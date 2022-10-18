 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Всем спасибо... РосПравительство намерено ликвидировать разворованное Чубайсом "Роснано"
08:08 19.10.2022

"Роснано" могут ликвидировать из-за финансовых проблем, усугубившихся на фоне антироссийских санкций, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников и собеседника, близкого к компании.

"По их словам, финансовые проблемы института развития усугубились после введения антироссийских санкций, в связи с чем госкомпания фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства. Как пояснил федеральный чиновник, в правительстве поставили под сомнение целесообразность поддержки дееспособности госкомпании за счет бюджета в нынешних условиях - там предложили рассмотреть прекращение деятельности компании",
- говорится в сообщении.
По словам одного из собеседников издания, такие перспективы глава российского Минфина Антон Силуанов описал в обращении к президенту Владимиру Путину. Источнику, близкому к институту развития, также известно, что позиция ведомства направлена главе государства.

"Обсуждаемая стратегия ликвидации предусматривает более интенсивную реализацию активов госкомпании и сохранение той части портфельных компаний „Роснано", которые представляют значимость для технологического развития страны. По словам собеседников, это имущество может быть передано в другие профильные госкорпорации",
- говорится в сообщении.

Один из федеральных чиновников и собеседник, близкий к компании, сообщили изданию, что у "Роснано" есть и другая перспектива - "продолжение политики расчистки баланса, но сохранение института развития как центра компетенций по инновациям". По словам источников, решение о будущем госкомпании еще не принято - все будет зависеть от мнения президента.

"Мы наблюдаем за финансовым состоянием госкомпании в рамках обновленного совета директоров. Все обязательства, в том числе покрытые госгарантиями, будут выполнены в полном объеме. Мы продолжаем работу по стабилизации текущей ситуации и обеспечению устойчивого финансового состояния общества",
- сообщили "Ведомостям" в Минфине.
АО "Роснано", созданное в 2011 году путем реорганизации Российской корпорации нанотехнологий, в конце 2020 года было передано в структуру ВЭБа. Тогда главой компании вместо ее основателя Анатолия Чубайса стал Сергей Куликов.

Источник - eadaily.com
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