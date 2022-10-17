В Казахстане рассматривают иск об отмене регистрации Токаева на президентских выборах

07:21 19.10.2022

17.10.22



В Верховном суде Казахстана 17 октября начали рассматривать административное дело по исковому заявлению гражданского активиста Альнура Ильяшева к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, передает Азаттык (казахстанская служба Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом).



Ильяшев потребовал отменить регистрацию действующего президента Касым-Жомарта Токаева кандидатом на предстоящих внеочередных выборах главы государства.



В своей жалобе активист назвал постановление ЦИК о регистрации Токаева кандидатом в президенты Казахстана "незаконным и антиконституционным, а потому подлежащим отмене". Также Ильяшев заявил, что ЦИК "поощряет порочную практику проведения в Казахстане досрочных выборов, лишая граждан законной и достойной альтернативы при выборе лиц на избираемые должности".



Иск был подан в Верховный суд 14 октября. В нем Ильяшев указал в качестве заинтересованных лиц Токаева и его администрацию. До начала судебного заседания от администрации президента в Верховный суд поступил отзыв, в котором дело просили рассмотреть без их участия. На заседании 17 октября Альнур Ильяшев заявил отвод судье Ирине Калашниковой в связи с отказом в подключении к судебному заседанию ряда лиц, включая журналиста "Азаттыка", после чего суд был отложен до рассмотрения отвода.



О проведении внеочередных президентских выборов президент Токаев объявил в своем послании народу 1 сентября. Голосование назначили на 20 ноября текущего года. 6 октября Токаева официально выдвинули, а позднее зарегистрировали кандидатом в президенты.