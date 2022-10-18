В стамбульском аэропорту, при попытке вылететь в Казахстан, арестован известный командир курдского сопротивления Серхат Озель

04:01 19.10.2022

Террорист, направлявшийся в Казахстан, задержан в Турции



Сотрудники разведывательного управления Турции совместно с антитеррористической службой задержали в аэропорту Стамбула известного террориста Серхата ОЗЕЛЯ, позывной "Кендал-Нумад Ахмет", сообщает Экспресс К со ссылкой на CNN Turk.com.



Как говорится в публикации, Серхат ОЗЕЛЬ считается правой рукой лидера террористической организации Рабочей партии Курдистана Дурана КАЛКАНА. КАЛКАНУ вменяют неизбирательное убийство гражданских. Властями США за информацию о его нахождении объявлена награда в 3 млн долларов.



Отмечается, что Серхат ОЗЕЛЬ имел при себе поддельный паспорт гражданина Ирана, с ним он пытался вылететь в Казахстан.



Рабочая партия Курдистана признана во многих странах террористической организацией. Она возникла в конце 1970-х годов как организация, выступающая за независимость юго-востока Турции, населенного преимущественно этническими курдами.