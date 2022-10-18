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ЦРУ начало вербовать афганских талибов на Украину - бородатый легион
03:30 19.10.2022

"Можем у талибов попросить пару батальонов для СВО"
Эксперт оценил идею США создать "Афганский легион" для Украины

Центральное разведывательное управление США начало вербовку афганцев, которые отправятся воевать на стороне Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "Ukr leaks". В качестве "бонуса" американские политики обещают "добровольцам" ускоренное получение украинского гражданства.

Эксперт оценил идею США создать "Афганский легион" для Украины

"После фиаско США в Афганистане десятки тысяч афганских силовиков были вынуждены бежать из страны. Эти люди до сих пор находятся в лагерях для беженцев на территории Европы и Америки в ожидании обещанной помощи от Белого дома", – пишет автор поста.

Однако вместо нее в Вашингтоне решили отправить бедолаг на Украину, чтобы таким образом восполнить потери ВСУ и наемников. Не насильно, конечно, выбор, как говорится, есть всегда. Можно согласиться с предложением и поехать отдать жизнь за киевскую власть, а можно отказаться, и в кратчайшие сроки быть депортированным с семьей на родину. Ничего хорошего последний вариант, понятное дело, беглым силовикам не сулит.

Российский религиовед, историк религии и исламовед Роман Силантьев не исключает, что США вполне могут пойти на создание "Афганского легиона", однако, по мнению эксперта, его боеспособность вызывает ряд вопросов.

- Ни для кого не секрет, что на стороне Украины воюет большое количество наемников со всего мира, - сказал он. - Даже из Южной Кореи, насколько мне известно. По некоторым данным, потери среди иностранных наемников уже составили более десяти тысяч человек. Поэтому я совершенно не удивлюсь, если туда направят разгромленных афганцев. Это вполне в американском стиле.

Люди нужны, потери в личном составе серьезные, а тут и жалеть особо никого не надо. Если, к примеру, тех же британских наемников потом надо из плена вызволять с помощью какого-нибудь Абрамовича, то афганцев вообще можно не возвращать. Никому они особо не нужны. Это совершенно расходный для Соединенных Штатов Америки материал.

- Насколько афганцы могут быть боеспособны в данном конфликте?

- Сложно однозначно сказать, но, думаю, вряд ли у них высокая боеспособность. С другой стороны, если такое случится, мы можем у талибов попросить пару батальонов в поддержку наших сил ("Талибан" признан террористическим, запрещен в РФ. - МК). Их боеспособность точно на порядок выше, чем у бывших афганских силовиков. На мой взгляд, нам ничто не мешает в случае необходимости запросить людскую помощь у Ирана, у Северной Кореи, того же Афганистана.

- Думаете, талибы согласятся?

- Я кстати не удивлюсь. Они вполне могли бы в знак добрых намерений, с учетом того, что отношения между нашими странами довольно быстро улучшаются, собрать добровольческий батальон.

- Возвращаясь к теме "афганского легиона", получается США шантажируют оказавшихся в непростой ситуации афганцев, и большинство этих людей если и согласятся воевать на стороне Украины, то не по доброй воле, а от безысходности. Стоит ли ожидать от таких солдат рвения в бою или, наоборот, они начнут массово сдаваться в плен?

- Думаю, как обычно и бывает, будут и те, и другие. Среди афганцев есть те, кто искренне ненавидит Россию, и понятно, что такие будут воевать с полной отдачей. Кто-то, наоборот, предпочтет сдаться в плен, чтобы не рисковать своей жизнью. Посмотрите даже на уже хорошо известных наемников, они тоже все по-разному воюют. Одни в тылу постоянно сидят и присутствуют в зоне конфликта чисто для пиара, взять тех же грузинских добровольцев. Политика Киева - убедить мировое сообщество, что против России с ними весь мир.

- Сама идея создания добровольно-принудительного "афганского легиона" может говорить о том, что все меньше иностранных наемников стремятся воевать на стороне Украины?

- Рынок наемников ограничен. Они исчисляются не сотнями тысяч. Это, в общем-то, и понятно: чтобы негров гонять в Центрально-Африканской республике, полки не нужны. Поэтому те потери, которые рынок наемников уже понес в зоне специальной военной операции, для него очень существенны. Так что, не исключено, что все меньше "диких гусей", понимая все происходящее, рвутся испытать удачу.

Авторы: ЛИНА КОРСАК

Источник - МК
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