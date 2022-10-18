"Журфак МГУ забит тварями из числа либеральных преподавателей" - зкс-министр Мединский

04:31 19.10.2022

"Журфак МГУ забит этими тварями из числа либеральных преподавателей"

Владимир Мединский на презентации книги в Москве обрушился с критикой на преподавательский состав журфака МГУ, который, по его мнению, полон "либеральных тварей". Такое резкое высказывание бывший министр культуры, а ныне председатель Российского военно-исторического позволил себе в виду истории со студентом, которого затравили однокурсники.



"Мы находимся в самом центре нашей любимой столицы, где процент молодежи, плохо понимающей, сильно выше среднего по стране. Через дорогу - журфак МГУ, где затравили парня. Журфак МГУ забит этими тварями из числа либеральных преподавателей", – заявил Мединский.



Напомним, как ранее студенты журфака МГУ загнобили Степана Антропова за желание стать добровольцем на Донбассе. Тогда это особенно возмутило девушек, которые начали травить

парня в соцсетях за то, что он позволил себе высказаться в стенах университета.



Ранее Readovka писала о том, что учащиеся МГУ поддержали

патриотичного студента журфака.