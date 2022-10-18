Кыргызские банки прекращают работать с российскими картами

03:37 19.10.2022

В Киргизии объяснили решение о прекращении обслуживания карт "Мир"

Национальный банк Киргизии: Решение о прекращении обслуживания карт "Мир" принимают банки

18 октября 2022, Ольга Иванова

Решения о прекращении обслуживания российских карт "Мир" принимают сами банки, сообщили в пресс-службе Национального банка Киргизии.



Сам нацбанк, по его словам, "осуществляет регулирование деятельности платежных систем на территории Кыргызской Республики в целях обеспечения эффективности, надежности и безопасности функционирования платежных систем", передает РИА "Новости".



Уже три киргизских банка – "Компаньон", "Бакай банк" и "Доскредобанк" – приостановили обслуживание российских карт "Мир". Всего в республике 23 банка.