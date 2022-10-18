Фины сломали свою АЭС "Олкилуото". Реактор - в минус

03:27 19.10.2022

Поврежден третий реактор финской атомной электростанции "Олкилуото"



Поврежден третий реактор финской атомной электростанции "Олкилуото"

Оператор финской АЭС "Олкилуото" сообщил о повреждении третьего реактора станции, его ввод в эксплуатацию задерживается, передает Reuters.



Во время работ по техническому обслуживанию были обнаружены повреждения насосов, уточняет оператор финской АЭС.



Ситуация, скорее всего, повлияет на график ввода в эксплуатацию АЭС и начало регулярного производства электроэнергии, повреждения, обнаруженные на насосах, не оказывают влияния на ядерную безопасность.



АЭС "Олкилуото" - атомная электростанция в Западной Финляндии, расположенная на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. Два реактора BWR-2500 станции производят более 16 % потребляемой в Финляндии электроэнергии.