых действий задействованы в дружинах для охраны объектов Алматы.

Также заявлялось, что депутатским корпусом была организована сдача крови для пострадавших в ходе боевых действий. Кроме прочего, совместно с волонтерами организована поставка продовольствия в 10 больниц города на сумму 36 млн. тенге.

В марте в прессе выступил депутат Константин Авершин, который полностью поддержал предложение президента Токаева об усилении роли органов местного самоуправления. По мнению депутата, маслихат должен стать независимой от акимата структурой не только на бумаге, но и на практике, причем не только в Алматы, а в масштабах всей страны.

"Фактически сейчас маслихаты – это нотариальная палата, которая заверяет решения акимов. Маслихат должен находиться отдельно от акимата, он не должен никаким образом ему подчиняться. Одна из основных задач маслихата – следить за исполнением бюджета и принимать участие в формировании бюджета. Так же, я думаю, в одном помещении с маслихатом должен находиться и общественный совет для координации работы. Маслихатам нужно перестать быть нотариальной палатой акимата. Я думаю, президент об этом и говорил, что зарегулированность маслихатов от акиматов нужно прекращать", - сказал Авершин.

Как пояснил депутат, для реализации поставленных президентом задач нужно поменять качественный состав депутатов, это задача на год, а то и больше. Также Авершин поддержал заявление главы государства о создании механизма косвенных выборов руководителей регионов. Маслихатам будут предложены несколько кандидатур, и президент будет назначать акима, учитывая решение маслихата.

"Мы давно предлагали, чтобы акимы избирались людьми, которые имеют авторитетное мнение среди горожан. Причем авторитетными не на бумаге, а именно имеющими авторитетное мнение. Если сейчас сразу перейти к выборности акимов и делать это, предположим, через социальную сеть, наши люди, к сожалению, показывают фрагментарный стиль мышления. Нет элементарного анализа, могут выбрать какого-то общественника, поверив громким лозунгам, псевдолидера, не имеющего практического опыта работы, а город – большой мегаполис, это огромная работа, это большой механизм, который не прекращает свое функционирование ни на секунду и ночью, и днем. Для этого надо быть крепким хозяйственником, для этого нужен опыт", - добавил депутат.

Золотые слова, но до сих пор маслихат не продемонстрировал какой-либо работы по заметному обновлению состава и смене стиля деятельности. "Новые" депутаты все еще не вышли на контакт с населением, да что там, даже официальный электронный портал продолжает хронически "дремать".



Пора просыпаться

Отметим, что и высказываний депутатов, касающихся инфляции, отыскать невозможно, собственно, ни одна проблема мегаполиса не была ими достаточно освещена. Информационное поле вокруг маслихата слегка оживилось летом, во время скандала с экс-депутатом Кайратом Кудайбергеном.

В июле его исключили из состава партии Amanat и из списков депутатов. Напомним, что учредитель и генеральный директор инвестиционного холдинга Q3 Worldwide, блогер Кудайберген был задержан правоохранителями еще в апреле. По данным прокуратуры, его подозревают в организации и участии в массовых беспорядках во время январских событий в Алматы.

"Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген К.К. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (так называемый Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по ячейкам по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки.

После чего собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования власти", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что "противозаконная акция, организованная Кудайбергеном и Джумагельдиевым, переросла в массовую драку с причинением насилия и телесных повреждений различной тяжести". "Организация и участие Кудайбергена в массовых беспорядках подтверждается видеозаписями, изъятыми в гостинице "Казахстан", в сотовых телефонах задержанных участников группы Джумагельдиева, показаниями очевидцев", - заявили в прокуратуре.

По последним данным, в августе срок ареста экс-депутата Кайрата Кудайбергена продлили до шести месяцев. За все время в прессе не удалось обнаружить ни одного комментария от бывших коллег арестованного.

Здесь стоит напомнить, что, вероятно, в будущем казахстанцы смогут лишать мандата депутатов маслихатов и Мажилиса, утративших доверие избирателей. Норма о введении института отзыва мандата вошла в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года".

Об этом в сентябре напомнил министр юстиции Канат Мусин. "Это одна из важных составляющих реформы. Раньше такой нормы в законодательстве не было. "Утрата доверия избирателей" - это нельзя конкретизировать, оформить словами. Это зависит от самого кандидата. Каждый при избрании в округе дает обещания своим избирателям вникать в проблемы избирателей, заслушивает и обещает их выполнить, но не выполняет, есть такие тоже люди. С другой стороны, не встречаться с населением, не взаимодействовать с избирателями - такие случаи тоже бывают", - сказал министр.

"Во-первых, избиратели должны собрать нужные голоса для отзыва депутатского мандата. Для этого 30% избирателей должны поставить свои подписи. В таком случае избирательная комиссия определяет дату выборов. И если более 50% избирателей проголосуют за отзыв депутатского мандата, в таком случае оно реализуется", - добавил он.

Сомнительно, что казахстанцы массово начнут отзывать мандаты депутатов маслихата – для этого надо, прежде всего, помнить, что такой орган в принципе существует. Тем не менее, огромный рост социального напряжения может кардинально изменить электоральные привычки горожан, особенно алматинцев. Нерешаемые годами проблемы инфраструктуры, тотальное обнищание, страх перед будущим порождают запрос на сильный маслихат, не отгораживающийся от избирателей за стеной молчания. Во всяком случае, в нынешнем виде маслихаты Астаны и Алматы едва ли способны реализовать планы президента Токаева по усилению роли местного самоуправления. Источник - turanpress.kz

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