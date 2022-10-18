ЛГБТ-шный срам – вон из России, - Денис Юрганов

09:08 19.10.2022

18 октября 2022



Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что в России пропаганда нетрадиционных ценностей будет запрещена в СМИ, сети, книгах и кино, соответствующие законопроекты будут рассмотрены на следующей неделе. Володин проинформировал, что в опросе о необходимости запрета пропаганды нетрадиционных отношений в его Telegram-канале приняли участие более 1 млн 680 тыс. человек. "Абсолютное большинство высказалось за необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений", - написал он. Володин отметил что, "штрафы за нарушение закона составят до 800 тыс. рублей для физических лиц и до 10 млн рублей - для юридических". Политик напомнил, что вчера в ГД состоялись парламентские слушания по этому вопросу.



Также отметим, что накануне глава комитета ГД РФ по информационной политике Александр Хинштейн написал в своем Telegram : "Получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны". Поддержали инициативу об ответственности за ЛГБТ-пропаганду и в Генпрокуратуре РФ. Об этом заявила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства ГП России Ирина Ребрина. "Обсуждаемые сегодня изменения в федеральном законодательстве Генеральной прокуратурой России однозначно поддерживаются" - цитирует ее слова РИА Новости.



На 27 октября, в Госдуме запланированы рассмотрения соответствующих законопроектов. Ждем и надеемся, что законодательная ветвь власти защитит российских граждан от пропаганды ЛГБТ, педофилии, а также информации, побуждающей к смене пола, в СМИ, интернете, книгах, кино и рекламе. Давно назревшее решение, должно наконец-то остановить и исключить эти западные "ценности", которые последние десятилетия навязывались нашей стране, и маскировался весь этот срам - разговорами о свободе личности и праве выбора.