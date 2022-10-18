Узгенские кыргызы недовольны "Кемпир-Абадским сговором"

03:14 19.10.2022

18 октября 2022, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА

Ситуация вокруг Кемпир-Абада. Двух недовольных ситуацией сельчан доставили в УВД



В Узгенском районе милиция задержала двоих местных жителей, выступающих против соглашения по Кемпир-Абадскому водохранилищу. Об этом на своей странице в Facebook написала активистка Каныкей Аранова.



В УВД Ошской области 24.kg частично подтвердили эту информацию. По информации ведомства, двое мужчин были доставлены на допрос, но затем отпущены домой.



"Вчера жители Узгенского района распространили через WhatsApp аудиосообщения с призывом о том, чтобы 18 октября жители сел Куршаб и Кызыл-Октябрь перекрыли дорогу Ош - Бишкек. Факт зарегистрирован в ЕРП. В милицию были доставлены 63-летний К.К. и 60-летний Б.А. Их допросили. Мужчины передали оригинал записей милиции. Во время допроса правоохранители предупредили обоих о том, что их могут привлечь к ответственности. После этого обоих мужчин отпустили домой", - сообщили редакции.



Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил нардепам, что суммарно за Кыргызстаном остается более 19 тысяч гектаров земли, за Узбекистаном - территория воды Кемпир-Абадского водохранилища - 4 тысячи 485 гектаров, но управлять им будут совместно две страны.



Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) расположено на стыке Ошской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана. Оно было построено в 1983 году на территории КР.



В 1973-м со стороны Узбекистана была предоставлена земельная компенсация - Кыргызстану передали 4 тысячи 100 гектаров.



В Кемпир-Абад стекается вода рек Тар, Кара-Кульджи и Кара-Дарьи. Водохранилище относится к Кыргызстану. Его площадь составляет 4 тысячи 400 гектаров. Максимальный объем наполнения - 1,9 кубических километра. В свое время его отдавали в аренду Узбекистану.