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В Таджикистане блогера Далера Имомали приговорили к 10 годам тюрьмы и штрафу
06:58 19.10.2022

18.10.22
Таджикистанский блогер Далер Имомали, один из четырех задержанных в настоящее время властями страны журналистов, решением суда района Шохмансур столицы Душанбе приговорен к 10 годам тюремного заключения. Также он должен выплатить штраф. Об этом 18 октября сообщает "Азия-плюс" со ссылкой на слова родных блогера.

Отмечается, что родные Имомали не получили никаких других деталей приговора, в том числе им даже не назвали сумму штрафа.

По информации "Азии-плюс", приговор был объявлен накануне, 17 октября. Попытки корреспондента издания получить более подробную информацию у адвоката Имомали не удались: адвокат, не говоря о сроке, коротко в телефонном разговоре сказал, что "приговор оглашен" и прервал связь.

Будут ли адвокат и родные блогера обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях, пока не известно.

В ходе предыдущего заседания гособвинитель просил для Далера Имомали 10,5 лет лишения свободы.

ℹ️ Судебный процесс над таджикистанским блогером Далером начался 7 октября. Суд проходил в изоляторе временного содержания в Душанбе.

ℹ️ Имомали был задержан 15 июня текущего года сотрудниками прокуратуры района после того, как он вместе с журналистом Абдулло Гурбати (Авазматом Гурбатовым) попытался сделать видеосюжет о приеме граждан в хукумате (администрации) района Шохмансур. Через два дня власти заявили, что блогера обвиняют в незаконном бизнесе, распространении заведомо ложной информации и членстве в запрещенной в Таджикистане организации "Группа 24".

ℹ️ Эта запрещенная организация отрицала какое-либо сотрудничество с Имомали. Сам блогер не признавал себя виновным по предъявленным ему обвинениям, кроме обвинения в незаконном предпринимательстве.

▪️Журналист Абдулло Гурбати был приговорен судом к 7 годам и 6 месяцам заключения в колонии усиленного режима. Его процесс проходил за закрытыми дверями и туда практически никого не пускали, в том числе, его супругу и мать. Сам Гурбати не признал вины и его защита намерена обжаловать приговор.

▪️Несколько дней назад суд в Душанбе приговорил вывезенного из Москвы блогера Комера Мирзоева к 10 годам колонии.

Репрессии в отношении журналистов и блогеров в Таджикистане продолжаются все время после проведения военной операции в Горно-Бадахшанском автономном районе.

Источник - fergana.plus
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