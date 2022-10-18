Саудовская Аравия хочет присоединиться к группе БРИКС

03:36 19.10.2022

Саудовская Аравия хочет присоединиться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), сообщил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, который вернулся из королевства после завершения государственного визита.



По его словам, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил желание Саудовской Аравии стать частью БРИКС, сообщает ТАСС.



Он также отметил, что ЮАР в 2023 году будет председательствовать в БРИКС.



Напомним, Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году.