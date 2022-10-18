Зеленский уволил посла в Казахстане Врублевского, который заявлял о правильности убийства русских

08:25 19.10.2022

Зеленский уволил посла Врублевского, который заявлял об убийстве русских



На сайте президента Украины Владимира Зеленского был размещен указ, согласно которому с занимаемой должности был уволен посол Украины в Казахстане Петр Врублевский.



На сайте президента Украины Владимира Зеленского был размещен указ, согласно которому с занимаемой должности был уволен посол Украины в Казахстане Петр Врублевский.



"Петр Врублевский увольняется с занимаемой должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", - отмечается в приказе.



Ранее в социальных сетях была опубликовано видеозапись, на которой бывший посол заявил, что в настоящий момент киевский режим старается убить как можно больше русских. После этого высказывания МИД Казахстана выразил протест Врублевскому из-за этого высказывания.



Олег Цыганов