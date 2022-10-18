|Путин ввел военное положение в новых субъектах РФ
17:31 19.10.2022
Вера Белуосова
Президент подписал указ
В среду, 19 октября, президент России Владимир Путин провел совещание Совета Безопасности. Глава государства сообщил, что подписал указ о введении военного положения на территориях Херсонской, Запорожской области, ЛНР и ДНР.
Президент отметил, что киевский режим отказался признать волю и выбор людей. Указ о военном положении на присоединенных территориях незамедлительно будет отправлен в Совет Федерации.
Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Высшие должностные лица должны уделять внимание реализации мер по антитеррористической защищенности критически важных объектов, отметил президент.
В указе будут описаны уровни реагирования на возникающие риски в сфере безопасности. Глава государства поручил Сергею Собянину, как главе комиссии Госсовета, помочь регионам в работе над повышением безопасности.
Тем временем в приграничных территориях вводится средний уровень реагирования. Он будет действовать в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
Что еще сообщил Путин на заседании Совбеза:
- украинскими спецслужбами был организован теракт на Крымском мосту;
- мы гордимся каждым, кто поступает на военную службу и выполняет свой долг;
- все наши воины должны быть оснащены всем необходимым;
- мы работаем над решением очень сложных, масштабных задач по защите наших людей, нашего будущего;
- сегодня необходима собранность от всех уровней власти, президент подчеркнул, что нужно быть в контакте с людьми, предприятиями, трудовыми коллективами;
- нужно совершенствовать нашу работу в новых реалиях.
Помимо этого, Путин отметил, что ему известно о проблемах с выплатами военнослужащим. Он уже подписал поручение о неукоснительном соблюдением сроков и размеров выплат. По его словам, ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит не менее 195 тыс рублей.
Президент утвердил перечень мер поддержки мобилизованных граждан:
- Министерствам обороны и финансов поручено установить размеры выплат, минимальная сумма должна составлять 195 тыс рублей;
- Минобороны должно обеспечить мобилизованным своевременное получение всех выплат;
- высшие должностные лица обязаны оказывать содействие в организации пунктов размещения призванных граждан, мероприятий по подготовке к участию в боевых действиях, и их обеспечении всем необходимым;
- также поручено обеспечить реализацию комплекса мер поддержки мобилизованных.
UPD: Путин поручил до завтрашнего дня подготовить проект указа о координационном совете при Кабинете Министров для обеспечения потребностей спецоперации.
Ранее Readovka писала о том, что президент России Владимир Путин подписал несколько указов.