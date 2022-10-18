УкрРада признала Ичкерию - "временно оккупированной РФ республикой"

03:22 19.10.2022

Киевский режим признал Ичкерию "временно оккупированной РФ республикой"

18.10.2022 Киев



Вадим Москаленко.



Верховная рада Украины одобрила постановление о признании "чеченской республики Ичкерия" оккупированной РФ, а также об осуждении геноцида чеченских сепаратистов.



Против проекта постановления не нашлось ни одного голоса, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Верховная рада Украины одобрила постановление о признании "чеченской республики Ичкерия" оккупированной РФ, а также...



Документ под номером 8132 официально звучит как проект постановления о заявлении Верховной рады о признании чеченской республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осуждении совершения геноцида чеченского народа. Постановление оперативно включили в повестку дня и сразу же провели голосование. Зеленую кнопку "За" нажали 287 депутатов. Воздержавшихся и проголосовавших против – не нашлось.



Однако позже соратники экс-президента Петра Порошенко, по всей видимости, решили, что данный инфоповод недостаточно освещен, тем более – это "необходимо исправить" на парламентском телеканале "Рада". В виду того, что информация о проголосовавших за или против, по фракциям, сейчас не публикуется, депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко потребовала осветить их имена на ТВ.



"В марафоне в слоте телеканала "Рада" должно быть включение руководителей или представителей всех фракций относительно наших позиций, относительно постановления. И я очень прошу председателя Верховной рады под стенограмму это утвердить, уважаемый пан председатель!



Уважаемый пан Председатель! Под стенограмму подтвердить договоренность нашу с вами, Согласительного совета по каналу "Рада", в слоте которого должно выйти включение позиции всех фракций по постановлению по Чечне", – обратилась Геращенко к спикеру Рады Руслану Стефанчуку.



Однако заседание продолжило идти своим чередом, что крайне не понравилось однопартийцам Порошенко. Депутат "Евросолидарности" Артур Герасимов потребовал закрепить "обещание под стенограмму" голосованием.



"Прошу поставить на голосование решение об освещении обязательно в "марафоне" от лица руководителей или представителей фракций и групп принятого нами решения сегодня, что касается Ичкерии. Поставьте это на голосование прямо сейчас", – сказал Герасимов.



Стефанчук сдался и призвал проголосовать всех, "кто понял, в чем суть". Решение поддержали 271 голосом.



Отметим, данным постановлением Верховная рада Украины:



"1. Заявляет о признания чеченской республики Ичкерия временно-оккупированной РФ в результате вооруженной агрессии, совершенной в нарушение Устава ООН.



Осуждает международные преступления, совершенные в РФ во время первой и второй войны против чеченской республики Ичкерия, политику геноцида чеченского народа.



Призывает государства-члены ООН и международные организации обеспечить надлежащее расследование международных преступлений, совершенных на временно-оккупированной территории чеченской республики Ичкерия и привлечь виновных лиц к ответственности".



Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий напомнил, что Ичкерия носит статус не "независимой и временно оккупированной", а несуществующей.



"Все закономерно: один террористический режим, пришедший к власти путем переворота, признал другой самопровозглашенный террористический режим. Тем самым, очень хорошо показана суть тех, кто сегодня на политической арене в Киеве.



Но с правовой точки зрения решение, конечно, нелепейшее. Первый вопрос: кто просил об этом признании Верховную раду? Думаю, ответ она уже получает на поле боя от чеченских батальонов, которые воюют в составе ВС РФ за Россию и освобождение новых регионов. Рада превратилась в цирк. И это не удивляет, когда страной управляет кровавый клоун на веревочках Запада", – комментирует Слуцкий.



Российский политолог Александр Носович призвал не опускаться на уровень Верховной рады, "начать играть по правилам Зеленского и зубоскалить в ответ про признание Нарнии и соответствие международному праву решения уничтожить Кольцо Всевластья", поскольку в Киеве такого ответа и добиваются.



"Лучшая реакция – без тени улыбки на лице поставить вопрос о том, что Украина при Зеленском – страна, в которой виртуальная реальность подчинила себе объективную, и в этом плане она своей неадекватностью угрожает всей Европе. Потому что ради ежедневного хайпа и медийного отчета по перемогам – Киев может и взорвать Запорожскую АЭС, и создать грязную атомную бомбу. И ни о каких мирных решениях украинского вопроса при нынешнем украинском руководстве не может быть речи", – написал Носович в своем тг-канале.



Военкор Семен Пегов на своем канале также обратил внимание на то, что это лишний раз указывает на террористическую суть киевского режима.



"Можно по-разному относится к этой новости, но, тем не менее, она напрямую перекликается с темой терроризма на Ближнем Востоке, деятельностью запрещенной группировки ИГИЛ (к которой примкнуло большинство "ичкерийцев") и недавнем визите в Киев Закаева", – напомнил военкор в комментарии.



"Верховная рада Украины проголосовала "за суверенитет Ичкерии". По поводу Верховной Рады у меня с весны ровно один вопрос – почему это здание еще существует?", – кратко отреагировал военный обозреватель Борис Рожин.