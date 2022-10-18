Путин ввел военное положение в новых субъектах РФ

17:31 19.10.2022

Вера Белуосова



Президент подписал указ



В среду, 19 октября, президент России Владимир Путин провел совещание Совета Безопасности. Глава государства сообщил, что подписал указ о введении военного положения на территориях Херсонской, Запорожской области, ЛНР и ДНР.



Президент отметил, что киевский режим отказался признать волю и выбор людей. Указ о военном положении на присоединенных территориях незамедлительно будет отправлен в Совет Федерации.



Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Высшие должностные лица должны уделять внимание реализации мер по антитеррористической защищенности критически важных объектов, отметил президент.



В указе будут описаны уровни реагирования на возникающие риски в сфере безопасности. Глава государства поручил Сергею Собянину, как главе комиссии Госсовета, помочь регионам в работе над повышением безопасности.



Тем временем в приграничных территориях вводится средний уровень реагирования. Он будет действовать в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.



